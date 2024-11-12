Tuyển Back-end Engineer Trung tâm Dịch vụ Viễn thông - Chi nhánh Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 10 Triệu

Trung tâm Dịch vụ Viễn thông - Chi nhánh Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu
Ngày đăng tuyển: 12/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 12/12/2024
Trung tâm Dịch vụ Viễn thông - Chi nhánh Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu

Back-end Engineer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Back-end Engineer Tại Trung tâm Dịch vụ Viễn thông - Chi nhánh Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu

Mức lương
Từ 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 103, Nguyễn Tuân, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Back-end Engineer Với Mức Lương Từ 10 Triệu

- Phát triển, vận hành các dự án website trên nền tảng ASP.NET.
- Kiểm thử, debug hệ thống.
- Phối hợp với các phòng ban, tham gia các buổi online, offline thảo luận chi tiết, nghiên cứu triển khai các dự án mới, phần mềm ứng dụng công nghệ mới.

Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có hiểu biết cơ bản về lập trình Frontend: HTML, CSS, JS, Ajax, Json...
- Trung thực, kỷ luật, có ý thức trách nhiệm và chịu được áp lực cao trong công việc.
- Có khả năng làm việc độc lập và khả năng phối hợp công việc trong nhóm hoặc các phòng ban khác (Vận hành, Kinh doanh, Tester, Marketing ...) theo yêu cầu của mỗi dự án.
- Tuân thủ mọi quy trình triển khai, tiến độ của kế hoạch công việc theo sự giám sát chặt chẽ của Ban quản lý dự án.
- (Ưu tiên) Có laptop cá nhân; khả năng làm việc độc lập, tư duy logic tốt và ý thức học hỏi, tự nghiên cứu tài liệu chuyên môn

Tại Trung tâm Dịch vụ Viễn thông - Chi nhánh Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Từ 10 triệu (Thoả thuận theo năng lực)
- Thưởng tháng 13, các dịp Lễ/Tết, các dịp đặc biệt của Công ty và người lao động.
- Được hưởng đầy đủ các chế độ, quyền lợi của người lao động theo quy định của Luật lao động và Quy định của Công ty (ngày Lễ Tết, Sinh nhật, ...)
- Tham gia các hoạt động ngoại khóa của công ty hàng quý, hàng năm cho tất cả các thành viên như: Nghỉ mát, Team Building, ...
- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.
- Chấp nhận sinh viên mới ra trường, có tinh thần học hỏi, cầu thị

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trung tâm Dịch vụ Viễn thông - Chi nhánh Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Trung tâm Dịch vụ Viễn thông - Chi nhánh Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu

Trung tâm Dịch vụ Viễn thông - Chi nhánh Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 103 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

