Tuyển Quan hệ Chính phủ Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng KM Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 25 Triệu

Tuyển Quan hệ Chính phủ Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng KM Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 25 Triệu

Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng KM Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 27/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng KM Việt Nam

Quan hệ Chính phủ

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quan hệ Chính phủ Tại Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng KM Việt Nam

Mức lương
Từ 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Quan hệ Chính phủ Với Mức Lương Từ 25 Triệu

Nghiên cứu và Phát triển:
Thực hiện các nghiên cứu thị trường, xu hướng công nghệ, và các đối thủ cạnh tranh để xác định hướng phát triển mới.
Phát triển và cải tiến các quy trình, công nghệ xây dựng hiện có để nâng cao chất lượng và giảm chi phí.
Hợp tác và Liên kết:
Xây dựng và duy trì mối quan hệ hợp tác với các đối tác công nghệ, viện nghiên cứu, và các tổ chức trong lĩnh vực xây dựng.
Tham gia vào các hội nghị, hội thảo để cập nhật và trao đổi kinh nghiệm, kiến thức.
Đào tạo và Phát triển Nhân Sự:
Đào tạo, phát triển đội ngũ R&D, đảm bảo họ có kỹ năng và kiến thức cần thiết để thực hiện nhiệm vụ.
Thúc đẩy văn hóa đổi mới và sáng tạo trong doanh nghiệp.
Giám sát và Báo cáo:
Theo dõi và giám sát tiến độ các dự án R&D, đảm bảo tuân thủ các mục tiêu và tiêu chuẩn đề ra.
Báo cáo kết quả R&D lên ban lãnh đạo và đề xuất các chiến lược, kế hoạch hành động cụ thể.
Đảm bảo Chất lượng và Tiêu chuẩn:
Đảm bảo các sản phẩm, quy trình phát triển tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật và quy định pháp luật.
Đánh giá và kiểm tra chất lượng các công nghệ, sản phẩm trước khi áp dụng thực tế.

Với Mức Lương Từ 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam/Nữ
Kinh nghiệm: trên 5 năm
Độ tuổi: trên 30
Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành khối Kinh tế, Quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành phù hợp
Ưu tiên: Có kinh nghiệm làm việc trong mảng phát triển sản phẩm tại các công ty tổng thầu xây dựng công nghiệp và dân dụng;
Kĩ năng nghiên cứu phân tích thị trường, tổng hợp thông tin, cập nhật xu hướng thị trường BĐS
Kĩ năng thuyết trình lập báo cáo và trình bày vấn đề
Kĩ năng nghiên cứu phân tích thị trường.
Kĩ năng quản lý, phối hợp làm việc nhóm.
Kỹ năng tổng hợp, phân tích, đánh giá số liệu.
Có khả năng đọc bản vẽ và sử dụng các phần mềm thiết kế như AutoCAD; Photoshop...;
Sử dụng thành thạo tiếng Anh
Có thể đi công tác các địa phương theo yêu cầu công việc.

Tại Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng KM Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo năng lực từ: 25,000,000 VNĐ;
25,000,000 VNĐ;
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN; Khám sức khỏe định kỳ...;
Lương tháng 13, thưởng doanh thu và thưởng dự án;
Thưởng các ngày lễ, tết
Chế độ nghỉ phép: theo luật lao động;
Du lịch hè hàng năm;
Chế độ công đoàn;
Tham gia các chương trình đào tạo kỹ năng và chuyên môn;
Chính sách khuyến khích nâng cao kỹ năng ngoại ngữ & chứng chỉ năng lực chuyên môn;
Môi trường năng động, chuyên nghiệp, thân thiện, có nhiều cơ hội phát triển.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng KM Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng KM Việt Nam

Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng KM Việt Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5, Tòa Nhà Báo Nông thôn ngày nay, Ngõ 68 Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nghien-cuu-va-phat-trien-thu-nhap-tren-25-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job257769
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng KM Việt Nam
Tuyển Nghiên Cứu Và Phát Triển thu nhập Trên 25 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng KM Việt Nam
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Trên 25 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC WINDESIGN
Tuyển Nhân viên thiết kế 3D CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC WINDESIGN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC WINDESIGN
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 10 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GEMCOMMERCE
Tuyển Tester CÔNG TY TNHH GEMCOMMERCE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH GEMCOMMERCE
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 36 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAVA META
Tuyển DevOps Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAVA META làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAVA META
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại An Phát Vinh
Tuyển Kiến trúc sư Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại An Phát Vinh làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 22 Triệu
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại An Phát Vinh
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 18 - 22 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CỔ PHẦN THỰC PHẨM CAO CẤP NAM THÁI
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CỔ PHẦN THỰC PHẨM CAO CẤP NAM THÁI làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
Công Ty CỔ PHẦN THỰC PHẨM CAO CẤP NAM THÁI
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Tnhh Zoomlion Việt Nam
Tuyển Kế toán công nợ Công Ty Tnhh Zoomlion Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu
Công Ty Tnhh Zoomlion Việt Nam
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 17 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần phát triển công nghệ Pantado
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty cổ phần phát triển công nghệ Pantado làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu
Công ty cổ phần phát triển công nghệ Pantado
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 30 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Star Fashion Company Ltd.
Tuyển Designer Star Fashion Company Ltd. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Star Fashion Company Ltd.
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư và Giải pháp VietIS
Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần Đầu tư và Giải pháp VietIS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Đầu tư và Giải pháp VietIS
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng KM Việt Nam
Tuyển Nghiên Cứu Và Phát Triển thu nhập Trên 25 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng KM Việt Nam
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Trên 25 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất