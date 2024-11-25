Tuyển Kinh doanh Horeca Công ty TNHH Giải pháp mùi hương Eco Life Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 31 - 33 Ngõ 6, Kim Đồng,Hoàng Mai,Hà Nội, Hoàng Mai, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Kinh doanh Horeca Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Tìm kiếm và phát triển khách hàng tiềm năng, chủ yếu là các doanh nghiệp, cửa hàng, và đối tác có nhu cầu sử dụng các sản phẩm mùi hương, giải pháp làm thơm môi trường của Ecolife.

Tư vấn, giới thiệu các sản phẩm và giải pháp về mùi hương theo nhu cầu khách hàng, thúc đẩy doanh số bán hàng.

Duy trì mối quan hệ khách hàng hiện có, thực hiện các chương trình chăm sóc khách hàng và đảm bảo sự hài lòng của khách hàng.

Thực hiện các chiến lược bán hàng trực tiếp, online....

Thực hiện quy trình bán hàng và chăm sóc khách hàng

Đảm bảo mục tiêu doanh số hàng tháng/quý/năm.

Phối hợp với các bộ phận liên quan để giải quyết các yêu cầu, thắc mắc từ phía khách hàng

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên, ưu tiên các chuyên ngành liên quan đến Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Marketing, hoặc các ngành khác liên quan.

Trình độ học vấn

Kinh nghiệm: Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh thị trường hoặc bán hàng trực tiếp.

Kinh nghiệm

Kỹ năng:

Kỹ năng

+ Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt.

+ Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

+ Thành thạo vi tính văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

+ Kỹ năng đàm phán và giải quyết vấn đề linh hoạt.

Yêu cầu khác:

Yêu cầu khác

+ Sẵn sàng di chuyển khi cần.

+ Tác phong nhanh nhẹn, chuyên nghiệp.

+ Có phương tiện máy tính cá nhân là một lợi thế.

Tại Công ty TNHH Giải pháp mùi hương Eco Life Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 8.000.000+ hoa hồng hấp dẫn dựa trên doanh số (chi tiết sẽ được trao đổi trong quá trình phỏng vấn).

Thưởng doanh số hàng tháng, quý, năm.

Phụ cấp hỗ trợ: Xăng xe; Điện thoại; Trang phục; Ăn trưa

Phúc lợi: Cho cá nhân, gia đình bố mẹ, con cái

Sự kiện: Gắn kết đội ngũ theo đặc thù tổ chức hàng tháng

Được tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHTY, BHTN theo quy định pháp luật.

Cơ hội thăng tiến trong công việc, được tham gia các khóa đào tạo phát triển kỹ năng.

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Giải pháp mùi hương Eco Life Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin