Tuyển Kiến trúc sư Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại An Phát Vinh làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 22 Triệu

Mức lương 18 - 22 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 5, tòa nhà LICOGI 13, số 164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 18 - 22 Triệu

- Triển khai thiết kế phương án kiến trúc, nội thất các công trình dân dụng…

- Triển khai bản vẽ thiết kế;

- Lên kế hoạch làm việc với các bộ môn thiết kế liên quan đến dự án;

- Các việc khác do ban lãnh đạo giao.

Với Mức Lương 18 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Về kiến thức và kinh nghiệm:

+ Tốt nghiệp đại học hệ chính quy chuyên ngành thiết kế Nội thất, Kiến trúc dân dụng và công nghiệp.

+ Ít nhất 03 năm kinh nghiệm.

+ Có kinh nghiệm thiết kế nội thất nhà ở cao cấp, khách sạn.

- Về Kỹ năng:

+ Thành thạo các phần mềm đồ họa: AutoCad, Max, Photoshop, Sketchup...

+ Chủ động trong công việc.

+ Có khả năng phối hợp nhóm.

- Phẩm chất cá nhân:

+ Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm với công việc.

+ Có sức khỏe tốt, có khả năng làm việc độc lập dưới áp lực cao.

+ Ham học hỏi, cầu tiến, có nguyện vọng làm việc gắn bó lâu dài với Công ty.

Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại An Phát Vinh Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 18-22 triệu/ Thỏa thuận theo năng lực, kinh nghiệm

Lương 13 + Thưởng Lễ/Tết/Sinh nhật... + thưởng khác

Du lịch hàng năm/Team building và phép năm

Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp

Các chế độ theo Luật lao động hiện hành và các phúc lợi theo quy định của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại An Phát Vinh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin