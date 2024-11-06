Tuyển Livestream Tiktok thu nhập 6 - 100 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 6 - 100 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 100 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Cầu Giấy ...và 2 địa điểm khác

Thực hiện livestream và tương tác với user trên kênh Tiktok.

Livestream giải trí như: trò chuyện, kể chuyển, hát, nhảy múa, chơi nhạc cụ, hoặc các tài năng khác..,

Xây dưng thương hiệu cá nhân.

Tham gia các lớp đào tạo kỹ năng, bồi dưỡng năng khiếu để trở thành một Idol live chuyên nghiệp.

Chuẩn bị, sáng tạo và luyện tập các nội dung livestream nhằm đảm bảo quá trình phát sóng trực tiếp diễn ra thuận lợi, trơn tru và mượt mà.

Phối hợp với quản lý và dựa theo lộ trình phát triển bài bản của công ty đo lường sắp xếp để hoàn thành tốt công việc livestream.

Thực hiện livestream tại nhà và thời gian làm việc linh hoạt có thể làm part time hoặc full time.

Không yêu cầu kinh nghiệm.

Có ngoại hình sáng.

Chăm chỉ, nhiệt tình với công việc.

Chưa ký hợp đồng với công ty nào trên nền tảng Tiktok Live.

Tại CÔNG TY TNHH VIỆT NAM IDOL Thì Được Hưởng Những Gì

Đẩy video và Live tiếp cận với nhiều người xem hơn.

Được tham gia các sự kiện riêng dành riêng cho IDOL của Tiktok.

Được tham gia các sự kiện được tổ chữa giữa các chi nhánh trên thế giới của Công ty.

Cấp tính năng LIVE đặc biệt dành cho cả tài khoản chưa đủ lượt follow và chưa có tính năng LIVE.

Đựợc đào tạo, định hướng rèn luyện kỹ lưỡng tài năng để trở thành 1 Idol live chuyên nghiệp.

Được hỗ trợ hướng dẫn xây dựng kênh và sáng tạo nội dung trên kênh Tik Tok.

Được hỗ trợ sản xuất và phân phối nội dung truyền thông (MV, Video xu hướng).

Được PR, quảng cáo trên các trang mạng xã hội, có cơ hội tham gia các chương trình do truyền hình, Tiktok và công ty tổ chức.

Có cơ hội nhận hợp đồng quảng cáo, trở thành KOL/KOC Ký hợp đồng trực tiếp với công ty không qua trung gian Môi trường làm việc GenZ năng động , trẻ trung Được hưởng đầy đủ các chính sách phúc lợi dồi dào khác theo đúng quy định Công ty.

Có chính sách hỗ trợ cho các bạn trong 3 tháng đầu và không yêu cầu KPI.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VIỆT NAM IDOL

