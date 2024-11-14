Tuyển Hành chính CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM THỂ DỤC THỂ HÌNH & YOGA VICTORIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 501 - 503 Nguyễn Thị Thập, P. Tân Phong, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương Thỏa thuận

-Đảm bảo công tác vận hành chi nhánh đúng quy trình và quy định công ty

-Đảm bảo tính hợp lệ của các loại hợp đồng khách hàng và các chứng từ liên quan đúng quy đinh công ty

-Đảm bảo CSVC, thiếtbị, của chi nhánh luôn hoạt động tốt để phục vụ khách hàng

-Đảm bảo vòng quay tồn kho, quỹ tiền mặt chi nhánh không thất thoát gây thiệt hại cho công ty

-Đảm bảo công tác đào tạo và truyền thông nội bộ giúp CBNV thực hiện đúng quy trình

-Tối ưu hóa, cải tiến quy trình vận hành mới theo nhu cầu phát triển của công ty

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên.

-Trung thực

-Kỹ năng giao tiếp tốt

-Chịu được áp lực công việc

-Kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương tối thiểu 01 năm trở lên

Tại CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM THỂ DỤC THỂ HÌNH & YOGA VICTORIA Thì Được Hưởng Những Gì

-Thu nhập: Lương căn bản theo khung lương vị trí nhân sự đảm nhiệm

-Thưởng tháng/quý/năm: Theo hiệu quả công việc, tùy vào tình hình hoạt động kinh doanh của công ty

-Được làm việc trực tiếp với các lãnh đạo công ty, trong môi trường thân thiện

-Một tháng nghỉ 4 (Bốn) ngày bất kì, theo công chuẩn 26 công/tháng

-Được sử dụng dịch vụ và tham gia tập luyện miễn phí toàn hệ thống

-Đóng BHXH theo quy định(Áp dụng cho nhân viên Fulltime có thời gian gắn bó từ 06

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM THỂ DỤC THỂ HÌNH & YOGA VICTORIA

