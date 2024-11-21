Tuyển Kinh doanh Horeca Chi Nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư Long Biên làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 6 Tân Sơn, Phường 12, Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Kinh doanh Horeca Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới trong lĩnh vực nhà hàng, tiệc cưới

Tư vấn, giới thiệu và bán các sản phẩm/dịch vụ của công ty cho khách hàng tiềm năng

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng hiện tại

Thực hiện các hoạt động chăm sóc khách hàng sau bán hàng

Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng

Theo dõi, cập nhật thông tin thị trường và đối thủ cạnh tranh

Lập kế hoạch kinh doanh và báo cáo định kỳ cho quản lý

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên các chuyên ngành liên quan đến Quản trị kinh doanh, Marketing, Du lịch - Khách sạn

Có kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng thuyết phục và đàm phán với khách hàng

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả

Thái độ làm việc tích cực, năng động, nhiệt tình và sáng tạo

Có khả năng chịu áp lực công việc cao

Ưu tiên ứng viên cókinh nghiệm trong lĩnh vực sale nhà hàng tiệc cưới

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và các công cụ bán hàng

Tại Chi Nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư Long Biên Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh theo năng lực và kinh nghiệm

Thưởng theo doanh số bán hàng và hiệu quả công việc

Được đào tạo về kỹ năng bán hàng, sản phẩm và kiến thức ngành

Cơ hội thăng tiến trong môi trường làm việc năng động

Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật

Được nghỉ phép năm theo quy định

Tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thân thiện và năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi Nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư Long Biên

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin