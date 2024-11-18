Tuyển Kinh doanh Horeca CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM GREENGOOD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 4 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh Horeca Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM GREENGOOD
- Hồ Chí Minh: 193 Bình Thới, Phường 9, Quận 11
Mô Tả Công Việc Kinh doanh Horeca Với Mức Lương 2 - 4 Triệu
- Xây dựng kế hoạch, chiến lược kinh doanh cho đội nhóm để hoàn thành chỉ tiêu doanh số, KPIs
- Hỗ trợ nhân viên trong việc phát triển khách hàng mới và chăm sóc khách hàng cũ, khách hàng tiềm năng
- Chịu trách nhiệm đào tạo và theo dõi hiệu quả làm việc của đội ngũ nhân viên kinh doanh.
- Thúc đẩy các bạn trưởng nhóm quản lý team và triển khai kế hoạch bán hàng
- Duy trì mối quan hệ với các phòng ban để thúc đẩy hoạt động cho công ty
- Giới thiệu, hướng dẫn và tư vấn các thông tin liên quan đến sản phẩm, dự án cho khách hàng.
Với Mức Lương 2 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kinh nghiệm từ 4 năm tại vị trí tương đương.
- Có khả năng lãnh đạo và lập kế hoạch.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM GREENGOOD Thì Được Hưởng Những Gì
- Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, theo chế độ Pháp Luật
- Đóng BHXH sau thời gian thử việc.
- Được làm việc trong một môi trường trẻ trung, năng động, có khả năng thăng tiến cao
- Làm việc trong môi trường ổn định.
- Cơ hội phát triển bản thân
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM GREENGOOD
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
