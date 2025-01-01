Công việc Lập trình viên PHP-
Có 83 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025
Nhu cầu tuyển dụng việc làm Lập trình viên PHP tại Việt Nam đang tăng mạnh, với mức thu nhập dao động từ 6.000.000 - 45.000.000 VNĐ/tháng. Những thành phố lớn như TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng và Cần Thơ thu hút rất đông ứng viên. Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu, ứng viên cần có kỹ năng lập trình PHP và các công cụ web.
1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm lập trình viên PHP
Lập trình viên PHP là những người chuyên sử dụng ngôn ngữ lập trình PHP để phát triển ứng dụng và website. Trong đó, PHP là viết tắt của "Hypertext Preprocessor", một ngôn ngữ kịch bản server-side được sử dụng rộng rãi. Nhờ cú pháp đơn giản, dễ học và cộng đồng người dùng lớn, PHP đã trở thành nền tảng cho hàng triệu website trên toàn thế giới. Theo thống kê, khoảng 80% website trên toàn cầu sử dụng sử dụng ngôn ngữ này.
Thị trường việc làm cho lập trình viên PHP tại Việt Nam đang chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ, với nhu cầu tuyển dụng tăng khoảng 20% so với năm 2022. Theo khảo sát của TopDev, đến 90% nhà tuyển dụng trong lĩnh vực công nghệ thông tin đang tìm kiếm ứng viên có kỹ năng PHP. Những số liệu trên cho thấy PHP vẫn là một trong những ngôn ngữ lập trình được ưa chuộng và có nhu cầu cao trên thị trường.
Với nhu cầu tuyển dụng cao, ứng viên có thể dễ dàng tìm việc làm lập trình viên PHP tại các công ty công nghệ, startup hoặc tham gia dự án freelance. Bên cạnh PHP, những ngôn ngữ lập trình khác như Nodejs, C# và .NET cũng đang có nhu cầu tuyển dụng cao, tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho lập trình viên.
2. Mức lương trung bình của việc làm lập trình viên PHP
Thu nhập trung bình của lập trình viên PHP tại Việt Nam dao động từ 6.000.000 - 45.000.000 VNĐ/tháng, tùy theo cấp bậc và kinh nghiệm. Mức lương thay đổi tùy theo năng lực cá nhân, vị trí công việc và địa phương làm việc. Các vị trí việc làm Lập trình viên PHP đều có mức thu nhập khá hấp dẫn và khả năng gia tăng thu nhập theo kinh nghiệm là rõ rệt.
Mức lương theo cấp bậc
|
Việc làm lập trình viên PHP
|
Mức lương dao động (VNĐ/tháng)
|
Intern/Fresher
|
6.000.000 - 9.000.000
|
Junior
|
10.000.000 - 12.000.000
|
Senior
|
12.000.000 - 14.000.000
|
Team Lead
|
15.000.000 - 18.000.000
|
Manager
|
20.000.000 - 23.000.000
|
Director
|
25.000.000 - 45.000.000
Ngoài ra, lương của lập trình viên PHP ở Việt Nam có thể thay đổi tùy thuộc vào địa phương và quy mô công ty. Trong đó, những thành phố lớn như TP.HCM hay Hà Nội có mức lương cao hơn so với các khu vực khác.
3. Phân biệt lập trình viên PHP Front-end, Back-end, Full-stack
Trong lĩnh vực phát triển web, PHP là một ngôn ngữ lập trình phổ biến được sử dụng cả ở phía giao diện (front-end) và phía máy chủ (back-end). Tuy nhiên, mỗi vai trò sẽ có những yêu cầu về kỹ năng khác nhau. Lập trình viên Full-stack là những người kết hợp cả hai kỹ năng để có thể xây dựng một ứng dụng web hoàn chỉnh.
|
Tiêu chí
|
Front-end
|
Back-end
|
Full-stack
|
Mô tả
|
Chịu trách nhiệm xây dựng giao diện người dùng, đảm bảo trải nghiệm người dùng mượt mà và trực quan.
|
Xử lý dữ liệu, logic nghiệp vụ, và quản lý cơ sở dữ liệu phía server.
|
Kết hợp cả Front-end và Back-end, xây dựng ứng dụng hoàn chỉnh từ đầu đến cuối.
|
Ngôn ngữ
|
HTML, JavaScript, CSS, các framework như Angular, React, Vue.
|
PHP, Java, Python, Ruby, Node.js, cùng các hệ quản trị cơ sở dữ liệu như MySQL, MongoDB.
|
Các ngôn ngữ và công nghệ của cả Front-end và Back-end, ví dụ: HTML, CSS, JavaScript, PHP, Node.js, Java.
|
Công việc
|
Thiết kế giao diện người dùng, tối ưu hóa trải nghiệm người dùng, làm việc với các API để lấy và hiển thị dữ liệu.
|
Xây dựng hệ thống quản lý dữ liệu, xử lý logic server-side, đảm bảo bảo mật và hiệu suất của hệ thống.
|
Phát triển cả Front-end và Back-end, từ xây dựng giao diện người dùng đến xử lý dữ liệu và quản lý server.
|
Kỹ năng
|
Kỹ năng thiết kế giao diện, HTML/CSS/JavaScript, UX/UI design, responsive design, sử dụng các framework như Bootstrap, React.
|
Kỹ năng lập trình server-side, quản lý cơ sở dữ liệu, API, bảo mật, hiểu biết về các server web như Apache, Nginx.
|
Kỹ năng lập trình toàn diện, bao gồm cả Front-end và Back-end, quản lý dự án, hiểu biết về cơ sở dữ liệu và bảo mật.
4. Một số Framework PHP tốt nhất, phổ biến nhất
Khi phát triển ứng dụng web, việc chọn lựa framework PHP phù hợp là vô cùng quan trọng, vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu suất, khả năng mở rộng và quá trình phát triển. Mỗi framework sẽ hỗ trợ cho nhu cầu và mục đích khác nhau của việc làm Lập trình viên PHP.
4.1. Symfony
Symfony là một framework PHP mạnh mẽ được phát triển bởi SensioLabs, nổi bật với khả năng tái sử dụng các thư viện và công cụ lập trình mạnh mẽ. Symfony hỗ trợ phát triển nhiều ứng dụng web quy mô lớn với yêu cầu tính năng phức tạp. Nó mang lại khả năng linh hoạt cao và tích hợp tốt với các công nghệ khác.
Mặc dù Symfony có đường cong học tập khá dốc nhưng với hệ sinh thái phong phú và cộng đồng hỗ trợ mạnh mẽ, việc phát triển ứng dụng trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn.
Ưu điểm:
-
Linh hoạt, dễ tùy chỉnh.
-
Ổn định và mạnh mẽ cho các ứng dụng quy mô lớn.
-
Hệ sinh thái trưởng thành với cộng đồng phát triển rộng lớn.
-
Khung thử nghiệm và tài liệu phong phú.
Nhược điểm:
-
Tăng mức độ tiêu thụ bộ nhớ và hiệu suất.
-
Cơ sở mã lớn và nhiều tệp được tạo ra.
-
Quản lý phụ thuộc có thể gặp khó khăn.
4.2. Laravel
Laravel là một trong những framework PHP phổ biến nhất hiện nay. Được phát hành lần đầu vào năm 2011, Laravel đã nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường nhờ vào công cụ Blade (mẫu giao diện), hệ thống định tuyến RESTful và nhiều tính năng tích hợp giúp giảm thiểu khối lượng công việc lập trình.
Framework này đặc biệt thích hợp cho những ai muốn phát triển ứng dụng web đẹp mắt và có khả năng mở rộng tốt.
Ưu điểm:
-
Giao diện đẹp, dễ sử dụng.
-
Công cụ tạo mẫu Blade mạnh mẽ.
-
Tự động hóa tác vụ lặp lại với Artisan.
-
Giám sát và phân tích với Laravel Horizon và Telescope.
Nhược điểm:
-
Đường cong học tập dốc.
-
Giới hạn tùy chỉnh trong một số tình huống.
-
Thuật toán dấu chân (footprint) lớn hơn so với các framework khác.
4.3. CodeIgniter
CodeIgniter là một framework PHP nhẹ và nhanh, được ưa chuộng bởi những nhà phát triển cần sự đơn giản và hiệu suất cao. Framework này tuân thủ mô hình MVC (Model-View-Controller), giúp phát triển ứng dụng web trở nên mượt mà và dễ dàng. CodeIgniter phù hợp cho những dự án nhỏ đến vừa, đặc biệt là khi bạn cần xây dựng ứng dụng nhanh chóng mà không gặp phải sự phức tạp của những framework nặng.
Ưu điểm:
-
Nhẹ, nhanh, dễ học.
-
Thân thiện với những người mới bắt đầu.
-
Tính linh hoạt cao, dễ tùy chỉnh theo phong cách lập trình cá nhân.
-
Xử lý yêu cầu HTTP hiệu quả.
Nhược điểm:
-
Tính năng tích hợp hạn chế.
-
Hệ sinh thái plugin nhỏ.
-
Chu kỳ phát hành chậm hơn so với một số framework khác.
4.4. Yii 2
Yii 2 là một trong những framework PHP lâu đời và nổi bật với khả năng xử lý hiệu quả các ứng dụng quy mô lớn. Yii 2 cung cấp hiệu suất cao và hỗ trợ AJAX mạnh mẽ, giúp các nhà phát triển xây dựng ứng dụng web linh hoạt và dễ bảo trì. Framework này có tích hợp sẵn các tính năng bảo mật và hỗ trợ tốt cho việc phát triển các ứng dụng có yêu cầu về tốc độ và khả năng mở rộng.
Ưu điểm:
-
Hiệu suất vượt trội, xử lý nhanh và tiết kiệm tài nguyên.
-
Công cụ bảo mật đã được tích hợp sẵn.
-
Tập trung vào phát triển nhanh chóng với các tính năng có sẵn.
-
Hỗ trợ mạnh mẽ cho AJAX và công cụ mô hình hóa cơ sở dữ liệu.
Nhược điểm:
-
Tính tùy chỉnh phức tạp.
-
Các tính năng tích hợp có phần hạn chế.
-
Cộng đồng chưa phát triển mạnh mẽ như một số framework khác.
4.5. Wordpress
WordPress là một hệ quản trị nội dung (CMS) phổ biến nhất thế giới, được viết bằng PHP và sử dụng MySQL để quản lý cơ sở dữ liệu. Mặc dù nổi tiếng với việc phát triển blog, WordPress cũng có thể được sử dụng để xây dựng vô số trang web thương mại điện tử, cổng thông tin, portfolio online và nhiều loại trang web khác.
Với giao diện quản lý thân thiện và các plugin mạnh mẽ, WordPress là lựa chọn tối ưu cho những ai muốn nhanh chóng triển khai một trang web mà không cần quá nhiều kiến thức lập trình.
Ưu điểm:
-
Dễ sử dụng, không cần kiến thức lập trình nâng cao.
-
Hệ thống quản trị đơn giản, rất dễ quản lý.
-
Tối ưu hóa SEO sẵn có.
-
Hỗ trợ đa ngôn ngữ và nhiều giao diện miễn phí.
Nhược điểm:
-
Cài đặt template và plugin có thể gây xung đột nếu không cẩn thận.
-
Không tối ưu cho các ứng dụng yêu cầu tài nguyên cao hoặc cơ sở dữ liệu lớn.
Ngoài những framework trên, còn có nhiều framework PHP khác cũng rất mạnh mẽ và phổ biến như Zend Framework, Phalcon, CakePHP. Mỗi framework đều có những ưu điểm riêng phù hợp với các nhu cầu phát triển cụ thể của từng dự án.
5. Tuyển dụng việc làm lập trình viên PHP theo cấp bậc
Ngành công nghệ thông tin luôn có nhu cầu tuyển dụng nhân sự PHP ở nhiều cấp bậc khác nhau, từ thực tập sinh đến các chuyên gia cao cấp. Các vị trí dưới đây giúp người đọc hiểu rõ hơn về yêu cầu công việc và cơ hội phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực lập trình PHP.
5.1. Việc làm lập trình viên PHP Intern
Vị trí thực tập sinh PHP thường dành cho sinh viên hoặc những người mới bắt đầu bước chân vào ngành lập trình. Ở giai đoạn này, bạn sẽ chủ yếu làm quen với một số công nghệ cơ bản như PHP, MySQL và lập trình hướng đối tượng. Công việc của thực tập sinh PHP bao gồm hỗ trợ phát triển những tính năng cơ bản trong ứng dụng web, nghiên cứu công nghệ, cũng như tham gia vào các dự án thực tế dưới sự hướng dẫn của những lập trình viên cấp cao.
Việc làm Lập trình viên PHP Intern là cơ hội tuyệt vời để học hỏi từ những người đi trước, đồng thời trau dồi kỹ năng và tích lũy kinh nghiệm thực tế. Vị trí này yêu cầu ứng viên cần có nền tảng kiến thức vững vàng về PHP, MySQL và công cụ phát triển web cơ bản như HTML, CSS, JavaScript.
5.2. Việc làm lập trình viên PHP Fresher
Việc làm Lập trình viên PHP Fresher phù hợp với những ứng viên mới tốt nghiệp hoặc có ít kinh nghiệm làm việc. Những người ở vị trí này sẽ bắt đầu đảm nhiệm công việc phát triển ứng dụng web, xây dựng API và tối ưu hóa hệ thống cơ sở dữ liệu dưới sự hướng dẫn của lập trình viên có kinh nghiệm hơn.
Nhiệm vụ chính của lập trình viên PHP Fresher bao gồm phát triển tính năng mới, hợp tác với nhóm khác để triển khai yêu cầu kỹ thuật và đảm bảo rằng mã nguồn đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng. Ngoài ra, bạn cũng sẽ tham gia vào việc tối ưu hiệu suất ứng dụng và cải tiến trải nghiệm người dùng.
5.3. Việc làm lập trình viên PHP Junior
Lập trình viên PHP Junior thường có từ 1-3 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành và đã thành thạo công cụ phát triển web như PHP, Laravel, MySQL, cùng với kiến thức vững về lập trình hướng đối tượng và MVC. Ở vị trí này, bạn sẽ chịu trách nhiệm phát triển tính năng web, tối ưu mã nguồn và cải thiện hiệu suất hệ thống. Bạn cũng cần làm việc với API và giải quyết vấn đề kỹ thuật phát sinh trong quá trình phát triển.
Lập trình viên PHP Junior cũng sẽ tham gia vào việc đảm bảo chất lượng mã nguồn, thực hiện kiểm tra và debug để đảm bảo rằng các tính năng được triển khai một cách chính xác và hiệu quả.
5.4. Việc làm lập trình viên PHP Senior
Lập trình viên PHP Senior là những chuyên gia có từ 4-5 năm kinh nghiệm và có khả năng làm việc độc lập với hệ thống phức tạp. Ở cấp độ này, bạn không chỉ phát triển tính năng web mà còn tham gia vào việc tối ưu hóa hệ thống hiện có, đồng thời nghiên cứu và áp dụng các công nghệ mới để cải tiến hiệu suất.
Một số nhiệm vụ chính của việc làm Lập trình viên PHP Senior bao gồm giải quyết vấn đề kỹ thuật phức tạp, hướng dẫn và đào tạo lập trình viên cấp dưới và tham gia vào việc lập kế hoạch dự án. Senior PHP Developer cũng đóng vai trò quan trọng trong việc review code và đảm bảo rằng chất lượng sản phẩm đạt yêu cầu.
5.5. Việc làm lập trình viên PHP Leader
Lập trình viên PHP Leader là người dẫn dắt và quản lý nhóm phát triển, với nhiệm vụ điều phối công việc, phân công nhiệm vụ và đảm bảo tiến độ dự án. Bạn cần có kỹ năng lãnh đạo mạnh mẽ, cùng với khả năng đưa ra quyết định kỹ thuật quan trọng và giải quyết các vấn đề phức tạp.
Đối với công việc lập trình viên PHP Leader, bạn cũng sẽ chịu trách nhiệm đào tạo thành viên cấp dưới và đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng cho sản phẩm cuối. Khả năng quản lý đội nhóm, cùng với kiến thức chuyên sâu về PHP và những công nghệ web, là yếu tố quyết định sự thành công của bạn ở vị trí này.
6. Hình thức tuyển dụng việc làm lập trình viên PHP
Thị trường việc làm lập trình viên PHP đang mở ra nhiều cơ hội hấp dẫn cho ứng viên. Hình thức tuyển dụng trong lĩnh vực này cũng ngày càng được cải tiến, giúp ứng viên dễ dàng tìm kiếm và ứng tuyển vào những vị trí phù hợp. Bên cạnh hình thức làm việc tại văn phòng, bạn có thể lựa chọn làm việc từ xa hoặc hợp tác theo từng dự án…
6.1. Tuyển dụng việc làm lập trình viên PHP Part-time
Việc làm Lập trình viên PHP Part-time là lựa chọn phù hợp cho những lập trình viên muốn cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân hoặc những người muốn tìm kiếm thêm thu nhập bên cạnh công việc chính. Hình thức này thường phù hợp với những dự án nhỏ, yêu cầu linh hoạt về thời gian làm việc. Tuy nhiên, mức lương và chế độ phúc lợi của công việc Part-time thường thấp hơn so với Full-time.
6.2. Tuyển dụng việc làm lập trình viên PHP Full-time
Tuyển dụng Full-time là hình thức tuyển dụng phổ biến nhất, mang đến cho lập trình viên sự ổn định về công việc và cơ hội phát triển sự nghiệp lâu dài. Các công ty thường cung cấp cho nhân viên Full-time nhiều chế độ phúc lợi hấp dẫn như bảo hiểm y tế, thưởng lễ tết, cơ hội thăng tiến... Tuy nhiên, yêu cầu về kinh nghiệm và kỹ năng chuyên môn đối với vị trí việc làm Lập trình viên PHP Full-time thường cao hơn.
6.3. Tuyển dụng việc làm lập trình viên PHP Remote
Việc làm lập trình viên PHP remote đã trở nên phổ biến trong bối cảnh phát triển công nghệ và nhu cầu làm việc từ xa ngày một gia tăng. Các công ty phần mềm hiện nay đều có xu hướng tuyển dụng lập trình viên PHP remote để tận dụng nguồn nhân lực toàn cầu. Lợi thế của công việc remote là sự linh hoạt về địa điểm làm việc, giúp ứng viên có thể làm việc từ bất kỳ đâu, miễn là có kết nối Internet.
Tuy nhiên, công việc này yêu cầu kỹ năng giao tiếp trực tuyến tốt, khả năng tự chủ trong công việc và sự chủ động trong việc hoàn thành dự án.
6.4. Việc làm lập trình viên PHP yêu cầu kinh nghiệm
Những vị trí việc làm lập trình viên PHP yêu cầu kinh nghiệm thường hướng đến những ứng viên đã có từ 1 đến 5 năm làm việc thực tế. Hầu hết công ty tuyển dụng yêu cầu ứng viên có kỹ năng lập trình PHP vững chắc, khả năng xử lý vấn đề phức tạp và tham gia vào các dự án lớn. Công việc này cũng thường đi kèm với mức lương cao hơn, cùng với cơ hội thăng tiến rõ ràng.
Để ứng tuyển vào những những vị trí Lập trình viên PHP yêu cầu kinh nghiệm, ứng viên cần có hiểu biết sâu về PHP và những công cụ phát triển phần mềm, đồng thời có khả năng làm việc nhóm tốt và khả năng giải quyết các bài toán kỹ thuật phức tạp.
6.5. Việc làm lập trình viên PHP không yêu cầu kinh nghiệm
Đối với những người mới bắt đầu, tìm kiếm việc làm Lập trình viên PHP không yêu cầu kinh nghiệm có thể là một thách thức. Tuy nhiên, nhiều công ty vẫn sẵn sàng tuyển dụng những ứng viên có đam mê và tiềm năng phát triển. Những công ty này thường cung cấp chương trình đào tạo và hỗ trợ để giúp nhân viên mới nhanh chóng nắm bắt công việc.
Mặc dù yêu cầu không cao về kinh nghiệm nhưng ứng viên vẫn cần có kiến thức cơ bản về PHP, HTML, CSS và JavaScript, cùng với đó là tinh thần học hỏi, sự chăm chỉ và khả năng làm việc nhóm tốt để thành công.
7. Khu vực tuyển dụng việc làm lập trình viên PHP nhiều nhất
Trong bối cảnh công nghệ số phát triển mạnh mẽ, nhu cầu tuyển dụng Lập trình viên PHP tại Việt Nam ngày càng tăng cao. Đặc biệt, một số thành phố lớn như TP.HCM, Hà Nội, Cần Thơ hay Đà Nẵng… đã nổi lên như những trung tâm tuyển dụng sôi động, thu hút đông đảo ứng viên và doanh nghiệp.
7.1. Tuyển dụng việc làm làm lập trình viên PHP TP.HCM
TP. Hồ Chí Minh luôn là một trong những thị trường tuyển dụng Lập trình viên PHP sôi động nhất cả nước. Với sự phát triển mạnh mẽ của rất nhiều công ty khởi nghiệp, những doanh nghiệp vừa và nhỏ, nhu cầu tìm kiếm nhân tài PHP làm việc tại TP.HCM luôn ở mức cao. Đặc biệt, khu vực Quận 1, Quận 3, Quận 7, Quận 10 và Thủ Đức liên tục tuyển Lập trình viên PHP trong lĩnh vực thương mại điện tử, phát triển phần mềm, dịch vụ số và fintech đang rất cần nguồn nhân lực chất lượng.
Hơn nữa, TP.HCM cũng là nơi có mức lương cao nhất cả nước. Đáng chú ý, chuyên viên cấp cao hoặc những vị trí Trưởng phòng IT, Giám đốc công nghệ (CTO), thu nhập có thể lên đến 40.000.000 - 60.000.000 VNĐ/tháng
7.2. Tuyển dụng việc làm làm lập trình viên PHP Hà Nội
Hà Nội là một trong những trung tâm công nghệ lớn nhất của Việt Nam, đặc biệt là trong các lĩnh vực phần mềm, phát triển web, công nghệ tài chính (fintech), thương mại điện tử, và dịch vụ điện toán đám mây... Tại một số quận như Cầu Giấy, Thanh Xuân, Hoàn Kiếm và khu vực Mỹ Đình, nhu cầu tuyển dụng lập trình viên PHP luôn ở mức cao, lên tới hàng nghìn tin tuyển dụng.
Bên cạnh đó, sự phát triển của những công ty phần mềm trong nước cũng như nhiều công ty outsourcing, cũng mở ra vô số cơ hội việc làm cho lập trình viên PHP ở Hà Nội. Tùy thuộc vào kinh nghiệm và vai trò lãnh đạo trong tổ chức, Lập trình viên PHP tại Hà Nội có thể đạt tới thu nhập trên 50.000.000 VNĐ/tháng.
7.3. Tuyển dụng việc làm lập trình viên PHP Cần Thơ
Cần Thơ đang dần trở thành một điểm đến hấp dẫn cho những ai đang tìm kiếm việc làm lập trình viên PHP tại miền Tây. Dù không phát triển mạnh mẽ như TP.HCM hay Hà Nội, nhưng Cần Thơ đang chứng kiến sự gia tăng của các công ty phần mềm và dự án công nghệ, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, giải pháp phần mềm phục vụ cho ngành nông nghiệp, giáo dục và dịch vụ trực tuyến,...
Số lượng tin tuyển dụng việc làm tại Cần Thơ cho vị trí Lập trình viên PHP có thể lên tới hàng trăm vị trí mỗi tháng, tập trung ở những khu vực như Quận Ninh Kiều và các khu công nghiệp lớn. Mức lương trung bình cho việc làm Lập trình viên PHP tại Cần Thơ thấp hơn một chút so với những thành phố lớn. Tuy nhiên, nếu đảm nhiệm những vị trí quản lý hoặc chuyên viên cấp cao, bạn có thể nhận mức thu nhập từ 20.000.000 - 30.000.000 VNĐ/tháng.
7.4. Tuyển dụng việc làm làm lập trình viên PHP Đà Nẵng
Đà Nẵng đang cho thấy sự phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực phần mềm, cũng như các dự án outsource công nghệ thông tin, thương mại điện tử, fintech, y tế điện tử, và nông nghiệp công nghệ cao... Tại Quận Hải Châu và khu công nghiệp Hòa Khánh nhu cầu tuyển dụng việc làm lập trình viên PHP cũng đang gia tăng đáng kể. Rất đông công ty phần mềm trong và ngoài nước đều hiện diện tại Đà Nẵng đang tạo ra cơ hội việc làm ổn định cho lập trình viên PHP.
Mức lương cho lập trình viên PHP tại Đà Nẵng dao động từ 10.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng, với các vị trí quản lý hoặc chuyên viên cấp cao có thể nhận mức thu nhập lên đến 35.000.000 VNĐ/tháng. Chưa kể, với những lợi thế về môi trường và chất lượng cuộc sống, Đà Nẵng trở thành lựa chọn hấp dẫn đối với những lập trình viên PHP.
8. Yêu cầu của nhà tuyển dụng đối với việc lập trình viên PHP
Để trở thành một lập trình viên PHP được các nhà tuyển dụng săn đón, ứng viên cần trang bị cho mình một bộ kỹ năng toàn diện. Ngoài kiến thức chuyên sâu về PHP, các nhà tuyển dụng thường tìm kiếm những ứng viên có những yếu tố sau:
-
Kiến thức vững về ngôn ngữ PHP: Nắm vững các khái niệm cơ bản như biến, hàm và kết nối cơ sở dữ liệu MySQL.
-
Thành thạo HTML, CSS, và JavaScript: Hiểu biết cơ bản về thiết kế web và có thể xây dựng giao diện frontend đơn giản.
-
Sử dụng thành thạo framework PHP: Có kinh nghiệm làm việc với những framework phổ biến như Laravel, Yii và CodeIgniter.
-
Quản lý dự án hiệu quả: Có khả năng theo dõi tiến độ, quản lý các nhiệm vụ, và phân bổ công việc hợp lý.
-
Kỹ năng giải quyết vấn đề: Có khả năng phát hiện và xử lý vấn đề kỹ thuật trong dự án một cách nhanh chóng và hiệu quả.
-
Kiến thức về Git và các công cụ phiên bản mã: Thành thạo trong việc sử dụng Git, SVN hoặc Mercurial để quản lý mã nguồn.
-
Kỹ năng phát triển web responsive: Đảm bảo trang web hoạt động tốt trên nhiều thiết bị và trình duyệt khác nhau.
-
Sử dụng công cụ phát triển web: Thành thạo một số công cụ như Sublime Text, Notepad++, IntelliJ IDEA để viết và quản lý mã nguồn.
-
Khả năng làm việc nhóm và độc lập: Có thể làm việc hiệu quả trong môi trường nhóm hoặc hoàn thành nhiệm vụ độc lập với ít sự giám sát.
-
Tư duy sáng tạo và logic: Cung cấp giải pháp sáng tạo và hợp lý cho mọi vấn đề lập trình và cải tiến ứng dụng.
Lưu ý: Yêu cầu của từng nhà tuyển dụng có thể sẽ khác nhau, tùy thuộc vào đặc thù công việc, quy mô công ty và các dự án cụ thể cần triển khai.
9. Trường đào tạo ngành công nghệ thông tin uy tín nhất tại Việt Nam
Việc làm Lập trình viên PHP hiện đang rất sôi động và thu hút nhiều ứng viên. Để đáp ứng nhu cầu thị trường, nhiều trường đại học tại Việt Nam đã đầu tư mạnh vào việc đào tạo ngành Công nghệ thông tin. Một số cái tên tiêu biểu có thể kể đến như Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học FPT và Đại học Công nghệ Thông tin - Đại học Quốc gia TP.HCM,...
|
Khu vực
|
Tên trường
|
Ngành học
|
Khối tuyển sinh
|
Điểm chuẩn
(2024)
|
Học phí
(2024)
|
Hà Nội
|
Đại học Bách Khoa
|
Công nghệ Thông tin (Global ICT)
|
A00; A01
|
28.01
|
24.000.000 - 30.000.000 VNĐ/năm
|
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
|
Công nghệ thông tin
|
A00; A01
|
26.4
|
27.000.000 - 34.000.000 VNĐ/năm
|
Đại học FPT
|
Công nghệ thông tin
|
A; B; C01; C02; C03; C04
|
21
|
8.300.000 - 32.500.000 VNĐ/học kỳ
|
TP.HCM
|
Đại học Công nghệ Thông tin - Đại học Quốc gia TP.HCM
|
Công nghệ thông tin
|
A00; A01; D01; D07
|
27.1
|
32.800.000 VNĐ/năm
|
Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM
|
Công nghệ thông tin (đào tạo bằng tiếng Việt)
|
A00; A01; D01; D90
|
25.97
|
13.000.000 - 16.200.000 VNĐ/học kỳ
|
Đà Nẵng
|
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại Học Đà Nẵng
|
Công nghệ thông tin
|
A00; A01; C01; D01
|
23.35
|
16.400.000 VNĐ/năm học
Với nhu cầu tuyển dụng cao và mức lương hấp dẫn từ 6.000.000 - 45.000.000 VNĐ/tháng, việc làm lập trình viên PHP đang là một lĩnh vực đầy triển vọng. Tuy nhiên, để thành công trong lĩnh vực này, bạn cần có kiến thức vững chắc về PHP, cùng với sự đam mê và tinh thần học hỏi không ngừng.