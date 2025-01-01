Công việc Kinh doanh Horeca

Nhu cầu tuyển dụng việc làm kinh doanh Horeca đang tăng cao vì phân khúc thị trường nhà hàng, khách sạn, khu nghỉ dưỡng và quán cà phê cao cấp đang phát triển, từ đó tạo ra nhiều lĩnh vực việc làm thuộc ngành nghề này. Các nhà tuyển dụng mong muốn ứng viên có kinh nghiệm và trình độ chuyên môn, với mức lương từ 8.000.000 - 50.000.000 VNĐ/tháng.

1. Nhu cầu nhân lực của việc làm Kinh doanh Horeca

Horeca (viết tắt từ Hotel, Restaurant, Catering) là thuật ngữ dùng để chỉ những người chuyên hoạt động cung cấp ngành công nghiệp thực phẩm, đồ uống cho các nhà hàng, khách sạn và một số dịch vụ ăn uống có liên quan.

Vai trò của nhân viên kinh doanh Horeca là cầu nối giữa các nhà cung cấp và những doanh nghiệp dịch vụ, đảm bảo sản phẩm tạo ra có thể đáp ứng đúng yêu cầu về chất lượng, số lượng và các tiêu chuẩn riêng. Do đó, nhiều công ty dịch vụ có nhu cầu tuyển dụng việc làm kinh doanh Horeca cao nhằm cải thiện tình hình kinh doanh, đạt hiệu quả doanh thu.

Tại Việt Nam, số lượng khách sạn, nhà hàng và các resort cao cấp đang hoạt động rất tích cực. Những năm gần đây, khách quốc tế đến nước ta cũng tăng mạnh, kéo theo nhu cầu hàng hóa của kênh Horeca rất lớn. Nhiều sản phẩm thiết yếu cung ứng cho các hoạt động ăn uống, nghỉ ngơi, giải trí của du khách luôn đòi hỏi tính lịch lãm, sang trọng và an toàn. Đây là cơ hội tốt cho các nhân viên kinh doanh Horeca phát triển ngành nghề.

Theo Job3s, Có tới hàng trăm tin tuyển dụng nhân viên kinh doanh Horeca trên thị trường việc làm tại Việt Nam hiện nay. Điều đó chứng tỏ các doanh nghiệp đang thực sự cần những ứng viên cho lĩnh vực này. Đặc biệt, đối với các nhân sự có trình độ chuyên môn cùng kinh nghiệm lâu năm trong ngành, chế độ đãi ngộ của các nhà tuyển dụng luôn rất tốt.

Nhu cầu tuyển việc làm kinh doanh Horeca đang phát triển vượt trội nhiều năm nay

2. Cập nhật mức lương tuyển dụng việc làm Kinh doanh Horeca

Theo thống kê, mức thu nhập của việc làm kinh doanh Horeca phụ thuộc khá nhiều vào kinh nghiệm, trình độ chuyên môn. Dưới đây là mức lương chi tiết:.

Việc làm Kinh doanh Horeca Mức lương dao động (VNĐ/tháng) Nhân viên phục vụ 8.000.000 - 10.000.000 Nhân viên lễ tân 8.000.000 - 9.000.000 Chuyên viên tư vấn dịch vụ 8.000.000 - 12.000.000 Quản lý nhà hàng, khách sạn, quán cà phê 15.000.000 - 18.000.000 Giám đốc khách sạn 30.000.000 - 50.000.000

Lưu ý: Mức thu nhập của việc làm kinh doanh Horeca còn tùy thuộc vào quy mô công ty. Đối với các nhà hàng, khách sạn lớn, lương có thể cao hơn những công ty vừa và nhỏ cùng những chính sách thưởng tốt hơn.

3. Mô tả công việc cho việc làm Kinh doanh Horeca

Việc làm kinh doanh Horeca đang là ngành hot trên thị trường việc làm dịch vụ hiện nay. Các nhà hàng, khách sạn, quán bar đều rất cần những ứng việc thuộc lĩnh vực này. Công việc của các nhân viên kinh doanh Horeca cụ thể dưới đây:

Nghiên cứu thị trường, xác định nhu cầu khách hàng

Báo cáo thị trường để các doanh nghiệp nghiên cứu thị trường.

Tham gia các hội nhóm liên quan đến ngành nghề giúp doanh nghiệp góc nhìn thực tế.

Hiểu xu hướng tiêu dùng, yêu cầu của các khách sạn, nhà hàng, quán bar.

Phát triển và duy trì mối quan hệ với khách hàng

Phát triển, duy trì quan hệ tốt với khách hàng.

Chia khách hàng theo các nhóm như Horeca truyền thống (ví dụ: quán ăn, quán cà phê địa phương) và Horeca hiện đại (ví dụ: nhà hàng, khách sạn cao cấp) để có chiến lược phù hợp.

Thâm nhập vào kênh Horeca với những sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng, phù hợp phân khúc khách hàng.

Phân chia chăm sóc khách hàng theo vùng.

Phân nhóm mô hình kinh doanh theo lĩnh vực.

Phân loại khách hàng theo tầm quan trọng.

Phân nhóm khách hàng nội địa, quốc tế phù hợp với đặc điểm của từng nhóm.

Lập kế hoạch và thực hiện chiến lược kinh doanh

Tổ chức đội ngũ bán hàng phù hợp với cách doanh nghiệp.

Lên kế hoạch thiết lập hệ thống phân phối tổng thể.

Xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp với công ty.

Theo dõi, phân tích doanh số bán hàng

Theo dõi tiến độ công việc của nhân viên.

Giám sát chỉ tiêu chăm khách, cân đối khách cũ và khách mới theo mục tiêu thực tế.

Mục tiêu của mỗi lần chăm sóc khách hàng, phân tích doanh số bán hàng.

Báo cáo công việc hàng ngày: Gửi kết quả trao đổi với quản lý để điều chỉnh công việc.

Ngoài ra, nhân viên kinh doanh Horeca cần thực hiện một số công việc khác theo yêu cầu của cấp trên có thể là đi thị trường cùng quản lý. Đây là cơ hội để nhân viên có thể học hỏi kinh nghiệm và có những sáng kiến mới trong quá trình làm việc và nghiên cứu thị trường.

Công việc của một nhân viên kinh doanh Horeca thay đổi phụ thuộc vào vị trí khác nhau

4. Tổng hợp vị trí công việc của việc làm Kinh doanh Horeca

Việc làm kinh doanh Horeca bao gồm nhiều vị trí khác nhau có thể là nhân viên phục vụ, lễ tân cũng có thể là quản lý nhà hàng, tư vấn dịch vụ và giám đốc của các khách sạn. Tùy thuộc từng vị trí công việc mà ứng viên có thể làm ở những công việc khác nhau.

4.1. Nhân viên phục vụ

Nhân viên phục vụ thuộc lĩnh vực việc làm kinh doanh Horeca là những người làm nhiệm vụ trong nhà hàng, quán bar, quán cafe trong khách sạn, nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Công việc chính:

Làm vệ sinh khu vực mình quản lý.

Chỉnh trang lại khăn trải bàn cho các bàn tiệc, nhà hàng.

Set up bàn ăn, uống đối với nhà hàng, quán cafe, bar.

Chào đón khách ghé thăm.

Dẫn khách vào bàn.

Đưa thực đơn đồ ăn đồ uống.

Thực hiện một số công việc mà quản lý phân phó.

4.2. Nhân viên lễ tân

Nhân viên lễ tân việc làm kinh doanh Horeca là những người thực hiện nhiệm vụ đưa đón, hướng dẫn thông tin cần thiết cho khách hàng khi tới khách sạn, nhà hàng.

Công việc chính:

Chào đón, hướng dẫn khách vào bàn tiệc.

Xử lý đặt chỗ, thông báo với các bộ phận khác.

Đảm bảo không gian nhà hàng luôn sạch sẽ và thoải mái.

Giải quyết các yêu cầu của khách, từ món ăn, thức uống đến yêu cầu đặc biệt khác.

4.3. Chuyên viên tư vấn dịch vụ

Chuyên viên tư vấn dịch vụ lĩnh vực Horeca là những người làm nhiệm vụ tư vấn cho khách hàng những nhu cầu cần thiết như đặt tiệc cưới, đặt nhà hàng, hội nghị.

Công việc chính:

Tiếp nhận các cuộc gọi từ khách hàng.

Tư vấn gói dịch vụ của nhà hàng, khách sạn bao gồm tiệc cưới, hội nghị, tiệc tất niên.

Lên hợp đồng, ký kết hợp đồng đặt bàn hội nghị, tiệc tùng với khách hàng.

Triển khai và giám sát các chương trình cho khách hàng.

Phối hợp với bộ phận khác để đảm bảo các chương trình trong bữa tiệc đạt hiệu quả.

4.4. Quản lý nhà hàng

Quản lý nhà hàng là những người điều hành mọi hoạt động trong nhà hàng, từ tài sản, nhân viên, hàng hóa đến các tiêu chuẩn dịch vụ của nhà hàng khách sạn.

Công việc chính:

Quản lý nhân viên trong nhà hàng bao gồm nhân viên lễ tân đến nhân viên phục vụ, đầu bếp nhà hàng.

Quản lý các tài sản và hàng hóa trong nhà hàng, khách sạn.

Giải quyết các sự cố và khiếu nại của khách hàng.

Quản lý bàn tiệc, hội nghị.

Điều hành các công việc trong chương trình hoạt động của quản trị khách sạn, nhà hàng.

Quản lý các tiêu chuẩn phục vụ.

4.5. Giám đốc khách sạn

Giám đốc khách sạn (CEO hay General Manager) là người chịu trách nhiệm quản lý, điều hành và định hướng mọi hoạt động việc làm kinh doanh khách sạn.

Công việc chính:

Quản lý và điều hành các hoạt động khách sạn theo kế hoạch đã đề ra.

Quản lý những nhân sự trong khách sạn, nhà hàng.

Quản lý ngân sách tài chính của nhà hàng, khách sạn.

Xây dựng và mở rộng các mối quan hệ liên quan đến công việc.

Quản trị sự an toàn trong khách sạn và nhà hàng.

Thực hiện công tác hành chính, đưa ra chiến lược kinh doanh tăng doanh thu.

Nghiên cứu và xây dựng kế hoạch kinh doanh, Marketing cho khách sạn, trình cấp trên phê duyệt.

Cập nhật thông tin và các xu hướng kinh doanh khách sạn, kịp thời điều chỉnh, nhằm thích ứng nhanh với mọi tình hình biến động

5. Khu vực tuyển dụng việc làm Kinh doanh Horeca

Việc làm kinh doanh Horeca đang là ngành nghề phát triển tiềm năng trên thị trường, đặc biệt là các khu vực trung tâm thành phố lớn, nơi có nhiều nhà hàng, khách sạn nhằm đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi, ăn uống của khách hàng trong và ngoài nước.

5.1. Tuyển dụng việc làm Kinh doanh Horeca tại Hà Nội

Tại Hà Nội, nhu cầu tuyển dụng việc làm kinh doanh Horeca rất phát triển vì đây là trung tâm kinh tế phía Bắc của nước ta. Hà Nội có nhiều nhà hàng khách sạn lớn tập trung ở các quận như Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Ba Đình…, kéo theo nhu cầu tìm kiếm nhân viên lễ tân, phục vụ và quản lý nhà hàng.

Các nhà tuyển dụng sẵn sàng đưa ra mức lương hấp dẫn dao động từ 8.000.000 - 18.000.000 VNĐ/tháng, tùy thuộc vào kinh nghiệm và cấp bậc.

5.2. Tuyển dụng việc làm Kinh doanh Horeca tại TP. HCM

TP. HCM là khu vực trọng điểm kinh tế miền Nam Việt Nam với nhiều nhà hàng, khách sạn lớn tại khu trung tâm, nổi bật như ở Quận 1, Quận 3, Quận Thủ Đức… và các khu vực lân cận cạnh sân bay Tân Sơn Nhất. Do đó, nhu cầu tuyển dụng việc làm kinh doanh Horeca đặc biệt là các vị trí nhân viên phục vụ, lễ tân tăng cao.

Với mức lương dao động từ 10.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng, các doanh nghiệp mong muốn tìm kiếm các ứng viên chuyên nghiệp, có kinh nghiệm.

5.3. Tuyển dụng việc làm Kinh doanh Horeca tại Đà Nẵng

Đà Nẵng là thành phố du lịch biển nổi tiếng nước ta. Nơi đây tập trung nhiều nhà hàng khách sạn phục vụ cho các du khách cả quốc tế và trong nước, kéo theo đó nhu cầu tuyển dụng nhân viên phục vụ, lễ tân và quản lý nhà hàng tại khu vực này luôn duy trì ở mức cao nhiều năm nay.

Các nhà tuyển dụng sẵn sàng đưa ra chế độ đãi ngộ tốt cho các ứng viên thuộc lĩnh vực việc làm kinh doanh Horeca, với mức lương từ 9.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng và bao ăn bao ở.

Ngành Horeca yêu cầu các nhân viên phải có những kỹ năng thiên về dịch vụ

6. Những kỹ năng và yêu cầu cần có cho việc làm Kinh doanh Horeca

Nhân viên kinh doanh Horeca là công việc đang khá hot trên thị trường Việt Nam hiện nay. Có nhiều vị trí việc làm thuộc lĩnh vực này, tạo cơ hội cho các ứng viên có thể ứng tuyển. Nhưng, các doanh nghiệp luôn có yêu cầu riêng về chuyên môn và kỹ năng cho từng vị trí.

Kỹ năng giao tiếp và phục vụ khách hàng

Giao tiếp hiệu quả: Một nhân viên kinh doanh Horeca cần có khả năng giao tiếp tốt, chuyên nghiệp và thân thiện mới có thể truyền đạt được thông tin về sản phẩm dịch vụ dễ hiểu, thuyết phục.

Kỹ năng lắng nghe giúp nhân viên kinh doanh Horeca có thể hiểu rõ nhu cầu, mong muốn của khách hàng.

Thuyết phục khách hàng: Khả năng thuyết phục tốt rất quan trọng với nhân viên sale. Điều này giúp các bạn tạo ra sự tin tưởng, dẫn đến quyết định mua hàng của khách.

Chăm sóc khách hàng: Để đảm bảo rằng khách hàng có thể tin tưởng, quay lại sử dụng dịch vụ, bạn cần có dịch vụ chăm sóc tận tình cả trong quá trình làm việc lẫn sau khi kết thúc.

Kỹ năng quản lý và lãnh đạo

Một giám đốc khách sạn chắc chắn cần khả năng lãnh đạo và quản lý nhân viên.

Kỹ năng đa chiều giúp các giám đốc có thể tiếp nhận thông tin, ra chỉ thị đúng, đủ và chuẩn cho các bộ phận khác nhau.

Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề

Khi gặp tình huống bất ngờ, kỹ năng phân tích có thể giúp bạn đưa ra những lựa chọn sáng suốt.

Khả năng giải quyết vấn đề: Vì làm trong ngành dịch vụ, bạn không tránh khỏi những phàn nàn của khách, việc giải quyết mọi thứ nhanh chóng và hiệu quả giúp nhân viên có thể xây dựng được uy tín cho bản thân và doanh nghiệp.

Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức

Lập kế hoạch: Ngành Horeca yêu cầu nhân viên phải xử lý nhiều công việc cùng lúc, nếu biết quản lý thời gian, lập kế hoạch và làm việc có tổ chức giúp bạn đảm bảo mọi nhiệm vụ hoàn thành đúng hạn.

Có mục tiêu rõ ràng: Các nhân viên kinh doanh Horeca cần có mục tiêu cụ thể, khả thi giúp bạn có thể tập trung vào những hoạt động mang lại hiệu quả cao, kết quả tốt.

Yêu cầu sự nhạy bén trong kinh doanh

Ngành việc làm kinh doanh Horeca cũng thuộc lĩnh vực dịch vụ, do đó yêu cầu ứng viên cần có sự nhạy bén trong kinh doanh.

Cập nhật xu hướng: Sự ra đời của các sản phẩm mới, xu hướng tiêu dùng diễn ra rất nhanh chóng khiến nhân viên kinh doanh Horeca phải thay đổi để đáp ứng nhu cầu thị trường.

7. Những khó khăn trong việc làm Kinh doanh Horeca

Ngành việc làm kinh doanh Horeca hiện đang có nhiều cơ hội phát triển nhưng cũng có những thách thức mà nhân viên thuộc ngành này cần phải đặc biệt quan tâm:

Áp lực công việc và giờ làm việc không cố định

Nhân viên kinh doanh Horeca thường phải đối mặt với chỉ tiêu doanh số, áp lực phải đạt được trong thời gian ngắn, đòi hỏi họ phải làm việc chăm chỉ, giờ làm việc không cố định, tối ưu hóa quá trình bán hàng và tìm kiếm khách. Những biến động thị trường, xu hướng tiêu dùng hoặc những yếu tố kinh tế khác cũng ảnh hưởng đến doanh số bán hàng, tạo ra áp lực lớn cho nhân viên.

Cạnh tranh trong ngành dịch vụ (foodservice)

Ngành việc làm kinh doanh Horeca có nhiều đối thủ cạnh tranh từ các thương hiệu lớn đến doanh nghiệp nhỏ, lẻ. Kéo theo đó, môi trường cạnh tranh diễn ra khốc liệt, khiến các nhân viên phải làm việc liên tục nhằm tìm kiếm và giữ vững thị phần.

Các sản phẩm dịch vụ của ngành Horeca có tính tương đồng, khiến việc khác biệt hóa trở nên khó khăn. Nhân viên kinh doanh lĩnh vực này cần tìm ra giá trị độc đáo, lợi thế cạnh tranh nhằm thu hút khách hàng.

Thay đổi nhanh chóng xu hướng tiêu dùng

Khách hàng trong ngành Horeca có thể thay đổi đột ngột do yếu tố xu hướng mới, sự kiện đặc biệt, vì vậy các nhân viên thuộc lĩnh vực này cần có khả năng thích ứng nhanh, điều chỉnh chiến lược bán hàng sao cho phù hợp. Ngoài ra, các lao động thuộc lĩnh vực việc làm kinh doanh Horeca cần luôn sẵn sàng đối mặt với những thay đổi, nắm bắt các sản phẩm mới, điều chỉnh chiến lược để thích nghi với thời đại.

Yêu cầu khắt khe từ khách hàng, thị trường

Một nhân viên kinh doanh Horeca chắc chắn phải đối mặt với khách hàng thường xuyên và phải tiếp nhận những yêu cầu cao, những phàn nàn, khiếu nại về chất lượng sản phẩm dịch vụ. Khách hàng có thể thay đổi nhà cung cấp nếu không hài lòng, do đó nhân viên thuộc lĩnh vực này cần hiểu rõ nhu cầu của khách, xử lý nhanh chóng vấn đề để cung cấp dịch vụ tốt.

Nhìn chung, nhu cầu tuyển dụng việc làm kinh doanh Horeca đang rất mạnh mẽ trên thị trường Việt Nam do sự phát triển của các nhà hàng khách sạn hiện nay. Đây là cơ hội tốt cho các ứng viên có kinh nghiệm chuyên môn về lĩnh vực này. Nếu mong muốn có một mức lương ổn định, công việc nhiều tiềm năng, trở thành một nhân viên kinh Horeca là sự lựa chọn tốt dành cho bạn.