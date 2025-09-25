Tuyển Kiến trúc sư Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại An Phát Vinh làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 22 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại An Phát Vinh
Mức lương
18 - 22 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 5, tòa nhà LICOGI 13, số 164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 18 - 22 Triệu
- Triển khai thiết kế phương án kiến trúc, nội thất các công trình dân dụng…
- Triển khai bản vẽ thiết kế;
- Lên kế hoạch làm việc với các bộ môn thiết kế liên quan đến dự án;
- Các việc khác do ban lãnh đạo giao.
Với Mức Lương 18 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Về kiến thức và kinh nghiệm:
+ Tốt nghiệp đại học hệ chính quy chuyên ngành thiết kế Nội thất, Kiến trúc dân dụng và công nghiệp.
+ Ít nhất 03 năm kinh nghiệm.
+ Có kinh nghiệm thiết kế nội thất nhà ở cao cấp, khách sạn.
- Về Kỹ năng:
+ Thành thạo các phần mềm đồ họa: AutoCad, Max, Photoshop, Sketchup...
+ Chủ động trong công việc.
+ Có khả năng phối hợp nhóm.
- Phẩm chất cá nhân:
+ Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm với công việc.
+ Có sức khỏe tốt, có khả năng làm việc độc lập dưới áp lực cao.
+ Ham học hỏi, cầu tiến, có nguyện vọng làm việc gắn bó lâu dài với Công ty.
Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại An Phát Vinh Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: 18-22 triệu/ Thỏa thuận theo năng lực, kinh nghiệm
Lương 13 + Thưởng Lễ/Tết/Sinh nhật... + thưởng khác
Du lịch hàng năm/Team building và phép năm
Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp
Các chế độ theo Luật lao động hiện hành và các phúc lợi theo quy định của Công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại An Phát Vinh
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
