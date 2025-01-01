Công việc Kinh doanh Horeca

Tất cả địa điểm
  • Tất cả địa điểm
  • Quốc tế
  • Hà Nội
  • Đà Nẵng
  • Hồ Chí Minh
  • An Giang
  • Bà Rịa Vũng Tàu
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Bình Dương
  • Bình Định
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Cà Mau
  • Cao Bằng
  • Cần Thơ
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Điện Biên
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Lạng Sơn
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Long An
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Tây Ninh
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thanh Hóa
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Yên Bái
Tất cả kinh nghiệm
  • Tất cả kinh nghiệm
  • Chưa có kinh nghiệm
  • Dưới 1 năm
  • 1 năm
  • 2 năm
  • 3 năm
  • 4 năm
  • 5 năm
  • 5 - 10 năm
  • Trên 10 năm
  • Trên 20 năm
Tất cả mức lương
- triệu
  • Tất cả mức lương
  • Thỏa thuận
  • Từ 3 - 5 triệu
  • Từ 6 - 8 triệu
  • Từ 9 - 10 triệu
  • Từ 11 - 12 triệu
  • Từ 13 - 15 triệu
  • Từ 16 - 20 triệu
  • Từ 21 - 25 triệu
  • Từ 26 - 30 triệu
  • Từ 31 - 40 triệu
  • Từ 41 - 50 triệu
  • Từ 51 - 60 triệu
  • Trên 60 triệu
Tổng 17 kết quả / Từ khoá "Kinh doanh Horeca"
Lọc nâng cao
Tất cả ngành nghề
  • Tất cả ngành nghề
  • An toàn lao động/Môi trường
  • Artificial Intelligence (AI)
  • Bác sĩ
  • Bán lẻ/bán sỉ
  • Bán lẻ/Dịch vụ đời sống
  • Bảo hiểm
  • Bảo trì/sửa chữa
  • Bất động sản/Xây dựng
  • Biên phiên dịch
  • Biên tập/Viết/Xuất bản
  • Bốc xếp/Giao hàng
  • Business Operation (Vận hành kinh doanh)
  • Bưu chính Viễn thông
  • Chăm sóc khách hàng
  • Chất bán dẫn/Chip
  • Chứng khoán / Vàng / Ngoại tệ
  • Chuỗi cung ứng
  • Công nghệ cao
  • Công nghệ Thông tin
  • Công nghệ thông tin khác
  • Content Marketing
  • Data Science
  • Dầu khí/Hóa chất
  • Dịch vụ an ninh và bảo trì
  • Dịch vụ du lịch
  • Dịch vụ khách hàng/Vận hành
  • Dịch vụ làm đẹp/Spa
  • Dịch vụ ô tô/xe máy/xe điện
  • Dịch vụ pháp chế (In-house)
  • Dịch vụ pháp lý (Agency/Firm)
  • Digital Marketing
  • Dược phẩm/Công nghệ sinh học
  • Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học
  • Game Development
  • Gia công cơ khí
  • Giáo dục/Đào tạo
  • Giáo viên/Giảng viên/Gia sư
  • Hàng cao cấp
  • Hàng hải
  • Hàng không
  • Hành chính
  • Hoá chất/Hoá mỹ phẩm
  • Hóa học / Sinh học
  • Information Security
  • IoT/Embedded Engineer
  • IT Infrastructure and Operations
  • IT Management/Specialist
  • IT phần mềm
  • IT Project Management
  • Kế toán
  • Kế toán/Kiểm toán/Thuế
  • Khách sạn/Dịch vụ cư trú
  • Kho vận
  • Kinh doanh/Bán hàng
  • Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế
  • Luật/Pháp lý
  • Market Research and Analysis
  • Marketing
  • Marketing/PR/Quảng cáo
  • May mặc/Dệt may/Da
  • Mỹ phẩm / Trang sức
  • Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp
  • Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp khác
  • Nghề NGO/Phi chính phủ/Phi lợi nhuận
  • Nghệ thuật/Hoạt hình/Game
  • Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch
  • Nhân sự/Hành chính/Pháp chế
  • Nhân sự/Hành chính/Pháp chế khác
  • Nhóm nghề khác
  • Nông/Lâm/Ngư nghiệp
  • Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản
  • Product Management
  • Quan hệ Chính phủ
  • Quan hệ Công chúng
  • Quản lý chất lượng
  • Quản lý dự án xây dựng
  • Quản lý giáo dục
  • Quản lý kinh doanh
  • Quản lý thiết kế
  • Quản lý vận hành
  • Quản lý vận hành bất động sản
  • Quản lý/Hỗ trợ lớp học
  • Quản lý/Vận hành dự án kỹ thuật
  • Quảng cáo/Sáng tạo
  • Quay phim
  • Quy hoạch và phát triển bất động sản
  • R&D/Sản xuất ô tô
  • Sales Admin/Sales Support
  • Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng
  • Sales Bất động sản/Xây dựng
  • Sales dịch vụ Quảng cáo/Triển lãm/Sự kiện
  • Sales Dược/Y tế/Sức khoẻ/Làm đẹp
  • Sales Giáo dục/Khoá học
  • Sales IT Phần mềm
  • Sales Kỹ thuật (Sales Engineer)
  • Sales Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch
  • Sales Sản xuất
  • Sales Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm
  • Sales Thương mại điện tử
  • Sales Xuất nhập khẩu/Logistics
  • Sales Điện/Điện tử/Viễn thông
  • Sản xuất
  • Software tester
  • Tài chính
  • Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm
  • Tài xế/Lái xe
  • Tạp vụ / phục vụ / giúp việc
  • Thẩm định và quản trị rủi ro
  • Thể chất/Thể hình
  • Thiết bị y tế
  • Thiết kế
  • Thiết kế Công nghiệp
  • Thiết kế nội thất
  • Thiết kế Thời trang
  • Thiết kế và Kiến trúc
  • Thiết kế đồ hoạ
  • Thiết kế/chế tạo máy
  • Thợ kỹ thuật
  • Thời trang
  • Thu mua/Mua hàng
  • Thực phẩm đồ uống
  • Trợ giảng
  • Tư vấn chuyên môn/Luật/Biên phiên dịch
  • Tư vấn/Phân tích chuyên môn
  • Tuyển dụng nhân viên chăm sóc thú cưng
  • Vận hành thiết bị vận tải/thiết bị nặng
  • Vận hành Thương mại điện tử
  • Vận hành và bảo trì/Hỗ trợ kỹ thuật
  • Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học
  • việc làm dịch vụ chăm sóc sức khỏe
  • Việc làm vật lý trị liệu
  • việc làm y tá
  • Viễn thông
  • Xây dựng
  • Xuất nhập khẩu
  • Đầu tư và Tài trợ
  • Địa chất/ Khoáng sản
  • Điện tử / Điện lạnh
  • Điện tử viễn thông
  • Điện tử/Phần cứng
  • Điện/ điện tử/ điện lạnh
  • Điện/Tự động hoá
Tất cả hình thức làm việc
  • Tất cả hình thức làm việc
  • Toàn thời gian cố định
  • Toàn thời gian tạm thời
  • Bán thời gian
  • Bán thời gian tạm thời
  • Hợp đồng
  • Khác
Tất cả cấp bậc
  • Tất cả cấp bậc
  • Mới tốt nghiệp
  • Thực tập sinh
  • Nhân viên
  • Trưởng phòng
  • Phó giám đốc
  • Giám đốc
  • Tổng giám đốc điều hành
  • Trưởng nhóm
  • Phó phòng
  • Trưởng chi nhánh
  • Quản lý/Giám sát
  • Khác
Thời gian đăng
  • Thời gian đăng
  • 3 ngày trước
  • 1 tuần trước
  • 2 tuần trước
  • 1 tháng trước

Công việc Kinh doanh Horeca

-

Có 17 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM STARMED
Tuyển Kinh doanh Horeca CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM STARMED làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM STARMED
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm ANNAM GOURMET Pro Company
Tuyển Kinh doanh Horeca ANNAM GOURMET Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
ANNAM GOURMET Pro Company
Hạn nộp: 26/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NLINK VIỆT NAM
Tuyển Kinh doanh Horeca CÔNG TY TNHH NLINK VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH NLINK VIỆT NAM
Hạn nộp: 26/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Kewpie Việt Nam
Tuyển Kinh doanh Horeca Công ty TNHH Kewpie Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty TNHH Kewpie Việt Nam
Hạn nộp: 24/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Giải pháp mùi hương Eco Life Việt Nam
Tuyển Kinh doanh Horeca Công ty TNHH Giải pháp mùi hương Eco Life Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty TNHH Giải pháp mùi hương Eco Life Việt Nam
Hạn nộp: 25/12/2024
Hồ Chí Minh Hà Nội Đã hết hạn 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Ẩm thực D&T
Tuyển Kinh doanh Horeca Công ty TNHH Ẩm thực D&T làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Ẩm thực D&T
Hạn nộp: 20/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Paradise Fine Foods Việt Nam
Tuyển Kinh doanh Horeca Công ty Cổ phần Paradise Fine Foods Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu
Công ty Cổ phần Paradise Fine Foods Việt Nam
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Hà Nội Đã hết hạn 10 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Chi Nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư Long Biên
Tuyển Kinh doanh Horeca Chi Nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư Long Biên làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu
Chi Nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư Long Biên
Hạn nộp: 29/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM GREENGOOD
Tuyển Kinh doanh Horeca CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM GREENGOOD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM GREENGOOD
Hạn nộp: 18/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 2 - 4 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NHẬT MINH SÀI GÒN
Tuyển Kinh doanh Horeca CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NHẬT MINH SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NHẬT MINH SÀI GÒN
Hạn nộp: 18/12/2024
Hồ Chí Minh Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM QUỐC TẾ VIMEX SG
Tuyển Kinh doanh Horeca CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM QUỐC TẾ VIMEX SG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM QUỐC TẾ VIMEX SG
Hạn nộp: 05/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HẢI PHÚC HÂN
Tuyển Kinh doanh Horeca CÔNG TY TNHH HẢI PHÚC HÂN làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 75 - 11 Triệu
CÔNG TY TNHH HẢI PHÚC HÂN
Hạn nộp: 30/11/2024
Lâm Đồng Đã hết hạn 75 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM CHÂU Á Pro Company
Tuyển Kinh doanh Horeca CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM CHÂU Á Pro Company làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM CHÂU Á Pro Company
Hạn nộp: 11/12/2024
Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Huyền Thoại Núi
Tuyển Kinh doanh Horeca Công ty TNHH Huyền Thoại Núi làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Huyền Thoại Núi
Hạn nộp: 12/12/2024
Hồ Chí Minh Hà Nội Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KAMEREO
Tuyển Kinh doanh Horeca CÔNG TY TNHH KAMEREO làm việc tại Bình Thuận thu nhập 7 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH KAMEREO
Hạn nộp: 12/12/2024
Bình Thuận Đã hết hạn 7 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ ONEHOME
Tuyển Kinh doanh Horeca CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ ONEHOME làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ ONEHOME
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM AN TOÀN FS
Tuyển Kinh doanh Horeca CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM AN TOÀN FS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM AN TOÀN FS
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Hà Nội Khánh Hòa Đã hết hạn 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Nhu cầu tuyển dụng việc làm kinh doanh Horeca đang tăng cao vì phân khúc thị trường nhà hàng, khách sạn, khu nghỉ dưỡng và quán cà phê cao cấp đang phát triển, từ đó tạo ra nhiều lĩnh vực việc làm thuộc ngành nghề này. Các nhà tuyển dụng mong muốn ứng viên có kinh nghiệm và trình độ chuyên môn, với mức lương từ 8.000.000 - 50.000.000 VNĐ/tháng.

1. Nhu cầu nhân lực của việc làm Kinh doanh Horeca

Horeca (viết tắt từ Hotel, Restaurant, Catering) là thuật ngữ dùng để chỉ những người chuyên hoạt động cung cấp ngành công nghiệp thực phẩm, đồ uống cho các nhà hàng, khách sạn và một số dịch vụ ăn uống có liên quan.

Vai trò của nhân viên kinh doanh Horeca là cầu nối giữa các nhà cung cấp và những doanh nghiệp dịch vụ, đảm bảo sản phẩm tạo ra có thể đáp ứng đúng yêu cầu về chất lượng, số lượng và các tiêu chuẩn riêng. Do đó, nhiều công ty dịch vụ có nhu cầu tuyển dụng việc làm kinh doanh Horeca cao nhằm cải thiện tình hình kinh doanh, đạt hiệu quả doanh thu.

Tại Việt Nam, số lượng khách sạn, nhà hàng và các resort cao cấp đang hoạt động rất tích cực. Những năm gần đây, khách quốc tế đến nước ta cũng tăng mạnh, kéo theo nhu cầu hàng hóa của kênh Horeca rất lớn. Nhiều sản phẩm thiết yếu cung ứng cho các hoạt động ăn uống, nghỉ ngơi, giải trí của du khách luôn đòi hỏi tính lịch lãm, sang trọng và an toàn. Đây là cơ hội tốt cho các nhân viên kinh doanh Horeca phát triển ngành nghề.

Theo Job3s, Có tới hàng trăm tin tuyển dụng nhân viên kinh doanh Horeca trên thị trường việc làm tại Việt Nam hiện nay. Điều đó chứng tỏ các doanh nghiệp đang thực sự cần những ứng viên cho lĩnh vực này. Đặc biệt, đối với các nhân sự có trình độ chuyên môn cùng kinh nghiệm lâu năm trong ngành, chế độ đãi ngộ của các nhà tuyển dụng luôn rất tốt.

Nhu cầu tuyển việc làm kinh doanh Horeca đang phát triển vượt trội nhiều năm nay
Nhu cầu tuyển việc làm kinh doanh Horeca đang phát triển vượt trội nhiều năm nay

2. Cập nhật mức lương tuyển dụng việc làm Kinh doanh Horeca

Theo thống kê, mức thu nhập của việc làm kinh doanh Horeca phụ thuộc khá nhiều vào kinh nghiệm, trình độ chuyên môn. Dưới đây là mức lương chi tiết:.

Việc làm

Kinh doanh Horeca

Mức lương dao động

(VNĐ/tháng)
Nhân viên phục vụ 8.000.000 - 10.000.000
Nhân viên lễ tân 8.000.000 - 9.000.000
Chuyên viên tư vấn dịch vụ 8.000.000 - 12.000.000
Quản lý nhà hàng, khách sạn, quán cà phê 15.000.000 - 18.000.000
Giám đốc khách sạn 30.000.000 - 50.000.000

Lưu ý: Mức thu nhập của việc làm kinh doanh Horeca còn tùy thuộc vào quy mô công ty. Đối với các nhà hàng, khách sạn lớn, lương có thể cao hơn những công ty vừa và nhỏ cùng những chính sách thưởng tốt hơn.

3. Mô tả công việc cho việc làm Kinh doanh Horeca

Việc làm kinh doanh Horeca đang là ngành hot trên thị trường việc làm dịch vụ hiện nay. Các nhà hàng, khách sạn, quán bar đều rất cần những ứng việc thuộc lĩnh vực này. Công việc của các nhân viên kinh doanh Horeca cụ thể dưới đây:

Nghiên cứu thị trường, xác định nhu cầu khách hàng

  • Báo cáo thị trường để các doanh nghiệp nghiên cứu thị trường.
  • Tham gia các hội nhóm liên quan đến ngành nghề giúp doanh nghiệp góc nhìn thực tế.
  • Hiểu xu hướng tiêu dùng, yêu cầu của các khách sạn, nhà hàng, quán bar.

Phát triển và duy trì mối quan hệ với khách hàng

  • Phát triển, duy trì quan hệ tốt với khách hàng.
  • Chia khách hàng theo các nhóm như Horeca truyền thống (ví dụ: quán ăn, quán cà phê địa phương) và Horeca hiện đại (ví dụ: nhà hàng, khách sạn cao cấp) để có chiến lược phù hợp.
  • Thâm nhập vào kênh Horeca với những sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng, phù hợp phân khúc khách hàng.
  • Phân chia chăm sóc khách hàng theo vùng.
  • Phân nhóm mô hình kinh doanh theo lĩnh vực.
  • Phân loại khách hàng theo tầm quan trọng.
  • Phân nhóm khách hàng nội địa, quốc tế phù hợp với đặc điểm của từng nhóm.

Lập kế hoạch và thực hiện chiến lược kinh doanh

  • Tổ chức đội ngũ bán hàng phù hợp với cách doanh nghiệp.
  • Lên kế hoạch thiết lập hệ thống phân phối tổng thể.
  • Xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp với công ty.

Theo dõi, phân tích doanh số bán hàng

  • Theo dõi tiến độ công việc của nhân viên.
  • Giám sát chỉ tiêu chăm khách, cân đối khách cũ và khách mới theo mục tiêu thực tế.
  • Mục tiêu của mỗi lần chăm sóc khách hàng, phân tích doanh số bán hàng.
  • Báo cáo công việc hàng ngày: Gửi kết quả trao đổi với quản lý để điều chỉnh công việc.

Ngoài ra, nhân viên kinh doanh Horeca cần thực hiện một số công việc khác theo yêu cầu của cấp trên có thể là đi thị trường cùng quản lý. Đây là cơ hội để nhân viên có thể học hỏi kinh nghiệm và có những sáng kiến mới trong quá trình làm việc và nghiên cứu thị trường.

Công việc của một nhân viên kinh doanh Horeca thay đổi phụ thuộc vào vị trí khác nhau
Công việc của một nhân viên kinh doanh Horeca thay đổi phụ thuộc vào vị trí khác nhau

4. Tổng hợp vị trí công việc của việc làm Kinh doanh Horeca

Việc làm kinh doanh Horeca bao gồm nhiều vị trí khác nhau có thể là nhân viên phục vụ, lễ tân cũng có thể là quản lý nhà hàng, tư vấn dịch vụ và giám đốc của các khách sạn. Tùy thuộc từng vị trí công việc mà ứng viên có thể làm ở những công việc khác nhau.

4.1. Nhân viên phục vụ

Nhân viên phục vụ thuộc lĩnh vực việc làm kinh doanh Horeca là những người làm nhiệm vụ trong nhà hàng, quán bar, quán cafe trong khách sạn, nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Công việc chính:

  • Làm vệ sinh khu vực mình quản lý.
  • Chỉnh trang lại khăn trải bàn cho các bàn tiệc, nhà hàng.
  • Set up bàn ăn, uống đối với nhà hàng, quán cafe, bar.
  • Chào đón khách ghé thăm.
  • Dẫn khách vào bàn.
  • Đưa thực đơn đồ ăn đồ uống.
  • Thực hiện một số công việc mà quản lý phân phó.

4.2. Nhân viên lễ tân

Nhân viên lễ tân việc làm kinh doanh Horeca là những người thực hiện nhiệm vụ đưa đón, hướng dẫn thông tin cần thiết cho khách hàng khi tới khách sạn, nhà hàng.

Công việc chính:

  • Chào đón, hướng dẫn khách vào bàn tiệc.
  • Xử lý đặt chỗ, thông báo với các bộ phận khác.
  • Đảm bảo không gian nhà hàng luôn sạch sẽ và thoải mái.
  • Giải quyết các yêu cầu của khách, từ món ăn, thức uống đến yêu cầu đặc biệt khác.

4.3. Chuyên viên tư vấn dịch vụ

Chuyên viên tư vấn dịch vụ lĩnh vực Horeca là những người làm nhiệm vụ tư vấn cho khách hàng những nhu cầu cần thiết như đặt tiệc cưới, đặt nhà hàng, hội nghị.

Công việc chính:

  • Tiếp nhận các cuộc gọi từ khách hàng.
  • Tư vấn gói dịch vụ của nhà hàng, khách sạn bao gồm tiệc cưới, hội nghị, tiệc tất niên.
  • Lên hợp đồng, ký kết hợp đồng đặt bàn hội nghị, tiệc tùng với khách hàng.
  • Triển khai và giám sát các chương trình cho khách hàng.
  • Phối hợp với bộ phận khác để đảm bảo các chương trình trong bữa tiệc đạt hiệu quả.

4.4. Quản lý nhà hàng

Quản lý nhà hàng là những người điều hành mọi hoạt động trong nhà hàng, từ tài sản, nhân viên, hàng hóa đến các tiêu chuẩn dịch vụ của nhà hàng khách sạn.

Công việc chính:

  • Quản lý nhân viên trong nhà hàng bao gồm nhân viên lễ tân đến nhân viên phục vụ, đầu bếp nhà hàng.
  • Quản lý các tài sản và hàng hóa trong nhà hàng, khách sạn.
  • Giải quyết các sự cố và khiếu nại của khách hàng.
  • Quản lý bàn tiệc, hội nghị.
  • Điều hành các công việc trong chương trình hoạt động của quản trị khách sạn, nhà hàng.
  • Quản lý các tiêu chuẩn phục vụ.

4.5. Giám đốc khách sạn

Giám đốc khách sạn (CEO hay General Manager) là người chịu trách nhiệm quản lý, điều hành và định hướng mọi hoạt động việc làm kinh doanh khách sạn.

Công việc chính:

  • Quản lý và điều hành các hoạt động khách sạn theo kế hoạch đã đề ra.
  • Quản lý những nhân sự trong khách sạn, nhà hàng.
  • Quản lý ngân sách tài chính của nhà hàng, khách sạn.
  • Xây dựng và mở rộng các mối quan hệ liên quan đến công việc.
  • Quản trị sự an toàn trong khách sạn và nhà hàng.
  • Thực hiện công tác hành chính, đưa ra chiến lược kinh doanh tăng doanh thu.
  • Nghiên cứu và xây dựng kế hoạch kinh doanh, Marketing cho khách sạn, trình cấp trên phê duyệt.
  • Cập nhật thông tin và các xu hướng kinh doanh khách sạn, kịp thời điều chỉnh, nhằm thích ứng nhanh với mọi tình hình biến động

5. Khu vực tuyển dụng việc làm Kinh doanh Horeca

Việc làm kinh doanh Horeca đang là ngành nghề phát triển tiềm năng trên thị trường, đặc biệt là các khu vực trung tâm thành phố lớn, nơi có nhiều nhà hàng, khách sạn nhằm đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi, ăn uống của khách hàng trong và ngoài nước.

5.1. Tuyển dụng việc làm Kinh doanh Horeca tại Hà Nội

Tại Hà Nội, nhu cầu tuyển dụng việc làm kinh doanh Horeca rất phát triển vì đây là trung tâm kinh tế phía Bắc của nước ta. Hà Nội có nhiều nhà hàng khách sạn lớn tập trung ở các quận như Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Ba Đình…, kéo theo nhu cầu tìm kiếm nhân viên lễ tân, phục vụ và quản lý nhà hàng.

Các nhà tuyển dụng sẵn sàng đưa ra mức lương hấp dẫn dao động từ 8.000.000 - 18.000.000 VNĐ/tháng, tùy thuộc vào kinh nghiệm và cấp bậc.

5.2. Tuyển dụng việc làm Kinh doanh Horeca tại TP. HCM

TP. HCM là khu vực trọng điểm kinh tế miền Nam Việt Nam với nhiều nhà hàng, khách sạn lớn tại khu trung tâm, nổi bật như ở Quận 1, Quận 3, Quận Thủ Đức… và các khu vực lân cận cạnh sân bay Tân Sơn Nhất. Do đó, nhu cầu tuyển dụng việc làm kinh doanh Horeca đặc biệt là các vị trí nhân viên phục vụ, lễ tân tăng cao.

Với mức lương dao động từ 10.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng, các doanh nghiệp mong muốn tìm kiếm các ứng viên chuyên nghiệp, có kinh nghiệm.

5.3. Tuyển dụng việc làm Kinh doanh Horeca tại Đà Nẵng

Đà Nẵng là thành phố du lịch biển nổi tiếng nước ta. Nơi đây tập trung nhiều nhà hàng khách sạn phục vụ cho các du khách cả quốc tế và trong nước, kéo theo đó nhu cầu tuyển dụng nhân viên phục vụ, lễ tân và quản lý nhà hàng tại khu vực này luôn duy trì ở mức cao nhiều năm nay.

Các nhà tuyển dụng sẵn sàng đưa ra chế độ đãi ngộ tốt cho các ứng viên thuộc lĩnh vực việc làm kinh doanh Horeca, với mức lương từ 9.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng và bao ăn bao ở.

Ngành Horeca yêu cầu các nhân viên phải có những kỹ năng thiên về dịch vụ
Ngành Horeca yêu cầu các nhân viên phải có những kỹ năng thiên về dịch vụ

6. Những kỹ năng và yêu cầu cần có cho việc làm Kinh doanh Horeca

Nhân viên kinh doanh Horeca là công việc đang khá hot trên thị trường Việt Nam hiện nay. Có nhiều vị trí việc làm thuộc lĩnh vực này, tạo cơ hội cho các ứng viên có thể ứng tuyển. Nhưng, các doanh nghiệp luôn có yêu cầu riêng về chuyên môn và kỹ năng cho từng vị trí.

Kỹ năng giao tiếp và phục vụ khách hàng

  • Giao tiếp hiệu quả: Một nhân viên kinh doanh Horeca cần có khả năng giao tiếp tốt, chuyên nghiệp và thân thiện mới có thể truyền đạt được thông tin về sản phẩm dịch vụ dễ hiểu, thuyết phục.
  • Kỹ năng lắng nghe giúp nhân viên kinh doanh Horeca có thể hiểu rõ nhu cầu, mong muốn của khách hàng.
  • Thuyết phục khách hàng: Khả năng thuyết phục tốt rất quan trọng với nhân viên sale. Điều này giúp các bạn tạo ra sự tin tưởng, dẫn đến quyết định mua hàng của khách.
  • Chăm sóc khách hàng: Để đảm bảo rằng khách hàng có thể tin tưởng, quay lại sử dụng dịch vụ, bạn cần có dịch vụ chăm sóc tận tình cả trong quá trình làm việc lẫn sau khi kết thúc.

Kỹ năng quản lý và lãnh đạo

  • Một giám đốc khách sạn chắc chắn cần khả năng lãnh đạo và quản lý nhân viên.
  • Kỹ năng đa chiều giúp các giám đốc có thể tiếp nhận thông tin, ra chỉ thị đúng, đủ và chuẩn cho các bộ phận khác nhau.
  • Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề
  • Khi gặp tình huống bất ngờ, kỹ năng phân tích có thể giúp bạn đưa ra những lựa chọn sáng suốt.
  • Khả năng giải quyết vấn đề: Vì làm trong ngành dịch vụ, bạn không tránh khỏi những phàn nàn của khách, việc giải quyết mọi thứ nhanh chóng và hiệu quả giúp nhân viên có thể xây dựng được uy tín cho bản thân và doanh nghiệp.

Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức

  • Lập kế hoạch: Ngành Horeca yêu cầu nhân viên phải xử lý nhiều công việc cùng lúc, nếu biết quản lý thời gian, lập kế hoạch và làm việc có tổ chức giúp bạn đảm bảo mọi nhiệm vụ hoàn thành đúng hạn.
  • Có mục tiêu rõ ràng: Các nhân viên kinh doanh Horeca cần có mục tiêu cụ thể, khả thi giúp bạn có thể tập trung vào những hoạt động mang lại hiệu quả cao, kết quả tốt.

Yêu cầu sự nhạy bén trong kinh doanh

  • Ngành việc làm kinh doanh Horeca cũng thuộc lĩnh vực dịch vụ, do đó yêu cầu ứng viên cần có sự nhạy bén trong kinh doanh.
  • Cập nhật xu hướng: Sự ra đời của các sản phẩm mới, xu hướng tiêu dùng diễn ra rất nhanh chóng khiến nhân viên kinh doanh Horeca phải thay đổi để đáp ứng nhu cầu thị trường.

7. Những khó khăn trong việc làm Kinh doanh Horeca

Ngành việc làm kinh doanh Horeca hiện đang có nhiều cơ hội phát triển nhưng cũng có những thách thức mà nhân viên thuộc ngành này cần phải đặc biệt quan tâm:

Áp lực công việc và giờ làm việc không cố định

Nhân viên kinh doanh Horeca thường phải đối mặt với chỉ tiêu doanh số, áp lực phải đạt được trong thời gian ngắn, đòi hỏi họ phải làm việc chăm chỉ, giờ làm việc không cố định, tối ưu hóa quá trình bán hàng và tìm kiếm khách. Những biến động thị trường, xu hướng tiêu dùng hoặc những yếu tố kinh tế khác cũng ảnh hưởng đến doanh số bán hàng, tạo ra áp lực lớn cho nhân viên.

Cạnh tranh trong ngành dịch vụ (foodservice)

Ngành việc làm kinh doanh Horeca có nhiều đối thủ cạnh tranh từ các thương hiệu lớn đến doanh nghiệp nhỏ, lẻ. Kéo theo đó, môi trường cạnh tranh diễn ra khốc liệt, khiến các nhân viên phải làm việc liên tục nhằm tìm kiếm và giữ vững thị phần.

Các sản phẩm dịch vụ của ngành Horeca có tính tương đồng, khiến việc khác biệt hóa trở nên khó khăn. Nhân viên kinh doanh lĩnh vực này cần tìm ra giá trị độc đáo, lợi thế cạnh tranh nhằm thu hút khách hàng.

Thay đổi nhanh chóng xu hướng tiêu dùng

Khách hàng trong ngành Horeca có thể thay đổi đột ngột do yếu tố xu hướng mới, sự kiện đặc biệt, vì vậy các nhân viên thuộc lĩnh vực này cần có khả năng thích ứng nhanh, điều chỉnh chiến lược bán hàng sao cho phù hợp. Ngoài ra, các lao động thuộc lĩnh vực việc làm kinh doanh Horeca cần luôn sẵn sàng đối mặt với những thay đổi, nắm bắt các sản phẩm mới, điều chỉnh chiến lược để thích nghi với thời đại.

Yêu cầu khắt khe từ khách hàng, thị trường

Một nhân viên kinh doanh Horeca chắc chắn phải đối mặt với khách hàng thường xuyên và phải tiếp nhận những yêu cầu cao, những phàn nàn, khiếu nại về chất lượng sản phẩm dịch vụ. Khách hàng có thể thay đổi nhà cung cấp nếu không hài lòng, do đó nhân viên thuộc lĩnh vực này cần hiểu rõ nhu cầu của khách, xử lý nhanh chóng vấn đề để cung cấp dịch vụ tốt.

Nhìn chung, nhu cầu tuyển dụng việc làm kinh doanh Horeca đang rất mạnh mẽ trên thị trường Việt Nam do sự phát triển của các nhà hàng khách sạn hiện nay. Đây là cơ hội tốt cho các ứng viên có kinh nghiệm chuyên môn về lĩnh vực này. Nếu mong muốn có một mức lương ổn định, công việc nhiều tiềm năng, trở thành một nhân viên kinh Horeca là sự lựa chọn tốt dành cho bạn.