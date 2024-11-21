Tuyển Kinh doanh Horeca Công ty Cổ phần Paradise Fine Foods Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu

Mức lương 10 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Paradise Fine Foods Việt Nam được thành lập năm 2019, nằm trong Group công ty lớn hàng đầu Miền Bắc về phân phối hàng Tiêu dùng nhanh: Công ty TNHH DV & CBTP Minh Dương và Công ty thực phẩm Minh Châu. Paradise Fine Foods VN tập trung mảng xây dựng thị trường và phân phối trong lĩnh vực thực phẩm trên toàn quốc với sản phẩm nhập khẩu từ các hãng: Elle&Vire, Corman, Milkana, ngũ cốc Fuchs, mù tạt Clovis.

Vị trí Horeca Key Account Sales sẽ chịu trách nhiệm bán hàng với sản phẩm chính là bơ, whipping, cream cheese,... và duy trì mối quan hệ với tệp khách hàng thuộc kênh Horeca, phát triển chiến lược bán hàng và đạt được các mục tiêu bán hàng. Đồng thời cũng sẽ cộng tác với các nhóm nội bộ để đảm bảo sự hài lòng của khách hàng, đóng góp vào sự phát triển của công ty.

Mô tả công việc

Chăm sóc khách hàng cũ và phát triển hệ thống khách hàng mới trong khu vực.

Xử lí phản hồi thông tin từ khách hàng và thị trường

Đàm phán, đề xuất các chương trình khuyến mại

Theo dõi xuất, nhập, tồn, phân tích, đánh giá và kiểm soát lượng hàng tồn, hàng nhập theo tuần tháng

Tìm hiểu thông tin đối thủ cạnh tranh (giá cả, chính sách, chương trình...)

Phụ trách các thủ tục liên quan đến đơn hàng, hợp đồng và theo dõi cho đến lúc đơn hàng được giao, kịp thời thông tin cho khách hàng nếu có bất kỳ vấn đề nào xảy ra ngoài dự kiến.

Thực hiện những nhiệm vụ khác được giao bởi Cấp quản lý trực tiếp

Phối hợp các chiến dịch marketing với các hoạt động bán hàng.

Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tự tin và năng động. Có thể đi thị trường (70%-80%).

Có kinh nghiệm bán hàng ít nhất 6 tháng ở kênh Horeca hoặc ngành bơ sữa/ thực phẩm.

Có khả năng thuyết phục, giao tiếp tốt và có trách nhiệm cao trong công việc.

Có kỹ năng nắm bắt thị trường, khách hàng mục tiêu.

Tại Công ty Cổ phần Paradise Fine Foods Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập up to 20tr (bao gồm thưởng KPI)

Thử việc 100% lương

Review lương hằng năm

Thưởng năm (tùy vào tình hình kinh doanh);

Được đảm bảo các quyền lợi về BHXH, BHYT theo luật lao động;

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ trong và ngoài Công ty

Tham gia các hoạt động gắn kết nội bộ hằng quý: Beerfest, Teambuilding, Year-end Party

