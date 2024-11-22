Tuyển Tuyển dụng kỹ thuật viên xét nghiệm Hộ kinh doanh Nguyễn Đức Thái - 155B làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 3, số 32 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Đống Đa, Hà Nội, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Tuyển dụng kỹ thuật viên xét nghiệm Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

Lấy máu, chạy xét nghiệm, quản lý kết quả, các công việc liên quan đế phòng xét nghiệm.

Hỗ trợ các công việc hậu cần (sắp xếp, kiểm kê vật tư, sàng lọc vật tư y tế,…) trong phòng xét nghiệm.

Báo kết quả cho bệnh nhân và bác sĩ phòng khám.

Thực hiện các thủ tục xét nghiệm sinh hoá, huyết học, miễn dịch.

Thực hiện các công việc kỹ thuật khác theo phân công nhiệm vụ từ Quản lý Trung tâm.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp trình độ trung cấp, cao đẳng chuyên ngành xét nghiệm y học trở lên.

Lấy được máu nhi là 1 lợi thế.

Có tinh thần trách nhiệm cao.

Trung thực và cẩn thận, thái độ chuyên nghiệp.

Chăm chỉ, có tinh thần học hỏi để phát triển cá nhân.

Tại Hộ kinh doanh Nguyễn Đức Thái - 155B Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 7 triệu đồng (Nhân viên mới: thời gian thử việc 1 tuần -2 tháng tuỳ năng lực).

Phụ cấp: Lấy mẫu tại nhà, Gửi mẫu vào viện, Mẫu của cá nhân đem về phòng xét nghiệm, Thưởng chuyên cần, Lương tăng ca và các phụ cấp khác nếu phát sinh.

Thưởng tháng/ quý/ năm/ lễ tết: theo hoạt động kinh doanh của trung tâm

Tăng lương cơ bản hằng năm theo năng lực (Bắt đầu tính sau khi hết thời gian thử việc).

Được đào tạo về chuyên môn, nghề nghiệp và lấy máu nhi.

Có cơ hội được làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung, thân thiện và hòa đồng.

Được hỗ trợ bữa trưa và bữa chiều.

Được đóng bảo hiểm xã hội theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển

