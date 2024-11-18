Tuyển Back-end Engineer Công ty Cổ phần Bất Động Sản Thế Kỷ Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Công ty Cổ phần Bất Động Sản Thế Kỷ Pro Company
Ngày đăng tuyển: 18/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/12/2024
Công ty Cổ phần Bất Động Sản Thế Kỷ Pro Company

Back-end Engineer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Back-end Engineer Tại Công ty Cổ phần Bất Động Sản Thế Kỷ Pro Company

Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 4, Tòa Sky City, 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Back-end Engineer Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Hỗ trợ thiết kế và phát triển hệ thống backend, đảm bảo hiệu suất và khả năng mở rộng.
Tham gia xây dựng và duy trì API (RESTful, GraphQL) cho ứng dụng web và di động.
Hỗ trợ quản lý cơ sở dữ liệu (SQL, NoSQL) và tối ưu hóa hiệu suất hệ thống.
Tham gia quy trình phát triển Agile/Scrum và thực hiện code review.
Hợp tác với nhóm frontend và QA để đảm bảo chất lượng sản phẩm.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng chuyên ngành Công nghệ thông tin hoặc các ngành liên quan.
Ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc với vai trò Backend Developer.
Thành thạo một hoặc nhiều ngôn ngữ lập trình: Java, Python, NodeJS.
Có kiến thức cơ bản về API và cơ sở dữ liệu (SQL, NoSQL).
Kỹ năng làm việc nhóm và giải quyết vấn đề tốt.
Ưu tiên:
Kinh nghiệm với DevOps, Docker, và các nền tảng cloud (AWS, Azure, GCP) là lợi thế.
Kinh nghiệm với hệ thống có lượng người dùng lớn và hệ thống e-commerce là điểm cộng.

Tại Công ty Cổ phần Bất Động Sản Thế Kỷ Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 20 - 30 triệu, thưởng tháng 13, bảo hiểm đầy đủ
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội học hỏi và phát triển công nghệ mới
Được hưởng đầy đủ mọi quyền lợi theo đúng Luật lao động hiện hành
Được hưởng các chế độ Phúc lợi đặc biệt dành cho cán bộ công nhân viên của Cen Group
Được tham gia du lịch nghỉ mát hàng năm cùng Tập đoàn
Được xét khen thưởng, tăng lương theo định kì
Được tham gia các khóa đào tạo nhằm nâng cao nghiệp vụ
Được trang bị bảo hiểm sức khỏe hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Bất Động Sản Thế Kỷ Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 1, Tòa B Sky City, số 88 Láng Hạ

Trên 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
