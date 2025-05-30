Tuyển Giáo viên tiếng Trung Kim Long Education Service Trading Company Limited làm việc tại Bình Dương thu nhập 100000 - 200000 Triệu

Kim Long Education Service Trading Company Limited
Ngày đăng tuyển: 30/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 29/06/2025
Kim Long Education Service Trading Company Limited

Giáo viên tiếng Trung

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên tiếng Trung Tại Kim Long Education Service Trading Company Limited

Mức lương
100000 - 200000 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Thị xã Dĩ An

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Trung Với Mức Lương 100000 - 200000 Triệu

Thực hành các giá trị của AIO: sát sao, tập trung, linh hoạt theo từng học viên.
Truyền đạt kiến thức, đổi mới tư duy giúp học viên luôn đạt hiệu quả và thoải mái trong việc học.
Thực hiện kiểm tra và đánh giá để học viên nắm được điểm mạnh, điểm cần khắc phục của bản thân.

Với Mức Lương 100000 - 200000 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kiến thức: Đã tốt nghiệp hoặc đang học chuyên ngành tiếng Trung
Kinh nghiệm giảng dạy: Tối thiểu 6 tháng
Kĩ năng: Ưu tiên có chứng chỉ giảng dạy
Năng lực: Có khả năng di chuyển đến địa điểm dạy, có chất giọng khỏe, rõ ràng và có thể tổ chức và cùng tham gia vào các hoạt động với học viên.
Tính cách: Yêu thích việc hỗ trợ học viên, thích giao tiếp bằng tiếng Trung, và tập trung vào việc tìm giải pháp.

Tại Kim Long Education Service Trading Company Limited Thì Được Hưởng Những Gì

Văn hoá đề cao tính hiệu quả và thoải mái cho đội ngũ nhân viên và học viên.
Lộ trình phát triển về kỹ năng, nghiệp vụ và chuyên môn để cộng tác lâu dài.
Chương trình chia sẻ, tư vấn và cơ hội thăng tiến hàng tháng giúp giáo viên xác định lộ trình thăng tiến và cải thiện kỹ năng mềm của bản thân.
Lương thỏa thuận theo giờ dạy và các quyền lợi cạnh tranh khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Kim Long Education Service Trading Company Limited

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Kim Long Education Service Trading Company Limited

Kim Long Education Service Trading Company Limited

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 118A Lê Sát, quận Tân Phú

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

