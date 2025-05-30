Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH HẠT GIỐNG XANH - GREEN SEED làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 14 Triệu

1. Kiểm tra chi phí công tác

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của các đề nghị thanh toán chi phí công tác (vé máy bay, khách

sạn, công tác phí…).

- Đối chiếu chi phí công tác với kế hoạch/đơn đề xuất được duyệt.

- Hạch toán chi phí công tác vào phần mềm kế toán đúng tài khoản, đúng kỳ.

- Theo dõi và báo cáo tình hình tạm ứng – quyết toán công tác phí.

2. Công nợ phải trả nhà cung cấp

- Nhận và kiểm tra chứng từ thanh toán, hóa đơn đầu vào từ nhà cung cấp.

- Đối chiếu công nợ định kỳ với nhà cung cấp và nội bộ.

- Cập nhật và theo dõi lịch thanh toán công nợ đến hạn.

- Phối hợp với các bộ phận liên quan để xử lý các vấn đề công nợ (chênh lệch, chậm thanh

toán...).

3. Xuất hóa đơn cho khách hàng

- Kiểm tra thông tin, giá trị đơn hàng/dịch vụ trước khi xuất hóa đơn.

- Xuất hóa đơn GTGT đúng thời điểm, đúng thông tin, đúng quy định của pháp luật.

- Gửi hóa đơn cho khách hàng và lưu trữ bản sao theo quy định.

- Hỗ trợ bộ phận kinh doanh trong việc xử lý các vướng mắc liên quan đến hóa đơn.