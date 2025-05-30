Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH HẠT GIỐNG XANH - GREEN SEED làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 14 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY TNHH HẠT GIỐNG XANH - GREEN SEED
- Bình Dương: Đông Hòa, Dĩ An, Thị xã Dĩ An
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 12 - 14 Triệu
1. Kiểm tra chi phí công tác
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của các đề nghị thanh toán chi phí công tác (vé máy bay, khách
sạn, công tác phí…).
- Đối chiếu chi phí công tác với kế hoạch/đơn đề xuất được duyệt.
- Hạch toán chi phí công tác vào phần mềm kế toán đúng tài khoản, đúng kỳ.
- Theo dõi và báo cáo tình hình tạm ứng – quyết toán công tác phí.
2. Công nợ phải trả nhà cung cấp
- Nhận và kiểm tra chứng từ thanh toán, hóa đơn đầu vào từ nhà cung cấp.
- Đối chiếu công nợ định kỳ với nhà cung cấp và nội bộ.
- Cập nhật và theo dõi lịch thanh toán công nợ đến hạn.
- Phối hợp với các bộ phận liên quan để xử lý các vấn đề công nợ (chênh lệch, chậm thanh
toán...).
3. Xuất hóa đơn cho khách hàng
- Kiểm tra thông tin, giá trị đơn hàng/dịch vụ trước khi xuất hóa đơn.
- Xuất hóa đơn GTGT đúng thời điểm, đúng thông tin, đúng quy định của pháp luật.
- Gửi hóa đơn cho khách hàng và lưu trữ bản sao theo quy định.
- Hỗ trợ bộ phận kinh doanh trong việc xử lý các vướng mắc liên quan đến hóa đơn.
Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY TNHH HẠT GIỐNG XANH - GREEN SEED Thì Được Hưởng Những Gì
- Được đóng đầy đủ BHXH – BHYT – BHTN theo quy định.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội phát triển nghề nghiệp.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HẠT GIỐNG XANH - GREEN SEED
