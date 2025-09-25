Tuyển DevOps Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAVA META làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Unit 5, Tầng 14 Tòa Nhà Century Tower, 458 phố Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc DevOps Engineer Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng và vận hành hạ tầng công nghệ chịu tải cao phục vụ hàng triệu người dùng đồng thời với độ khả dụng 99.9%, đặc biệt tối ưu cho trải nghiệm real-time multiplayer gaming.

Đảm bảo độ tin cậy, hiệu suất và khả năng mở rộng của các hệ thống game online, VR/AR và Metaverse tại công ty.

Triển khai monitoring, APM, alerting và logging toàn diện để nhanh chóng phản ứng và khắc phục sự cố.

Phát triển, duy trì automation scripts và xây dựng CI/CD pipelines tối ưu để tự động hóa việc triển khai (zero-downtime deployment), mở rộng và phục hồi hệ thống.

Triển khai Infrastructure as Code (Terraform, Ansible) cho multi-cloud environment

Thiết kế và triển khai giải pháp auto-scalling, tối ưu hóa database performance, caching strategies và network để đảm bảo trải nghiệm game với độ trễ thấp (<100ms). Vận hành Kubernetes để điều phối các microservices.

Áp dụng các phương pháp bảo mật tốt nhất, thực hiện đánh giá lỗ hổng và hỗ trợ hệ thống chống lại các cuộc tấn công DDoS.

Hỗ trợ Nền tảng Game: Duy trì game server clusters có độ sẵn sàng cao, quản lý hệ thống real-time data streaming và tích hợp với bên thứ 3.

Phối hợp chặt chẽ với các nhóm phát triển, tham gia vào việc ra quyết định kỹ thuật để tối ưu hóa.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin, Kỹ thuật máy tính, Kỹ thuật mạng hoặc tương đương.

Tối thiểu 3-5 năm kinh nghiệm SRE/DevOps/Platform Engineering trong môi trường high-traffic (100K+ users).

Kinh nghiệm on-call rotation và quản lý sự cố trong môi trường production.

Từng tham gia các dự án gaming/entertainment hoặc real-time applications.

Kinh nghiệm tối ưu hóa chi phí cơ sở hạ tầng và capacity planning.

Nắm vững triển khai Infrastructure as Code, tự động hoá với Terraform/Ansible; Docker và Kubernetes; Prometheus và Grafana; EFK stack (ElasticSearch – Fluentd – Kibana)/ELK Stack.

Thông thạo lập trình và có hiểu biết về CI/CD sử dụng stack Gitlab, Bitbucket, Jenkins, Docker, Kubernetes.

Có hiểu biết về các hệ điều hành(Win/Linux(Ubuntu, Centos), Microservices.

Sẵn sàng làm việc on-call rotation (24/7 cho các sự cố), linh hoạt giờ làm việc để hỗ trợ global users.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAVA META Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương offer tùy theo năng lực.

Thưởng hiệu suất hấp dẫn lên đến 3 tháng lương/năm cùng nhiều khoản thưởng hấp dẫn khác (thưởng nhân viên xuất sắc, thưởng Quý, thưởng Dự Án, thưởng nóng, thưởng Lễ, Tết, thưởng Performance...).

Chế độ nâng lương linh hoạt theo vị trí và hiệu suất công việc.

Cơ hội tiếp cận và tìm hiểu về các công nghệ, kiến thức mới và làm việc cùng các chuyên gia đầu ngành, dày dạn kinh nghiệm về AI, Game, Metaverse.

Môi trường làm việc cởi mở, đề cao sáng tạo và tinh thần chủ động học hỏi.

Văn phòng hạng A+ với nhiều tiện ích giải trí, khu vực Pantry tiện nghi với tủ lạnh, lò vi sóng, máy pha cafe, cafe miễn phí,...

Được cung cấp đầy đủ trang thiết bị hiện đại, cấu hình cao phục vụ công việc.

Du lịch và teambuilding hàng năm.

Các chế độ bảo hiểm, nghỉ phép, lễ tết theo quy định của pháp luật.

Các sự kiện nội bộ đa dạng:

Tiệc sinh nhật CBNV hàng tháng

Hoạt động mừng ngày thành lập công ty và các ngày lễ, tết: ngày Quốc Tế Phụ Nữ 8/3, ngày Phụ Nữ Việt Nam 20/10, ngày Lễ Giáng Sinh, Tết Dương Lịch, Tết Trung Thu, Tết Thiếu Nhi 1/6…

Giải bóng đá, giải đấu game và hoạt động tình nguyện thường niên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAVA META

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin