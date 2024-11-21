Tuyển Kinh doanh Horeca Chi Nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư Long Biên làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh Horeca Tại Chi Nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư Long Biên
Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 6 Tân Sơn, Phường 12, Gò Vấp
Mô Tả Công Việc Kinh doanh Horeca Với Mức Lương 9 - 15 Triệu
Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới trong lĩnh vực nhà hàng, tiệc cưới
Tư vấn, giới thiệu và bán các sản phẩm/dịch vụ của công ty cho khách hàng tiềm năng
Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng hiện tại
Thực hiện các hoạt động chăm sóc khách hàng sau bán hàng
Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng
Theo dõi, cập nhật thông tin thị trường và đối thủ cạnh tranh
Lập kế hoạch kinh doanh và báo cáo định kỳ cho quản lý
Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên các chuyên ngành liên quan đến Quản trị kinh doanh, Marketing, Du lịch - Khách sạn
Có kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng thuyết phục và đàm phán với khách hàng
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả
Thái độ làm việc tích cực, năng động, nhiệt tình và sáng tạo
Có khả năng chịu áp lực công việc cao
Ưu tiên ứng viên cókinh nghiệm trong lĩnh vực sale nhà hàng tiệc cưới
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và các công cụ bán hàng
Tại Chi Nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư Long Biên Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh theo năng lực và kinh nghiệm
Thưởng theo doanh số bán hàng và hiệu quả công việc
Được đào tạo về kỹ năng bán hàng, sản phẩm và kiến thức ngành
Cơ hội thăng tiến trong môi trường làm việc năng động
Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật
Được nghỉ phép năm theo quy định
Tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thân thiện và năng động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi Nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư Long Biên
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
