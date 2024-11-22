Tuyển Tuyển dụng kỹ thuật viên xét nghiệm Hộ kinh doanh Nguyễn Đức Thái - 155B làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

Hộ kinh doanh Nguyễn Đức Thái - 155B

Hộ kinh doanh Nguyễn Đức Thái - 155B
Ngày đăng tuyển: 22/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Hộ kinh doanh Nguyễn Đức Thái - 155B

Tuyển dụng kỹ thuật viên xét nghiệm

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tuyển dụng kỹ thuật viên xét nghiệm

Mức lương
7 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 3, số 32 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Đống Đa, Hà Nội, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc

Lấy máu, chạy xét nghiệm, quản lý kết quả, các công việc liên quan đế phòng xét nghiệm.
Hỗ trợ các công việc hậu cần (sắp xếp, kiểm kê vật tư, sàng lọc vật tư y tế,…) trong phòng xét nghiệm.
Báo kết quả cho bệnh nhân và bác sĩ phòng khám.
Thực hiện các thủ tục xét nghiệm sinh hoá, huyết học, miễn dịch.
Thực hiện các công việc kỹ thuật khác theo phân công nhiệm vụ từ Quản lý Trung tâm.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp trình độ trung cấp, cao đẳng chuyên ngành xét nghiệm y học trở lên.
Lấy được máu nhi là 1 lợi thế.
Có tinh thần trách nhiệm cao.
Trung thực và cẩn thận, thái độ chuyên nghiệp.
Chăm chỉ, có tinh thần học hỏi để phát triển cá nhân.

Quyền Lợi

Lương cơ bản: 7 triệu đồng (Nhân viên mới: thời gian thử việc 1 tuần -2 tháng tuỳ năng lực).
Phụ cấp: Lấy mẫu tại nhà, Gửi mẫu vào viện, Mẫu của cá nhân đem về phòng xét nghiệm, Thưởng chuyên cần, Lương tăng ca và các phụ cấp khác nếu phát sinh.
Thưởng tháng/ quý/ năm/ lễ tết: theo hoạt động kinh doanh của trung tâm
Tăng lương cơ bản hằng năm theo năng lực (Bắt đầu tính sau khi hết thời gian thử việc).
Được đào tạo về chuyên môn, nghề nghiệp và lấy máu nhi.
Có cơ hội được làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung, thân thiện và hòa đồng.
Được hỗ trợ bữa trưa và bữa chiều.
Được đóng bảo hiểm xã hội theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển

Liên Hệ Công Ty

Hộ kinh doanh Nguyễn Đức Thái - 155B

Hộ kinh doanh Nguyễn Đức Thái - 155B

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3 Số 32 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

