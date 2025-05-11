Tuyển Lập trình viên PHP CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HACHITECH SOLUTION làm việc tại Thái Nguyên thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Thái Nguyên: Tòa A2 Tecco Elite City, Đường Quang Trung, Phường Thịnh Đán, TP Thái Nguyên, Thành phố Thái Nguyên

Mô Tả Công Việc Lập trình viên PHP Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Phát triển tính năng/dịch vụ cho các sản phẩm của Công ty

Làm việc theo nhóm với những lập trình viên khác

Thực hiện các công việc theo chỉ đạo của cấp trên

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Hiểu biết về PHP, lập trình hướng đối tượng.

Có kinh nghiệm 06 tháng về REST API.

Có kiến thức về Laravel là 1 lợi thế.

Sử dụng các công cụ quản lý/giao tiếp dự án: Gitlab, Github, Telegram …

Chăm chỉ, có tinh thần chủ động học hỏi, có khả năng làm việc độc lập

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HACHITECH SOLUTION Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản + phụ cấp + thưởng (upto 15tr)

Được tham gia đầy đủ chế độ BHXH theo quy định của pháp luật.

Làm việc trong môi trường văn hóa, trí tuệ cao, chuyên nghiệp, thường xuyên được đào tạo về kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn.

Được tham gia các hoạt động ngoại khóa do Công ty tổ chức.

Được tham gia các câu lạc bộ: bóng đá, cầu lông, game …

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HACHITECH SOLUTION

