Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH ĐẠI PHÚ THỊNH làm việc tại Bình Dương thu nhập 14 - 17 Triệu

Mức lương 14 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Lô 2A - E6, Đường N9, Khu dân cư Phú Hòa 1, Phường Phú Hòa, TMD, Thủ Dầu Một, Thành phố Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 14 - 17 Triệu

Mô tả công việc

Với Mức Lương 14 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại học

Kinh nghiệm: từ 1 năm trở lên ở vị trí tương đương

Sử dụng AI trong công việc, sử dụng phần mềm Misa, Word, Excel,...

Ưu tiên: đã làm trong công ty xây dựng vốn ngân sách, giao tiếp tiếng anh là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẠI PHÚ THỊNH Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi tương xứng với năng lực: từ 14 - 17 triệu

Chế độ theo quy định nhà nước (BHXH, BHYT, thưởng Lễ, Tết, du lịch, nghỉ phép 12 ngày/năm, tháng lương 13, hỗ trợ đau ốm, cưới hỏi, ....)

Hỗ trợ ăn trưa

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cởi mở đề cao sự sáng tạo và phát triển cá nhân

Được tham gia các khóa đào tạo nội bộ thực chiến nâng cao kiến thức và kỹ năng.

Địa điểm làm việc: Thủ Dầu Một, Bình Dương

Thời gian làm việc: Từ thứ 2 - sáng thứ 7 (Từ 7h30 - 11h30; 13h00- 17h00)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẠI PHÚ THỊNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin