Tuyển Kinh doanh Horeca CÔNG TY TNHH NLINK VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu

CÔNG TY TNHH NLINK VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/12/2024
CÔNG TY TNHH NLINK VIỆT NAM

Kinh doanh Horeca

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh Horeca Tại CÔNG TY TNHH NLINK VIỆT NAM

Mức lương
15 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 152 Hoàng Trọng Mậu, Phường Tân Hưng, Quận 7, Tp.HCM, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Kinh doanh Horeca Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

Lập kế hoạch doanh số tháng, quý, năm cho từng bộ phận bán lẻ, salon, bán cho các doanh nghiệp.
Trên cơ sở kế hoạch này thì phải đưa ra các giải pháp để đạt được mục tiêu, kế hoạch đề ra.
Dựa vào kế hoạch này để đánh giá mức độ hoàn thành hay không hoàn thành công việc của Người lao động và để tính mức thưởng doanh số hàng tháng cho người lao động.
Lập kế hoạch hàng quý, năm cho bộ phận
Kết hợp với phòng Marketing thực hiện các chương trình khuyến mãi thúc đẩy doanh số cho các địa điểm bán lẻ trà, bán cho doanh nghiệp như: Vouchers, tặng quà...cho từng quý, từng năm.
Lên kế hoạch để tung các sản phẩm mới tại Salon và các cửa hàng bán lẻ
Chịu trách nhiệm về doanh số của các cửa hàng bán lẻ, Salon và doanh số bán cho các Doanh nghiệp, nhà hàng cao cấp, khách sạn.
Chủ động tạo mối quan hệ tốt với các Doanh nghiệp, khách sạn, nhà hàng cao cấp.
Báo cáo doanh số hàng tháng cho Giám đốc hàng tháng theo mẫu của Công ty đã ban hành.
Giải trình kiểm kê với kế toán sau khi có số liệu từ Kế Toán.
Báo cáo, cập nhật công việc hàng tuần theo những công việc chính và quan trọng cho Giám đốc.
Chịu trách nhiệm vận hành Salon, Bếp bánh theo hướng dẫn nhượng quyền của đối tác (Franchise Guide, qua email, và công ty)
Quản lý đội ngũ nhân viên làm việc trong ngành hàng
Chịu trách nhiệm chính trong việc quản lý các tài sản phục vụ cho mục đích kinh doanh được bàn giao từ kế toán như: công cụ, dụng cụ, máy móc trong các địa điểm kinh doanh.
Luôn giữ tác phong làm việc chuyên nghiệp, chuyên cần, thực hiện đúng nội quy công ty.
Theo dõi các Giấy tờ pháp lý liên quan tới việc vận hành Salon và các cửa hàng bán lẻ trà và phối hợp với phòng Pháp lý của Công ty thực hiện các công việc như: Giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm, Giấy công bố các loại trà, các loại công cụ đựng và pha trà, kiểm nghiệm nước đá 06 tháng một lần.

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi từ 26 – 35 tuổi
Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Quản trị nhà hàng, khách sạn.
Tiếng anh giao tiếp tốt, có từ 2 ngoại ngữ trở lên là một lợi thế.
Kinh nghiệm ít nhất 3 năm trở lên ở vị trí tương đương.
Sử dụng phần mềm bán hàng, kỹ năng Excel, Word tốt.
Trung thực, thật thà, cẩn thận, chăm chỉ, nhanh nhẹn và nhiệt tình với công việc.
Có tinh thần trách nhiệm cao, chịu được áp lực công việc.

Tại CÔNG TY TNHH NLINK VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Được Tham gia BHXH, BHYT và các chế độ phúc lợi khác theo Luật lao động và quy định của công ty
Khen thưởng & phúc lợi phong phú.
Được đào tạo từ Headquarters về ngành: Brand Experience Workshop, Operation Guide.
Đánh giá định kỳ hàng năm.
Được làm việc trong môi trường thân thiện, năng động và chuyên nghiệp.
Được đào tạo phát triển thăng tiến (quản lý nhiều Salon và Boutique với phụ cấp tăng dần theo số CH quản lý).
Du lịch, nghỉ mát hàng năm.
Các chế độ khác theo quy định của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NLINK VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH NLINK VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH NLINK VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 76 Trần Đình Xu, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp.HCM

