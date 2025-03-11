Tuyển Lập trình viên Android CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI VITRANIMEX làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 15 Triệu

• Quản lý lái xe, theo dõi chấm công.

• Quản lý trang thiết bị tài sản tại đội xe.

• Quản lý, theo dõi quá trình vận hành và thái độ của lái xe tại các vị trí kho hàng.

• Đề xuất với Trưởng phòng, Giám đốc chi nhánh về tác phong của lái xe, tuyển dụng lái xe.

• Giải quyết các thủ tục hành chính, giấy tờ liên quan đến lái xe và phương tiện.

• Theo dõi tình trạng đăng kiểm của phương tiện.

• Theo dõi và giải quyết những vấn đề liên quan đến bảo hiểm, thương vụ trên đường.

• Quan hệ với các cơ quan chức năng địa phương quản lý khu vực bãi xe.

• Thực hiện các công việc khác khi lãnh đạo Chi nhánh phân công.