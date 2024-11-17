Tuyển Kinh doanh Horeca CÔNG TY TNHH HẢI PHÚC HÂN làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 75 - 11 Triệu

Mức lương 75 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Lâm Đồng: 1/18 Hồ Tùng Mậu, P3, TP Đà Lạt, Lâm Đồng, TP Đà Lạt

Mô Tả Công Việc Kinh doanh Horeca Với Mức Lương 75 - 11 Triệu

Đón tiếp khách

Nhận thông tin đặt bàn trực tiếp

Trả lời các câu hỏi của thực khách

Hỗ trợ quá trình phục vụ khi nhà hàng đông khách.

Hỗ trợ hướng dẫn nghiệp vụ cho nhân viên mới khi được yêu cầu.

Hỗ trợ, tham gia vào các chương trình truyền thông, quảng bá hình ảnh nhà hàng.

Tham gia đề xuất những ý tưởng nâng cao hiệu quả hoạt động - kinh doanh của nhà hàng.

Tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho nhân viên nhà hàng.

Làm các báo cáo công việc theo quy định và tham gia đầy đủ các cuộc họp của bộ phận.

Thực hiện các công việc khác khi được cấp trên yêu cầu.

Với Mức Lương 75 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ngoại hình cao 1m60 trở lên, khuôn mặt tươi tắn, nụ cười thân thiện, giọng nói nhẹ nhàng

Có khả năng quan sát và điều phối tốt

Chịu được áp lực công việc

Tiếng Anh hoặc tiếng Hàn giao tiếp

Tại CÔNG TY TNHH HẢI PHÚC HÂN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương tháng 13, có thể xét lương tháng 14 tùy vào doanh thu;

Phụ cấp 2 bữa ăn: Chúng tôi không chỉ muốn nhân viên ăn no mà còn phải ăn ngon;

Thưởng 2% doanh thu trước thuế;

Xét tăng lương 5% 6 tháng/lần;

Được hưởng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN;

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao;

Được tham gia các hoạt động chung của công ty (du lịch, team building, sự kiện...);

Được tham gia các khóa huấn luyện, đào tạo nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HẢI PHÚC HÂN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.