Tuyển Lập trình viên Android CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI VITRANIMEX làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Android Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI VITRANIMEX
- Bình Dương: 1452C, DT743, KP Chiêu Liêu, Phường Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Bình Dương
Mô Tả Công Việc Lập trình viên Android Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
• Quản lý lái xe, theo dõi chấm công.
• Quản lý trang thiết bị tài sản tại đội xe.
• Quản lý, theo dõi quá trình vận hành và thái độ của lái xe tại các vị trí kho hàng.
• Đề xuất với Trưởng phòng, Giám đốc chi nhánh về tác phong của lái xe, tuyển dụng lái xe.
• Giải quyết các thủ tục hành chính, giấy tờ liên quan đến lái xe và phương tiện.
• Theo dõi tình trạng đăng kiểm của phương tiện.
• Theo dõi và giải quyết những vấn đề liên quan đến bảo hiểm, thương vụ trên đường.
• Quan hệ với các cơ quan chức năng địa phương quản lý khu vực bãi xe.
• Thực hiện các công việc khác khi lãnh đạo Chi nhánh phân công.
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Yêu cầu giới tính: Nam
• Yêu cầu bằng cấp: Đại học
• Yêu cầu kinh nghiệm: Có kinh nghiệm 01 năm trở lên.
• Trình độ: Đại Học
• Chuyên ngành: Giao thông vận tải/Quản trị kinh doanh hoặc ngành liên quan...
Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI VITRANIMEX Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI VITRANIMEX
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
