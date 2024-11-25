Tuyển Kinh doanh Horeca Công ty TNHH Giải pháp mùi hương Eco Life Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh Horeca Tại Công ty TNHH Giải pháp mùi hương Eco Life Việt Nam
- Hồ Chí Minh: 31
- 33 Ngõ 6, Kim Đồng,Hoàng Mai,Hà Nội, Hoàng Mai, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Kinh doanh Horeca Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Tìm kiếm và phát triển khách hàng tiềm năng, chủ yếu là các doanh nghiệp, cửa hàng, và đối tác có nhu cầu sử dụng các sản phẩm mùi hương, giải pháp làm thơm môi trường của Ecolife.
Tư vấn, giới thiệu các sản phẩm và giải pháp về mùi hương theo nhu cầu khách hàng, thúc đẩy doanh số bán hàng.
Duy trì mối quan hệ khách hàng hiện có, thực hiện các chương trình chăm sóc khách hàng và đảm bảo sự hài lòng của khách hàng.
Thực hiện các chiến lược bán hàng trực tiếp, online....
Thực hiện quy trình bán hàng và chăm sóc khách hàng
Đảm bảo mục tiêu doanh số hàng tháng/quý/năm.
Phối hợp với các bộ phận liên quan để giải quyết các yêu cầu, thắc mắc từ phía khách hàng
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ học vấn
Kinh nghiệm: Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh thị trường hoặc bán hàng trực tiếp.
Kinh nghiệm
Kỹ năng:
Kỹ năng
+ Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt.
+ Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
+ Thành thạo vi tính văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).
+ Kỹ năng đàm phán và giải quyết vấn đề linh hoạt.
Yêu cầu khác:
Yêu cầu khác
+ Sẵn sàng di chuyển khi cần.
+ Tác phong nhanh nhẹn, chuyên nghiệp.
+ Có phương tiện máy tính cá nhân là một lợi thế.
Tại Công ty TNHH Giải pháp mùi hương Eco Life Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng doanh số hàng tháng, quý, năm.
Phụ cấp hỗ trợ: Xăng xe; Điện thoại; Trang phục; Ăn trưa
Phúc lợi: Cho cá nhân, gia đình bố mẹ, con cái
Sự kiện: Gắn kết đội ngũ theo đặc thù tổ chức hàng tháng
Được tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHTY, BHTN theo quy định pháp luật.
Cơ hội thăng tiến trong công việc, được tham gia các khóa đào tạo phát triển kỹ năng.
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và chuyên nghiệp.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Giải pháp mùi hương Eco Life Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
