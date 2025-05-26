Tuyển Business Analyst Công ty cổ phần Synodus làm việc tại Bình Dương thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - Bình Dương

Tham gia vào nghiên cứu các sản phẩm tương tự trên thị trường, so sánh & đối chuẩn để đưa ra đánh giá insight.

Xây dựng customer journey, đề xuất tính năng sản phẩm với khách hàng. Thực hiện thiết kế sản phẩm chi tiết.

Truyền đạt nội dung, hỗ trợ các thành viên dự án/team để làm rõ yêu cầu của khách hàng cần đáp ứng.

Thực hiện kiểm duyệt chất lượng sản phẩm đảm bảo đáp ứng đúng yêu cầu nghiệp vụ.

Tổ chức triển khai UAT, SIT theo dõi và báo cáo kết quả cho quản lý dự án.

Soạn thảo tài liệu hướng dẫn sử dụng, tổ chức hướng dẫn, hỗ trợ cho người dùng sử dụng sản phẩm và hỗ trợ xử lý sự cố khi có vấn đề xảy ra.

Tốt nghiệp Đại Học, Cao đẳng chuyên ngành tài chính, kinh tế, CNTT,..

Có từ 3 năm kinh nghiệm trở lên trong mảng phân tích nghiệp vụ

Có kinh nghiệm triển khai các dự án trong lĩnh vực y tế, các phần mềm HIS, List, Pacs, các ứng dụng mobile cho người dùng cuối...

Có khả năng xây dựng và thiết kế tài liệu đặc tả yêu cầu nghiệp vụ, xây dựng kịch bản kiểm thử (UAT)

Cầu tiến trong việc tìm hiểu và học hỏi các kiến thức chuyên môn và các lĩnh vực/ngành kinh doanh liên quan đến các dự án tham gia

Có trách nhiệm với công việc đảm nhiệm, bảo đảm hoàn thành so với kế hoạch được đề ra

Chủ động đưa ra giải pháp để giải quyết vấn đề

Sử dụng tốt các công cụ hỗ trợ phân tích thiết kế

Có kiến thức tốt về CNTT và hiểu được thiết kế kỹ thuật

Có tư duy phân tích, phản biện (critical thinking skill) tốt về hệ thống, quy trình nghiệp vụ và đặc tả yêu cầu về sản phẩm

Có kỹ năng làm việc độc lập và đội nhóm tốt

Có tinh thần học hỏi và cầu tiến trong công việc.

Tại Công ty cổ phần Synodus Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Upto 30tr/tháng

Thời gian làm việc: 8h-17h30, nghỉ trưa 1,5h (12h – 13h30) từ thứ 2 - thứ 6

13 tháng lương + thưởng lễ tết; xét tăng lương hàng năm (2 lần/ năm)

Du lịch hàng năm, team building hàng tháng/quý

Bảo hiểm xã hội, BHYT theo quy định của Nhà nước

Gói bảo hiểm sức khỏe BSH

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm

Môi trường flat trẻ trung, thoải mái

Là một phần của dự án tiềm năng, thử thách nhưng không kém phần thú vị.

