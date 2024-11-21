Tuyển Kinh doanh Horeca Công ty TNHH Ẩm thực D&T làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh Horeca Tại Công ty TNHH Ẩm thực D&T
- Hồ Chí Minh: 03 Trần Ngọc Diện, Thảo Điền, Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Kinh doanh Horeca Với Mức Lương Thỏa thuận
Tìm kiếm, mở rộng mối quan hệ với những khách hàng mới tiềm năng và khai thác, tương tác, chăm sóc danh sách khách hàng đã có.
Tiếp nhận, cập nhật và xử lý thông tin của khách hàng.
Cập nhật thông tin thị trường, sản phẩm của đối thủ cạnh tranh đồng thời đưa ra đề xuất, xây dựng các chương trình khuyến mãi, set / combo, các chương trình theo từng đối tượng khách hàng.
Đề xuất, ý tưởng về món ăn để lên menu cho nhà hàng.
Tiếp nhận, xử lý thông tin về menu khách hàng đặt, phụ trách booking.
Chuẩn bị báo giá, tư vấn và đề xuất đơn đặt tiệc trực tiếp với khách hàng và đồng thời đàm phán ký kết các hợp đồng đặt tiệc.
Phối hợp với BP Vận hành và các chi nhánh để thực hiện hợp đồng
Báo cáo định kỳ tuần / tháng / quý / năm theo yêu cầu của Quản lý.
Các công việc khác theo yêu cầu.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành khối kinh tế, du lịch, nhà hàng - khách sạn
Năng động, nhiệt tình, chịu khó.
Có khả năng giao tiếp tốt
Kỹ năng bán hàng đàm phán, trình bày thuyết phục.
Sử dụng tốt vi tính văn phòng và các công cụ internet
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm sales về mảng du lịch, nhà hàng khách sạn
Tiếng Anh giao tiếp khá
Tại Công ty TNHH Ẩm thực D&T Thì Được Hưởng Những Gì
% hoa hồng bán hàng
Phụ cấp: ăn trưa + phụ cấp điện thoại + gửi xe
Lương tháng 13, review lương hàng năm, thưởng lễ tết theo quy định của công ty
Đầy đủ chế độ BHXH, BHYT theo quy định của Nhà nước
Được hướng dẫn, đào tạo chuyên môn, kỹ năng cho công việc
Có cơ hội thăng tiến lên các vị trí quản lý nếu hoàn thành tốt công việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Ẩm thực D&T
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
