Tuyển Giáo viên tiếng Trung Kim Long Education Service Trading Company Limited làm việc tại Bình Dương thu nhập 100000 - 200000 Triệu

Mức lương 100000 - 200000 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Thị xã Dĩ An

Giáo viên tiếng Trung

Thực hành các giá trị của AIO: sát sao, tập trung, linh hoạt theo từng học viên.

Truyền đạt kiến thức, đổi mới tư duy giúp học viên luôn đạt hiệu quả và thoải mái trong việc học.

Thực hiện kiểm tra và đánh giá để học viên nắm được điểm mạnh, điểm cần khắc phục của bản thân.

Yêu Cầu Công Việc

Kiến thức: Đã tốt nghiệp hoặc đang học chuyên ngành tiếng Trung

Kinh nghiệm giảng dạy: Tối thiểu 6 tháng

Kĩ năng: Ưu tiên có chứng chỉ giảng dạy

Năng lực: Có khả năng di chuyển đến địa điểm dạy, có chất giọng khỏe, rõ ràng và có thể tổ chức và cùng tham gia vào các hoạt động với học viên.

Tính cách: Yêu thích việc hỗ trợ học viên, thích giao tiếp bằng tiếng Trung, và tập trung vào việc tìm giải pháp.

Tại Kim Long Education Service Trading Company Limited Thì Được Hưởng Những Gì

Văn hoá đề cao tính hiệu quả và thoải mái cho đội ngũ nhân viên và học viên.

Lộ trình phát triển về kỹ năng, nghiệp vụ và chuyên môn để cộng tác lâu dài.

Chương trình chia sẻ, tư vấn và cơ hội thăng tiến hàng tháng giúp giáo viên xác định lộ trình thăng tiến và cải thiện kỹ năng mềm của bản thân.

Lương thỏa thuận theo giờ dạy và các quyền lợi cạnh tranh khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Kim Long Education Service Trading Company Limited

