Tuyển Kinh doanh Horeca CÔNG TY TNHH HẢI PHÚC HÂN làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 75 - 11 Triệu

CÔNG TY TNHH HẢI PHÚC HÂN
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
CÔNG TY TNHH HẢI PHÚC HÂN

Kinh doanh Horeca

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh Horeca Tại CÔNG TY TNHH HẢI PHÚC HÂN

Mức lương
75 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Lâm Đồng: 1/18 Hồ Tùng Mậu, P3, TP Đà Lạt, Lâm Đồng, TP Đà Lạt

Mô Tả Công Việc Kinh doanh Horeca Với Mức Lương 75 - 11 Triệu

Đón tiếp khách
Nhận thông tin đặt bàn trực tiếp
Trả lời các câu hỏi của thực khách
Hỗ trợ quá trình phục vụ khi nhà hàng đông khách.
Hỗ trợ hướng dẫn nghiệp vụ cho nhân viên mới khi được yêu cầu.
Hỗ trợ, tham gia vào các chương trình truyền thông, quảng bá hình ảnh nhà hàng.
Tham gia đề xuất những ý tưởng nâng cao hiệu quả hoạt động - kinh doanh của nhà hàng.
Tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho nhân viên nhà hàng.
Làm các báo cáo công việc theo quy định và tham gia đầy đủ các cuộc họp của bộ phận.
Thực hiện các công việc khác khi được cấp trên yêu cầu.

Với Mức Lương 75 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ngoại hình cao 1m60 trở lên, khuôn mặt tươi tắn, nụ cười thân thiện, giọng nói nhẹ nhàng
Có khả năng quan sát và điều phối tốt
Chịu được áp lực công việc
Tiếng Anh hoặc tiếng Hàn giao tiếp

Tại CÔNG TY TNHH HẢI PHÚC HÂN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương tháng 13, có thể xét lương tháng 14 tùy vào doanh thu;
Phụ cấp 2 bữa ăn: Chúng tôi không chỉ muốn nhân viên ăn no mà còn phải ăn ngon;
Thưởng 2% doanh thu trước thuế;
Xét tăng lương 5% 6 tháng/lần;
Được hưởng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN;
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao;
Được tham gia các hoạt động chung của công ty (du lịch, team building, sự kiện...);
Được tham gia các khóa huấn luyện, đào tạo nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HẢI PHÚC HÂN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH HẢI PHÚC HÂN

CÔNG TY TNHH HẢI PHÚC HÂN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 1/18 Hồ Tùng Mâu, Phường 3, Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

