Tuyển Quan hệ Chính phủ Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng KM Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 25 Triệu

Mức lương Từ 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Quan hệ Chính phủ Với Mức Lương Từ 25 Triệu

Nghiên cứu và Phát triển:

Thực hiện các nghiên cứu thị trường, xu hướng công nghệ, và các đối thủ cạnh tranh để xác định hướng phát triển mới.

Phát triển và cải tiến các quy trình, công nghệ xây dựng hiện có để nâng cao chất lượng và giảm chi phí.

Hợp tác và Liên kết:

Xây dựng và duy trì mối quan hệ hợp tác với các đối tác công nghệ, viện nghiên cứu, và các tổ chức trong lĩnh vực xây dựng.

Tham gia vào các hội nghị, hội thảo để cập nhật và trao đổi kinh nghiệm, kiến thức.

Đào tạo và Phát triển Nhân Sự:

Đào tạo, phát triển đội ngũ R&D, đảm bảo họ có kỹ năng và kiến thức cần thiết để thực hiện nhiệm vụ.

Thúc đẩy văn hóa đổi mới và sáng tạo trong doanh nghiệp.

Giám sát và Báo cáo:

Theo dõi và giám sát tiến độ các dự án R&D, đảm bảo tuân thủ các mục tiêu và tiêu chuẩn đề ra.

Báo cáo kết quả R&D lên ban lãnh đạo và đề xuất các chiến lược, kế hoạch hành động cụ thể.

Đảm bảo Chất lượng và Tiêu chuẩn:

Đảm bảo các sản phẩm, quy trình phát triển tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật và quy định pháp luật.

Đánh giá và kiểm tra chất lượng các công nghệ, sản phẩm trước khi áp dụng thực tế.

Với Mức Lương Từ 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam/Nữ

Kinh nghiệm: trên 5 năm

Độ tuổi: trên 30

Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành khối Kinh tế, Quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành phù hợp

Ưu tiên: Có kinh nghiệm làm việc trong mảng phát triển sản phẩm tại các công ty tổng thầu xây dựng công nghiệp và dân dụng;

Kĩ năng nghiên cứu phân tích thị trường, tổng hợp thông tin, cập nhật xu hướng thị trường BĐS

Kĩ năng thuyết trình lập báo cáo và trình bày vấn đề

Kĩ năng nghiên cứu phân tích thị trường.

Kĩ năng quản lý, phối hợp làm việc nhóm.

Kỹ năng tổng hợp, phân tích, đánh giá số liệu.

Có khả năng đọc bản vẽ và sử dụng các phần mềm thiết kế như AutoCAD; Photoshop...;

Sử dụng thành thạo tiếng Anh

Có thể đi công tác các địa phương theo yêu cầu công việc.

Tại Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng KM Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo năng lực từ: 25,000,000 VNĐ;

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN; Khám sức khỏe định kỳ...;

Lương tháng 13, thưởng doanh thu và thưởng dự án;

Thưởng các ngày lễ, tết

Chế độ nghỉ phép: theo luật lao động;

Du lịch hè hàng năm;

Chế độ công đoàn;

Tham gia các chương trình đào tạo kỹ năng và chuyên môn;

Chính sách khuyến khích nâng cao kỹ năng ngoại ngữ & chứng chỉ năng lực chuyên môn;

Môi trường năng động, chuyên nghiệp, thân thiện, có nhiều cơ hội phát triển.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng KM Việt Nam

