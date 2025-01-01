Tất cả địa điểm
Công việc Lập trình viên PHP

-

Có 83 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm VIETNAM INVESTMENTS GROUP
Tuyển Lập trình viên PHP VIETNAM INVESTMENTS GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
VIETNAM INVESTMENTS GROUP
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm The One Digi Corp
Tuyển Lập trình viên PHP The One Digi Corp làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 1,500 USD
The One Digi Corp
Hạn nộp: 19/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Tới 1,500 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Công nghệ Bekisoft
Tuyển Lập trình viên PHP Công ty cổ phần Công nghệ Bekisoft làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1,500 USD
Công ty cổ phần Công nghệ Bekisoft
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 48 ngày để ứng tuyển Tới 1,500 USD Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH NexGenus
Tuyển Lập trình viên PHP Công Ty TNHH NexGenus làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH NexGenus
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm FPT Software
Tuyển Lập trình viên PHP FPT Software làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
FPT Software
Hạn nộp: 23/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Phương Nam Vina
Tuyển Lập trình viên PHP Công ty TNHH Phương Nam Vina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu
Công ty TNHH Phương Nam Vina
Hạn nộp: 30/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH NexGenus
Tuyển Lập trình viên PHP Công Ty TNHH NexGenus làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH NexGenus
Hạn nộp: 06/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Voyager
Tuyển Lập trình viên PHP Công ty Cổ phần Voyager làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Voyager
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 17 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HACHITECH SOLUTION
Tuyển Lập trình viên PHP CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HACHITECH SOLUTION làm việc tại Thái Nguyên thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HACHITECH SOLUTION
Hạn nộp: 30/06/2025
Thái Nguyên Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần EMSO Việt Nam
Tuyển Lập trình viên PHP Công ty cổ phần EMSO Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty cổ phần EMSO Việt Nam
Hạn nộp: 30/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Cầu Nối Giao Tiếp Dr.Localize (Dr.Localize CO., LTD)
Tuyển Lập trình viên PHP Công Ty TNHH Cầu Nối Giao Tiếp Dr.Localize (Dr.Localize CO., LTD) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Cầu Nối Giao Tiếp Dr.Localize (Dr.Localize CO., LTD)
Hạn nộp: 07/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GOLDEN OWL SOLUTIONS
Tuyển Lập trình viên PHP CÔNG TY CỔ PHẦN GOLDEN OWL SOLUTIONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GOLDEN OWL SOLUTIONS
Hạn nộp: 30/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ WAO
Tuyển Lập trình viên PHP CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ WAO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ WAO
Hạn nộp: 16/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm ArctX Solution LLC
Tuyển Lập trình viên PHP ArctX Solution LLC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
ArctX Solution LLC
Hạn nộp: 03/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Tuyển Lập trình viên PHP CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Hạn nộp: 10/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Ultims
Tuyển Lập trình viên PHP Ultims làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 2 - 2 USD
Ultims
Hạn nộp: 08/05/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn 2 - 2 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH AEGONA
Tuyển Lập trình viên PHP Công ty TNHH AEGONA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH AEGONA
Hạn nộp: 03/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Western Sydney University Vietnam Campus
Tuyển Lập trình viên PHP Western Sydney University Vietnam Campus làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Western Sydney University Vietnam Campus
Hạn nộp: 04/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm ArctX Solution LLC
Tuyển Lập trình viên PHP ArctX Solution LLC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
ArctX Solution LLC
Hạn nộp: 03/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN SYN
Tuyển Lập trình viên PHP CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN SYN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN SYN
Hạn nộp: 03/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm ArctX Solution LLC
Tuyển Lập trình viên PHP ArctX Solution LLC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
ArctX Solution LLC
Hạn nộp: 17/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Iart Group
Tuyển Lập trình viên PHP Iart Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 800 - 13 USD
Iart Group
Hạn nộp: 23/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 800 - 13 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG NGƯỜI MÁY ĐA NĂNG VINMOTION
Tuyển Lập trình viên PHP CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG NGƯỜI MÁY ĐA NĂNG VINMOTION làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG NGƯỜI MÁY ĐA NĂNG VINMOTION
Hạn nộp: 12/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Kambria & Ohmnilabs Vietnam
Tuyển Lập trình viên PHP Kambria & Ohmnilabs Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 35 USD
Kambria & Ohmnilabs Vietnam
Hạn nộp: 26/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 18 - 35 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần giải pháp công nghệ unikom
Tuyển Lập trình viên PHP Công ty cổ phần giải pháp công nghệ unikom làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 22 Triệu
Công ty cổ phần giải pháp công nghệ unikom
Hạn nộp: 09/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 22 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SOLASHI
Tuyển Lập trình viên PHP CÔNG TY TNHH SOLASHI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SOLASHI
Hạn nộp: 02/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PASONA TECH VIỆT NAM
Tuyển Lập trình viên PHP CÔNG TY TNHH PASONA TECH VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH PASONA TECH VIỆT NAM
Hạn nộp: 27/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Eschool
Tuyển Lập trình viên PHP Eschool làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Eschool
Hạn nộp: 27/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY Ô TÔ TOYOTA VIỆT NAM
Tuyển Lập trình viên PHP CÔNG TY Ô TÔ TOYOTA VIỆT NAM làm việc tại Quốc tế thu nhập 80 - 120 Triệu
CÔNG TY Ô TÔ TOYOTA VIỆT NAM
Hạn nộp: 22/03/2025
Quốc tế Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Iart Group
Tuyển Lập trình viên PHP Iart Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 800 - 1,300 USD
Iart Group
Hạn nộp: 23/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 800 - 1,300 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Nhu cầu tuyển dụng việc làm Lập trình viên PHP tại Việt Nam đang tăng mạnh, với mức thu nhập dao động từ 6.000.000 - 45.000.000 VNĐ/tháng. Những thành phố lớn như TP.HCM, Hà Nội, Đà NẵngCần Thơ thu hút rất đông ứng viên. Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu, ứng viên cần có kỹ năng lập trình PHP và các công cụ web.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm lập trình viên PHP

Lập trình viên PHP là những người chuyên sử dụng ngôn ngữ lập trình PHP để phát triển ứng dụng và website. Trong đó, PHP là viết tắt của "Hypertext Preprocessor", một ngôn ngữ kịch bản server-side được sử dụng rộng rãi. Nhờ cú pháp đơn giản, dễ học và cộng đồng người dùng lớn, PHP đã trở thành nền tảng cho hàng triệu website trên toàn thế giới. Theo thống kê, khoảng 80% website trên toàn cầu sử dụng sử dụng ngôn ngữ này.

Thị trường việc làm cho lập trình viên PHP tại Việt Nam đang chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ, với nhu cầu tuyển dụng tăng khoảng 20% so với năm 2022. Theo khảo sát của TopDev, đến 90% nhà tuyển dụng trong lĩnh vực công nghệ thông tin đang tìm kiếm ứng viên có kỹ năng PHP. Những số liệu trên cho thấy PHP vẫn là một trong những ngôn ngữ lập trình được ưa chuộng và có nhu cầu cao trên thị trường.

Với nhu cầu tuyển dụng cao, ứng viên có thể dễ dàng tìm việc làm lập trình viên PHP tại các công ty công nghệ, startup hoặc tham gia dự án freelance. Bên cạnh PHP, những ngôn ngữ lập trình khác như Nodejs, C# và .NET cũng đang có nhu cầu tuyển dụng cao, tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho lập trình viên.

Cơ hội việc làm Lập trình viên PHP hiện nay rất lớn
Cơ hội việc làm Lập trình viên PHP hiện nay rất lớn

2. Mức lương trung bình của việc làm lập trình viên PHP

Thu nhập trung bình của lập trình viên PHP tại Việt Nam dao động từ 6.000.000 - 45.000.000 VNĐ/tháng, tùy theo cấp bậc và kinh nghiệm. Mức lương thay đổi tùy theo năng lực cá nhân, vị trí công việc và địa phương làm việc. Các vị trí việc làm Lập trình viên PHP đều có mức thu nhập khá hấp dẫn và khả năng gia tăng thu nhập theo kinh nghiệm là rõ rệt.

Mức lương theo cấp bậc

Việc làm lập trình viên PHP

Mức lương dao động (VNĐ/tháng)

Intern/Fresher

6.000.000 - 9.000.000

Junior

10.000.000 - 12.000.000

Senior

12.000.000 - 14.000.000

Team Lead

15.000.000 - 18.000.000

Manager

20.000.000 - 23.000.000

Director

25.000.000 - 45.000.000

Ngoài ra, lương của lập trình viên PHP ở Việt Nam có thể thay đổi tùy thuộc vào địa phương và quy mô công ty. Trong đó, những thành phố lớn như TP.HCM hay Hà Nội có mức lương cao hơn so với các khu vực khác.

Khi tích lũy kinh nghiệm và chuyên môn tốt, mức lương của Lập trình viên PHP có thể tăng lên đáng kể
Khi tích lũy kinh nghiệm và chuyên môn tốt, mức lương của Lập trình viên PHP có thể tăng lên đáng kể

3. Phân biệt lập trình viên PHP Front-end, Back-end, Full-stack

Trong lĩnh vực phát triển web, PHP là một ngôn ngữ lập trình phổ biến được sử dụng cả ở phía giao diện (front-end) và phía máy chủ (back-end). Tuy nhiên, mỗi vai trò sẽ có những yêu cầu về kỹ năng khác nhau. Lập trình viên Full-stack là những người kết hợp cả hai kỹ năng để có thể xây dựng một ứng dụng web hoàn chỉnh.

Tiêu chí

Front-end

Back-end

Full-stack

Mô tả

Chịu trách nhiệm xây dựng giao diện người dùng, đảm bảo trải nghiệm người dùng mượt mà và trực quan.

Xử lý dữ liệu, logic nghiệp vụ, và quản lý cơ sở dữ liệu phía server.

Kết hợp cả Front-endBack-end, xây dựng ứng dụng hoàn chỉnh từ đầu đến cuối.

Ngôn ngữ

HTML, JavaScript, CSS, các framework như Angular, React, Vue.

PHP, Java, Python, Ruby, Node.js, cùng các hệ quản trị cơ sở dữ liệu như MySQL, MongoDB.

Các ngôn ngữ và công nghệ của cả Front-end và Back-end, ví dụ: HTML, CSS, JavaScript, PHP, Node.js, Java.

Công việc

Thiết kế giao diện người dùng, tối ưu hóa trải nghiệm người dùng, làm việc với các API để lấy và hiển thị dữ liệu.

Xây dựng hệ thống quản lý dữ liệu, xử lý logic server-side, đảm bảo bảo mật và hiệu suất của hệ thống.

Phát triển cả Front-end và Back-end, từ xây dựng giao diện người dùng đến xử lý dữ liệu và quản lý server.

Kỹ năng

Kỹ năng thiết kế giao diện, HTML/CSS/JavaScript, UX/UI design, responsive design, sử dụng các framework như Bootstrap, React.

Kỹ năng lập trình server-side, quản lý cơ sở dữ liệu, API, bảo mật, hiểu biết về các server web như Apache, Nginx.

Kỹ năng lập trình toàn diện, bao gồm cả Front-end và Back-end, quản lý dự án, hiểu biết về cơ sở dữ liệu và bảo mật.
Lập trình viên Front-end, Back-end và Full-stack có những yêu cầu khác nhau về kỹ năng và ngôn ngữ sử dụng
Lập trình viên Front-end, Back-end và Full-stack có những yêu cầu khác nhau về kỹ năng và ngôn ngữ sử dụng

4. Một số Framework PHP tốt nhất, phổ biến nhất

Khi phát triển ứng dụng web, việc chọn lựa framework PHP phù hợp là vô cùng quan trọng, vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu suất, khả năng mở rộng và quá trình phát triển. Mỗi framework sẽ hỗ trợ cho nhu cầu và mục đích khác nhau của việc làm Lập trình viên PHP.

4.1. Symfony

Symfony là một framework PHP mạnh mẽ được phát triển bởi SensioLabs, nổi bật với khả năng tái sử dụng các thư viện và công cụ lập trình mạnh mẽ. Symfony hỗ trợ phát triển nhiều ứng dụng web quy mô lớn với yêu cầu tính năng phức tạp. Nó mang lại khả năng linh hoạt cao và tích hợp tốt với các công nghệ khác.

Mặc dù Symfony có đường cong học tập khá dốc nhưng với hệ sinh thái phong phú và cộng đồng hỗ trợ mạnh mẽ, việc phát triển ứng dụng trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn.

Ưu điểm:

  • Linh hoạt, dễ tùy chỉnh.

  • Ổn định và mạnh mẽ cho các ứng dụng quy mô lớn.

  • Hệ sinh thái trưởng thành với cộng đồng phát triển rộng lớn.

  • Khung thử nghiệm và tài liệu phong phú.

Nhược điểm:

  • Tăng mức độ tiêu thụ bộ nhớ và hiệu suất.

  • Cơ sở mã lớn và nhiều tệp được tạo ra.

  • Quản lý phụ thuộc có thể gặp khó khăn.

4.2. Laravel

Laravel là một trong những framework PHP phổ biến nhất hiện nay. Được phát hành lần đầu vào năm 2011, Laravel đã nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường nhờ vào công cụ Blade (mẫu giao diện), hệ thống định tuyến RESTful và nhiều tính năng tích hợp giúp giảm thiểu khối lượng công việc lập trình.

Framework này đặc biệt thích hợp cho những ai muốn phát triển ứng dụng web đẹp mắt và có khả năng mở rộng tốt.

Ưu điểm:

  • Giao diện đẹp, dễ sử dụng.

  • Công cụ tạo mẫu Blade mạnh mẽ.

  • Tự động hóa tác vụ lặp lại với Artisan.

  • Giám sát và phân tích với Laravel Horizon và Telescope.

Nhược điểm:

  • Đường cong học tập dốc.

  • Giới hạn tùy chỉnh trong một số tình huống.

  • Thuật toán dấu chân (footprint) lớn hơn so với các framework khác.

4.3. CodeIgniter

CodeIgniter là một framework PHP nhẹ và nhanh, được ưa chuộng bởi những nhà phát triển cần sự đơn giản và hiệu suất cao. Framework này tuân thủ mô hình MVC (Model-View-Controller), giúp phát triển ứng dụng web trở nên mượt mà và dễ dàng. CodeIgniter phù hợp cho những dự án nhỏ đến vừa, đặc biệt là khi bạn cần xây dựng ứng dụng nhanh chóng mà không gặp phải sự phức tạp của những framework nặng.

Ưu điểm:

  • Nhẹ, nhanh, dễ học.

  • Thân thiện với những người mới bắt đầu.

  • Tính linh hoạt cao, dễ tùy chỉnh theo phong cách lập trình cá nhân.

  • Xử lý yêu cầu HTTP hiệu quả.

Nhược điểm:

  • Tính năng tích hợp hạn chế.

  • Hệ sinh thái plugin nhỏ.

  • Chu kỳ phát hành chậm hơn so với một số framework khác.

CodeIgniter phù hợp với các dự án nhỏ và vừa
CodeIgniter phù hợp với các dự án nhỏ và vừa

4.4. Yii 2

Yii 2 là một trong những framework PHP lâu đời và nổi bật với khả năng xử lý hiệu quả các ứng dụng quy mô lớn. Yii 2 cung cấp hiệu suất cao và hỗ trợ AJAX mạnh mẽ, giúp các nhà phát triển xây dựng ứng dụng web linh hoạt và dễ bảo trì. Framework này có tích hợp sẵn các tính năng bảo mật và hỗ trợ tốt cho việc phát triển các ứng dụng có yêu cầu về tốc độ và khả năng mở rộng.

Ưu điểm:

  • Hiệu suất vượt trội, xử lý nhanh và tiết kiệm tài nguyên.

  • Công cụ bảo mật đã được tích hợp sẵn.

  • Tập trung vào phát triển nhanh chóng với các tính năng có sẵn.

  • Hỗ trợ mạnh mẽ cho AJAX và công cụ mô hình hóa cơ sở dữ liệu.

Nhược điểm:

  • Tính tùy chỉnh phức tạp.

  • Các tính năng tích hợp có phần hạn chế.

  • Cộng đồng chưa phát triển mạnh mẽ như một số framework khác.

4.5. Wordpress

WordPress là một hệ quản trị nội dung (CMS) phổ biến nhất thế giới, được viết bằng PHP và sử dụng MySQL để quản lý cơ sở dữ liệu. Mặc dù nổi tiếng với việc phát triển blog, WordPress cũng có thể được sử dụng để xây dựng vô số trang web thương mại điện tử, cổng thông tin, portfolio online và nhiều loại trang web khác.

Với giao diện quản lý thân thiện và các plugin mạnh mẽ, WordPress là lựa chọn tối ưu cho những ai muốn nhanh chóng triển khai một trang web mà không cần quá nhiều kiến thức lập trình.

Ưu điểm:

  • Dễ sử dụng, không cần kiến thức lập trình nâng cao.

  • Hệ thống quản trị đơn giản, rất dễ quản lý.

  • Tối ưu hóa SEO sẵn có.

  • Hỗ trợ đa ngôn ngữ và nhiều giao diện miễn phí.

Nhược điểm:

  • Cài đặt template và plugin có thể gây xung đột nếu không cẩn thận.

  • Không tối ưu cho các ứng dụng yêu cầu tài nguyên cao hoặc cơ sở dữ liệu lớn.

WordPress thường được biết đến như một hệ thống quản lý nội dung (CMS)
WordPress thường được biết đến như một hệ thống quản lý nội dung (CMS)

Ngoài những framework trên, còn có nhiều framework PHP khác cũng rất mạnh mẽ và phổ biến như Zend Framework, Phalcon, CakePHP. Mỗi framework đều có những ưu điểm riêng phù hợp với các nhu cầu phát triển cụ thể của từng dự án.

5. Tuyển dụng việc làm lập trình viên PHP theo cấp bậc

Ngành công nghệ thông tin luôn có nhu cầu tuyển dụng nhân sự PHP ở nhiều cấp bậc khác nhau, từ thực tập sinh đến các chuyên gia cao cấp. Các vị trí dưới đây giúp người đọc hiểu rõ hơn về yêu cầu công việc và cơ hội phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực lập trình PHP.

5.1. Việc làm lập trình viên PHP Intern

Vị trí thực tập sinh PHP thường dành cho sinh viên hoặc những người mới bắt đầu bước chân vào ngành lập trình. Ở giai đoạn này, bạn sẽ chủ yếu làm quen với một số công nghệ cơ bản như PHP, MySQL và lập trình hướng đối tượng. Công việc của thực tập sinh PHP bao gồm hỗ trợ phát triển những tính năng cơ bản trong ứng dụng web, nghiên cứu công nghệ, cũng như tham gia vào các dự án thực tế dưới sự hướng dẫn của những lập trình viên cấp cao.

Việc làm Lập trình viên PHP Intern là cơ hội tuyệt vời để học hỏi từ những người đi trước, đồng thời trau dồi kỹ năng và tích lũy kinh nghiệm thực tế. Vị trí này yêu cầu ứng viên cần có nền tảng kiến thức vững vàng về PHP, MySQL và công cụ phát triển web cơ bản như HTML, CSS, JavaScript.

5.2. Việc làm lập trình viên PHP Fresher

Việc làm Lập trình viên PHP Fresher phù hợp với những ứng viên mới tốt nghiệp hoặc có ít kinh nghiệm làm việc. Những người ở vị trí này sẽ bắt đầu đảm nhiệm công việc phát triển ứng dụng web, xây dựng API và tối ưu hóa hệ thống cơ sở dữ liệu dưới sự hướng dẫn của lập trình viên có kinh nghiệm hơn.

Nhiệm vụ chính của lập trình viên PHP Fresher bao gồm phát triển tính năng mới, hợp tác với nhóm khác để triển khai yêu cầu kỹ thuật và đảm bảo rằng mã nguồn đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng. Ngoài ra, bạn cũng sẽ tham gia vào việc tối ưu hiệu suất ứng dụng và cải tiến trải nghiệm người dùng.

5.3. Việc làm lập trình viên PHP Junior

Lập trình viên PHP Junior thường có từ 1-3 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành và đã thành thạo công cụ phát triển web như PHP, Laravel, MySQL, cùng với kiến thức vững về lập trình hướng đối tượng và MVC. Ở vị trí này, bạn sẽ chịu trách nhiệm phát triển tính năng web, tối ưu mã nguồn và cải thiện hiệu suất hệ thống. Bạn cũng cần làm việc với API và giải quyết vấn đề kỹ thuật phát sinh trong quá trình phát triển.

Lập trình viên PHP Junior cũng sẽ tham gia vào việc đảm bảo chất lượng mã nguồn, thực hiện kiểm tra và debug để đảm bảo rằng các tính năng được triển khai một cách chính xác và hiệu quả.

Lập trình viên PHP Junior sẽ được tham gia vào các dự án phức tạp hơn
Lập trình viên PHP Junior sẽ được tham gia vào các dự án phức tạp hơn

5.4. Việc làm lập trình viên PHP Senior

Lập trình viên PHP Senior là những chuyên gia có từ 4-5 năm kinh nghiệm và có khả năng làm việc độc lập với hệ thống phức tạp. Ở cấp độ này, bạn không chỉ phát triển tính năng web mà còn tham gia vào việc tối ưu hóa hệ thống hiện có, đồng thời nghiên cứu và áp dụng các công nghệ mới để cải tiến hiệu suất.

Một số nhiệm vụ chính của việc làm Lập trình viên PHP Senior bao gồm giải quyết vấn đề kỹ thuật phức tạp, hướng dẫn và đào tạo lập trình viên cấp dưới và tham gia vào việc lập kế hoạch dự án. Senior PHP Developer cũng đóng vai trò quan trọng trong việc review code và đảm bảo rằng chất lượng sản phẩm đạt yêu cầu.

5.5. Việc làm lập trình viên PHP Leader

Lập trình viên PHP Leader là người dẫn dắt và quản lý nhóm phát triển, với nhiệm vụ điều phối công việc, phân công nhiệm vụ và đảm bảo tiến độ dự án. Bạn cần có kỹ năng lãnh đạo mạnh mẽ, cùng với khả năng đưa ra quyết định kỹ thuật quan trọng và giải quyết các vấn đề phức tạp.

Đối với công việc lập trình viên PHP Leader, bạn cũng sẽ chịu trách nhiệm đào tạo thành viên cấp dưới và đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng cho sản phẩm cuối. Khả năng quản lý đội nhóm, cùng với kiến thức chuyên sâu về PHP và những công nghệ web, là yếu tố quyết định sự thành công của bạn ở vị trí này.

Lập trình viên PHP Leader sẽ chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm, tiến độ dự án và sự phát triển của đội ngũ
Lập trình viên PHP Leader sẽ chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm, tiến độ dự án và sự phát triển của đội ngũ

6. Hình thức tuyển dụng việc làm lập trình viên PHP

Thị trường việc làm lập trình viên PHP đang mở ra nhiều cơ hội hấp dẫn cho ứng viên. Hình thức tuyển dụng trong lĩnh vực này cũng ngày càng được cải tiến, giúp ứng viên dễ dàng tìm kiếm và ứng tuyển vào những vị trí phù hợp. Bên cạnh hình thức làm việc tại văn phòng, bạn có thể lựa chọn làm việc từ xa hoặc hợp tác theo từng dự án…

6.1. Tuyển dụng việc làm lập trình viên PHP Part-time

Việc làm Lập trình viên PHP Part-time là lựa chọn phù hợp cho những lập trình viên muốn cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân hoặc những người muốn tìm kiếm thêm thu nhập bên cạnh công việc chính. Hình thức này thường phù hợp với những dự án nhỏ, yêu cầu linh hoạt về thời gian làm việc. Tuy nhiên, mức lương và chế độ phúc lợi của công việc Part-time thường thấp hơn so với Full-time.

6.2. Tuyển dụng việc làm lập trình viên PHP Full-time

Tuyển dụng Full-time là hình thức tuyển dụng phổ biến nhất, mang đến cho lập trình viên sự ổn định về công việc và cơ hội phát triển sự nghiệp lâu dài. Các công ty thường cung cấp cho nhân viên Full-time nhiều chế độ phúc lợi hấp dẫn như bảo hiểm y tế, thưởng lễ tết, cơ hội thăng tiến... Tuy nhiên, yêu cầu về kinh nghiệm và kỹ năng chuyên môn đối với vị trí việc làm Lập trình viên PHP Full-time thường cao hơn.

6.3. Tuyển dụng việc làm lập trình viên PHP Remote

Việc làm lập trình viên PHP remote đã trở nên phổ biến trong bối cảnh phát triển công nghệ và nhu cầu làm việc từ xa ngày một gia tăng. Các công ty phần mềm hiện nay đều có xu hướng tuyển dụng lập trình viên PHP remote để tận dụng nguồn nhân lực toàn cầu. Lợi thế của công việc remote là sự linh hoạt về địa điểm làm việc, giúp ứng viên có thể làm việc từ bất kỳ đâu, miễn là có kết nối Internet.

Tuy nhiên, công việc này yêu cầu kỹ năng giao tiếp trực tuyến tốt, khả năng tự chủ trong công việc và sự chủ động trong việc hoàn thành dự án.

Việc làm lập trình viên PHP Remote cho phép bạn làm việc từ bất kỳ đâu miễn đảm bảo tiến độ công việc
Việc làm lập trình viên PHP Remote cho phép bạn làm việc từ bất kỳ đâu miễn đảm bảo tiến độ công việc

6.4. Việc làm lập trình viên PHP yêu cầu kinh nghiệm

Những vị trí việc làm lập trình viên PHP yêu cầu kinh nghiệm thường hướng đến những ứng viên đã có từ 1 đến 5 năm làm việc thực tế. Hầu hết công ty tuyển dụng yêu cầu ứng viên có kỹ năng lập trình PHP vững chắc, khả năng xử lý vấn đề phức tạp và tham gia vào các dự án lớn. Công việc này cũng thường đi kèm với mức lương cao hơn, cùng với cơ hội thăng tiến rõ ràng.

Để ứng tuyển vào những những vị trí Lập trình viên PHP yêu cầu kinh nghiệm, ứng viên cần có hiểu biết sâu về PHP và những công cụ phát triển phần mềm, đồng thời có khả năng làm việc nhóm tốt và khả năng giải quyết các bài toán kỹ thuật phức tạp.

6.5. Việc làm lập trình viên PHP không yêu cầu kinh nghiệm

Đối với những người mới bắt đầu, tìm kiếm việc làm Lập trình viên PHP không yêu cầu kinh nghiệm có thể là một thách thức. Tuy nhiên, nhiều công ty vẫn sẵn sàng tuyển dụng những ứng viên có đam mê và tiềm năng phát triển. Những công ty này thường cung cấp chương trình đào tạo và hỗ trợ để giúp nhân viên mới nhanh chóng nắm bắt công việc.

Mặc dù yêu cầu không cao về kinh nghiệm nhưng ứng viên vẫn cần có kiến thức cơ bản về PHP, HTML, CSS và JavaScript, cùng với đó là tinh thần học hỏi, sự chăm chỉ và khả năng làm việc nhóm tốt để thành công.

Việc làm lập trình viên PHP không yêu cầu kinh nghiệm dành cho những người mới ra trường
Việc làm lập trình viên PHP không yêu cầu kinh nghiệm dành cho những người mới ra trường

7. Khu vực tuyển dụng việc làm lập trình viên PHP nhiều nhất

Trong bối cảnh công nghệ số phát triển mạnh mẽ, nhu cầu tuyển dụng Lập trình viên PHP tại Việt Nam ngày càng tăng cao. Đặc biệt, một số thành phố lớn như TP.HCM, Hà Nội, Cần Thơ hay Đà Nẵng… đã nổi lên như những trung tâm tuyển dụng sôi động, thu hút đông đảo ứng viên và doanh nghiệp.

7.1. Tuyển dụng việc làm làm lập trình viên PHP TP.HCM

TP. Hồ Chí Minh luôn là một trong những thị trường tuyển dụng Lập trình viên PHP sôi động nhất cả nước. Với sự phát triển mạnh mẽ của rất nhiều công ty khởi nghiệp, những doanh nghiệp vừa và nhỏ, nhu cầu tìm kiếm nhân tài PHP làm việc tại TP.HCM luôn ở mức cao. Đặc biệt, khu vực Quận 1, Quận 3, Quận 7, Quận 10 và Thủ Đức liên tục tuyển Lập trình viên PHP trong lĩnh vực thương mại điện tử, phát triển phần mềm, dịch vụ số và fintech đang rất cần nguồn nhân lực chất lượng.

Hơn nữa, TP.HCM cũng là nơi có mức lương cao nhất cả nước. Đáng chú ý, chuyên viên cấp cao hoặc những vị trí Trưởng phòng IT, Giám đốc công nghệ (CTO), thu nhập có thể lên đến 40.000.000 - 60.000.000 VNĐ/tháng

7.2. Tuyển dụng việc làm làm lập trình viên PHP Hà Nội

Hà Nội là một trong những trung tâm công nghệ lớn nhất của Việt Nam, đặc biệt là trong các lĩnh vực phần mềm, phát triển web, công nghệ tài chính (fintech), thương mại điện tử, và dịch vụ điện toán đám mây... Tại một số quận như Cầu Giấy, Thanh Xuân, Hoàn Kiếm và khu vực Mỹ Đình, nhu cầu tuyển dụng lập trình viên PHP luôn ở mức cao, lên tới hàng nghìn tin tuyển dụng.

Bên cạnh đó, sự phát triển của những công ty phần mềm trong nước cũng như nhiều công ty outsourcing, cũng mở ra vô số cơ hội việc làm cho lập trình viên PHP ở Hà Nội. Tùy thuộc vào kinh nghiệm và vai trò lãnh đạo trong tổ chức, Lập trình viên PHP tại Hà Nội có thể đạt tới thu nhập trên 50.000.000 VNĐ/tháng.

7.3. Tuyển dụng việc làm lập trình viên PHP Cần Thơ

Cần Thơ đang dần trở thành một điểm đến hấp dẫn cho những ai đang tìm kiếm việc làm lập trình viên PHP tại miền Tây. Dù không phát triển mạnh mẽ như TP.HCM hay Hà Nội, nhưng Cần Thơ đang chứng kiến sự gia tăng của các công ty phần mềm và dự án công nghệ, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, giải pháp phần mềm phục vụ cho ngành nông nghiệp, giáo dục và dịch vụ trực tuyến,...

Số lượng tin tuyển dụng việc làm tại Cần Thơ cho vị trí Lập trình viên PHP có thể lên tới hàng trăm vị trí mỗi tháng, tập trung ở những khu vực như Quận Ninh Kiều và các khu công nghiệp lớn. Mức lương trung bình cho việc làm Lập trình viên PHP tại Cần Thơ thấp hơn một chút so với những thành phố lớn. Tuy nhiên, nếu đảm nhiệm những vị trí quản lý hoặc chuyên viên cấp cao, bạn có thể nhận mức thu nhập từ 20.000.000 - 30.000.000 VNĐ/tháng.

7.4. Tuyển dụng việc làm làm lập trình viên PHP Đà Nẵng

Đà Nẵng đang cho thấy sự phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực phần mềm, cũng như các dự án outsource công nghệ thông tin, thương mại điện tử, fintech, y tế điện tử, và nông nghiệp công nghệ cao... Tại Quận Hải Châu và khu công nghiệp Hòa Khánh nhu cầu tuyển dụng việc làm lập trình viên PHP cũng đang gia tăng đáng kể. Rất đông công ty phần mềm trong và ngoài nước đều hiện diện tại Đà Nẵng đang tạo ra cơ hội việc làm ổn định cho lập trình viên PHP.

Mức lương cho lập trình viên PHP tại Đà Nẵng dao động từ 10.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng, với các vị trí quản lý hoặc chuyên viên cấp cao có thể nhận mức thu nhập lên đến 35.000.000 VNĐ/tháng. Chưa kể, với những lợi thế về môi trường và chất lượng cuộc sống, Đà Nẵng trở thành lựa chọn hấp dẫn đối với những lập trình viên PHP.

Các thành phố lớn đều có nhu cầu tuyển dụng việc làm lập trình viên PHP rất lớn
Các thành phố lớn đều có nhu cầu tuyển dụng việc làm lập trình viên PHP rất lớn

8. Yêu cầu của nhà tuyển dụng đối với việc lập trình viên PHP

Để trở thành một lập trình viên PHP được các nhà tuyển dụng săn đón, ứng viên cần trang bị cho mình một bộ kỹ năng toàn diện. Ngoài kiến thức chuyên sâu về PHP, các nhà tuyển dụng thường tìm kiếm những ứng viên có những yếu tố sau:

  • Kiến thức vững về ngôn ngữ PHP: Nắm vững các khái niệm cơ bản như biến, hàm và kết nối cơ sở dữ liệu MySQL.

  • Thành thạo HTML, CSS, và JavaScript: Hiểu biết cơ bản về thiết kế web và có thể xây dựng giao diện frontend đơn giản.

  • Sử dụng thành thạo framework PHP: Có kinh nghiệm làm việc với những framework phổ biến như Laravel, Yii và CodeIgniter.

  • Quản lý dự án hiệu quả: Có khả năng theo dõi tiến độ, quản lý các nhiệm vụ, và phân bổ công việc hợp lý.

  • Kỹ năng giải quyết vấn đề: Có khả năng phát hiện và xử lý vấn đề kỹ thuật trong dự án một cách nhanh chóng và hiệu quả.

  • Kiến thức về Git và các công cụ phiên bản mã: Thành thạo trong việc sử dụng Git, SVN hoặc Mercurial để quản lý mã nguồn.

  • Kỹ năng phát triển web responsive: Đảm bảo trang web hoạt động tốt trên nhiều thiết bị và trình duyệt khác nhau.

  • Sử dụng công cụ phát triển web: Thành thạo một số công cụ như Sublime Text, Notepad++, IntelliJ IDEA để viết và quản lý mã nguồn.

  • Khả năng làm việc nhóm và độc lập: Có thể làm việc hiệu quả trong môi trường nhóm hoặc hoàn thành nhiệm vụ độc lập với ít sự giám sát.

  • Tư duy sáng tạo và logic: Cung cấp giải pháp sáng tạo và hợp lý cho mọi vấn đề lập trình và cải tiến ứng dụng.

Lưu ý: Yêu cầu của từng nhà tuyển dụng có thể sẽ khác nhau, tùy thuộc vào đặc thù công việc, quy mô công ty và các dự án cụ thể cần triển khai.

Những yêu cầu trên giúp bạn cạnh tranh trong thị trường tuyển dụng việc làm Lập trình viên PHP
Những yêu cầu trên giúp bạn cạnh tranh trong thị trường tuyển dụng việc làm Lập trình viên PHP

9. Trường đào tạo ngành công nghệ thông tin uy tín nhất tại Việt Nam

Việc làm Lập trình viên PHP hiện đang rất sôi động và thu hút nhiều ứng viên. Để đáp ứng nhu cầu thị trường, nhiều trường đại học tại Việt Nam đã đầu tư mạnh vào việc đào tạo ngành Công nghệ thông tin. Một số cái tên tiêu biểu có thể kể đến như Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học FPT và Đại học Công nghệ Thông tin - Đại học Quốc gia TP.HCM,...

Khu vực

Tên trường

Ngành học

Khối tuyển sinh

Điểm chuẩn

(2024)

Học phí

(2024)

Hà Nội

Đại học Bách Khoa

Công nghệ Thông tin (Global ICT)

A00; A01

28.01

24.000.000 - 30.000.000 VNĐ/năm

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Công nghệ thông tin

A00; A01

26.4

27.000.000 - 34.000.000 VNĐ/năm

Đại học FPT

Công nghệ thông tin

A; B; C01; C02; C03; C04

21

8.300.000 - 32.500.000 VNĐ/học kỳ

TP.HCM

Đại học Công nghệ Thông tin - Đại học Quốc gia TP.HCM

Công nghệ thông tin

A00; A01; D01; D07

27.1

32.800.000 VNĐ/năm

Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM

Công nghệ thông tin (đào tạo bằng tiếng Việt)

A00; A01; D01; D90

25.97

13.000.000 - 16.200.000 VNĐ/học kỳ

Đà Nẵng

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại Học Đà Nẵng

Công nghệ thông tin

A00; A01; C01; D01

23.35

16.400.000 VNĐ/năm học
Một số trường dẫn đầu về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành công nghệ thông tin
Một số trường dẫn đầu về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành công nghệ thông tin

Với nhu cầu tuyển dụng cao và mức lương hấp dẫn từ 6.000.000 - 45.000.000 VNĐ/tháng, việc làm lập trình viên PHP đang là một lĩnh vực đầy triển vọng. Tuy nhiên, để thành công trong lĩnh vực này, bạn cần có kiến thức vững chắc về PHP, cùng với sự đam mê và tinh thần học hỏi không ngừng.