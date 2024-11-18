Tuyển Kinh doanh Horeca CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM GREENGOOD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 4 Triệu

Mức lương 2 - 4 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 193 Bình Thới, Phường 9, Quận 11

Mô Tả Công Việc Kinh doanh Horeca

- Xây dựng kế hoạch, chiến lược kinh doanh cho đội nhóm để hoàn thành chỉ tiêu doanh số, KPIs

- Hỗ trợ nhân viên trong việc phát triển khách hàng mới và chăm sóc khách hàng cũ, khách hàng tiềm năng

- Chịu trách nhiệm đào tạo và theo dõi hiệu quả làm việc của đội ngũ nhân viên kinh doanh.

- Thúc đẩy các bạn trưởng nhóm quản lý team và triển khai kế hoạch bán hàng

- Duy trì mối quan hệ với các phòng ban để thúc đẩy hoạt động cho công ty

- Giới thiệu, hướng dẫn và tư vấn các thông tin liên quan đến sản phẩm, dự án cho khách hàng.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Cao Đẳng/Đại Học chuyên ngành Quản trị kinh doanh hoặc các ngành khác có liên quan.

- Có kinh nghiệm từ 4 năm tại vị trí tương đương.

- Có khả năng lãnh đạo và lập kế hoạch.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM GREENGOOD Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 20 triệu - 40 triệu + KPI theo doanh số (không hạn chế thu nhập).

- Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, theo chế độ Pháp Luật

- Đóng BHXH sau thời gian thử việc.

- Được làm việc trong một môi trường trẻ trung, năng động, có khả năng thăng tiến cao

- Làm việc trong môi trường ổn định.

- Cơ hội phát triển bản thân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM GREENGOOD

