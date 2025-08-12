Tuyển Lập trình viên PHP VIETNAM INVESTMENTS GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Vietnam Food (VNF) là đơn vị tiên phong và dẫn đầu trong lĩnh vực tái chế phụ phẩm tôm thành các thành phần sinh học có hoạt tính, được ứng dụng cho con người, thú cưng, vật nuôi, cây trồng và nhiều ngành công nghiệp khác. VNF không chỉ góp phần vào sự phát triển bền vững của ngành tôm Việt Nam mà còn hỗ trợ xây dựng một cuộc sống khỏe mạnh hơn và một tương lai xanh hơn.

Tìm hiểu thêm tại website của chúng tôi (www.vnfoods.vn) và các kênh truyền thông (linktr.ee/vnfood).

Vietnam Food (VNF) hiện đang tìm ứng viên cho vị trí Full Stack Developer:

Full Stack Developer:

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

1. Phát triển hệ thống Backend (Python):

a. Thiết kế, phát triển và bảo trì các API, dịch vụ backend sử dụng Python (FastAPI/Postgres).

b. Tối ưu hóa hiệu suất hệ thống và đảm bảo tính bảo mật, khả năng mở rộng.

c. Tích hợp các hệ thống AI/Agent vào backend khi cần thiết.

2. Phát triển giao diện Frontend (React):

a. Xây dựng và tối ưu hóa giao diện người dùng (UI) sử dụng React và các thư viện liên quan.

b. Đảm bảo giao diện thân thiện, responsive và tích hợp mượt mà với backend.

c. Áp dụng Tailwind CSS, Ant Design hoặc các framework CSS hiện đại để thiết kế giao diện.