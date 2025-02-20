Tuyển Lập trình viên PHP CÔNG TY Ô TÔ TOYOTA VIỆT NAM làm việc tại Quốc tế thu nhập 80 - 120 Triệu

CÔNG TY Ô TÔ TOYOTA VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 20/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/03/2025
Lập trình viên PHP

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên PHP Tại CÔNG TY Ô TÔ TOYOTA VIỆT NAM

Mức lương
80 - 120 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Quốc tế: Tỉnh Samutprakarn, Thái Lan (cách Thủ đô Bangkok 40km)

Mô Tả Công Việc Lập trình viên PHP Với Mức Lương 80 - 120 Triệu

Chúng tôi đang tìm kiếm một Trưởng nhóm phát triển có kinh nghiệm và định hướng để hướng dẫn nhóm chuyên viên phát triển phần mềm lập kế hoạch/ thiết kế, hoặc phát triển, cung cấp gói phần mềm và cung cấp các giải pháp phần mềm chất lượng cao. Với tư cách là trưởng nhóm, bạn sẽ giám sát một nhóm các chuyên viên phát triển làm việc trên Node.js, React và các framework di động. Vai trò này đòi hỏi khả năng ưu tiên tốt, giao tiếp rõ ràng, có hồ sơ theo dõi nhất quán về việc phân phối, kỹ năng kỹ thuật phần mềm xuất sắc và phải có khả năng làm việc trên nhiều khía cạnh của dự án và linh hoạt đảm nhiệm nhiều trách nhiệm cùng một lúc.
Trưởng nhóm phát triển
Trách nhiệm:
• Dẫn dắt một nhóm các nhà phát triển, thúc đẩy sự hợp tác và đổi mới.
• Hợp tác với khách hàng để xác định yêu cầu của người dùng đối với Thiết kế hệ thống.
• Thiết kế, phát triển và duy trì các giải pháp phần mềm có thể mở rộng bao gồm Front-end / Back kết thúc, khung di động, ứng dụng web, giải pháp IoT.
• Thiết lập và thực thi các tiêu chuẩn mã hóa, phương pháp hay nhất và quy trình làm việc hiệu quả.
• Lập kế hoạch và quản lý sprint, đảm bảo cung cấp kịp thời các tính năng và dự án.
• Cung cấp hướng dẫn kỹ thuật và cố vấn cho các nhà phát triển đã có kinh nghiệm.
• Xem lại mã để đảm bảo chất lượng, bảo mật và tiêu chuẩn hiệu suất. • Cập nhật các phương pháp hay nhất trong ngành, kiến thức mới, kỹ thuật mới và có thể áp dụng chúng vào công việc của bạn với sự đồng ý từ nhóm. • Khắc phục sự cố và giải quyết các thách thức kỹ thuật.

Với Mức Lương 80 - 120 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY Ô TÔ TOYOTA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY Ô TÔ TOYOTA VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY Ô TÔ TOYOTA VIỆT NAM

