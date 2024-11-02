Tuyển Nhân Sự Tổng Hợp thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Bình Dương

Tuyển Nhân Sự Tổng Hợp thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Bình Dương

Công ty TNHH SANAKY VIỆT NAM Pro Company
Ngày đăng tuyển: 02/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
Công ty TNHH SANAKY VIỆT NAM Pro Company

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty TNHH SANAKY VIỆT NAM Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: Bến Cát

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

Công tác quản lý cán bộ và quan hệ lao động
- Hoàn thiện các giấy tờ về tuyển dụng, thử việc, hợp đồng cho người lao động
- Tổ chức công tác đánh giá năng lực thực hiện công việc CBNV
- Theo dõi công tác khen thưởng, kỷ luật, soạn thảo các giấy tờ cần thiết
- Quản lý và theo dõi việc tuân thủ nội quy, quy chế của CBNV trong Công ty, đề xuất biện pháp xử lý kỷ luật khi có vi phạm
- Theo dõi việc nghỉ phép của nhân viên theo đúng quy định
- Nắm bắt thông tin về tâm tư, nguyện vọng của người lao động xử lý kịp thời hoặc kiến nghị cho Trưởng phòng HCNS các biện pháp xử lý kịp thời, xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp.
2. Công tác lương – phúc lợi
- Quản lý và kiểm soát chấm công,lương, BHXH cho CBNV
- Giữ vai trò chủ đạo trong việc thực hiện công tác Phúc lợi: thăm hỏi ốm đau, hiếu hỉ, sinh nhật....., các hoạt động chăm lo đời sống CBNV
3. Hỗ trợ công tác tuyển dụng, đào tạo, hành chính
- Tham gia công tác tuyển dụng
- Tham gia công tác đào tạo
- Tham gia công tác hành chính
4. Thực hiện thêm các công việc khác được GĐHCNS giao.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành quản trị nhân lực, ...
- Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương
- Kỹ năng soạn thảo văn bản, lưu trữ tốt
- Thích ứng nhanh, xử lý - giải quyết vấn đề nhạy bén dứt khoát.
- Nhanh nhẹn, hoạt bát, hoà đồng.
- Am hiểu về Luật Lao động
- Kỹ năng giao tiếp tốt, làm việc nhóm hiệu quả
- Cẩn thận, tỷ mỉ, chu đáo, sức khỏe tốt
- Thành thạo vi tính văn phòng: Word, Excel, Power Point, Web, phần mềm nhân sự....

Tại Công ty TNHH SANAKY VIỆT NAM Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Đóng bảo hiểm và các chế độ theo luật đầy đủ
Thưởng năm, các dịp Lễ Tết và các chế độ phúc lợi khác hàng năm
Môi trường làm việc năng động, thân thiện, trẻ trung. Cơ hội thăng tiến và phát triển bản thân.
Đóng Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội đầy đủ theo quy định của nhà nước.
Lương tháng 13. Xem xét tăng lương 1 lần/năm.
Các khoản trợ cấp khác: sinh nhật, ốm đau, cưới hỏi, lễ tết ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH SANAKY VIỆT NAM Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH SANAKY VIỆT NAM Pro Company

Công ty TNHH SANAKY VIỆT NAM Pro Company

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Lô B - 4A2 - DE1 - Khu công nghiệp Mỹ Phước 3 - Bến Cát - Bình Dương

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-su-tong-hop-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-binh-duong-job239646
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty CP vận tải ô tô số 2
Tuyển Nhân Viên Hành Chính Lễ Tân thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty CP vận tải ô tô số 2
Hạn nộp: 29/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Ichibaone Platform
Tuyển Chuyên Viên Hành Chính Nhân Sự Tổng Hợp thu nhập 12 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty cổ phần Ichibaone Platform
Hạn nộp: 29/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Phúc Sinh
Tuyển Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự Tổng Hợp thu nhập 9 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Phúc Sinh
Hạn nộp: 26/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 9 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH INTERSPACE VIỆT NAM
Tuyển HR Intern thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH INTERSPACE VIỆT NAM
Hạn nộp: 27/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN APEC GROUP
Tuyển Chuyên Viên Hành Chính Nhân Sự Tổng Hợp thu nhập 8 - 13 triệu Toàn thời gian tại Hòa Bình
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN APEC GROUP
Hạn nộp: 31/12/2024
Hòa Bình Đã hết hạn 8 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Quốc tế Tân Trường
Tuyển Chuyên Viên Hành Chính Nhân Sự Tổng Hợp thu nhập 10 - 13 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty TNHH Quốc tế Tân Trường
Hạn nộp: 26/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG VÀ QUẢNG CÁO MYB
Tuyển Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG VÀ QUẢNG CÁO MYB
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG NỘI - NGOẠI THẤT CUNGDECOR
Tuyển Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự thu nhập 12 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG NỘI - NGOẠI THẤT CUNGDECOR
Hạn nộp: 27/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thời trang VMG
Tuyển Chuyên Viên Tuyển Dụng thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty TNHH Thời trang VMG
Hạn nộp: 28/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL HẢI PHÒNG - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL Pro Company
Tuyển Hành Chính thu nhập 15 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hải Phòng
CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL HẢI PHÒNG - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL Pro Company
Hạn nộp: 28/12/2024
Hải Phòng Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 30 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT làm việc tại Bình Dương thu nhập 18 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 30 ngày để ứng tuyển 18 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ làm việc tại Bình Dương thu nhập 6 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ
Hạn nộp: 31/10/2025
Bình Dương Còn 46 ngày để ứng tuyển 6 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm công ty cổ phần ci holding
Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học công ty cổ phần ci holding làm việc tại Bình Dương thu nhập Từ 8 Triệu
công ty cổ phần ci holding
Hạn nộp: 30/09/2025
Bình Dương Còn 15 ngày để ứng tuyển Trên 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC
Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Đồng Nai Bình Dương Còn 18 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TM DV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN AN PHÚC
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH TM DV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN AN PHÚC làm việc tại Bình Dương thu nhập 7 - 8 Triệu
Công ty TNHH TM DV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN AN PHÚC
Hạn nộp: 31/10/2025
Bình Dương Còn 46 ngày để ứng tuyển 7 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
Tuyển Kế toán dự án Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả làm việc tại Bình Dương thu nhập 14 - 16 Triệu
Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
Hạn nộp: 03/10/2025
Bình Dương Đồng Nai Còn 18 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Hạn nộp: 15/10/2025
Hải Dương Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV) làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Hạn nộp: 12/10/2025
Hải Dương Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 14/10/2025
Đồng Nai Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Hạn nộp: 13/10/2025
Đồng Nai Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty CP vận tải ô tô số 2
Tuyển Nhân Viên Hành Chính Lễ Tân thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty CP vận tải ô tô số 2
Hạn nộp: 29/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Ichibaone Platform
Tuyển Chuyên Viên Hành Chính Nhân Sự Tổng Hợp thu nhập 12 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty cổ phần Ichibaone Platform
Hạn nộp: 29/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Phúc Sinh
Tuyển Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự Tổng Hợp thu nhập 9 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Phúc Sinh
Hạn nộp: 26/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 9 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH INTERSPACE VIỆT NAM
Tuyển HR Intern thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH INTERSPACE VIỆT NAM
Hạn nộp: 27/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN APEC GROUP
Tuyển Chuyên Viên Hành Chính Nhân Sự Tổng Hợp thu nhập 8 - 13 triệu Toàn thời gian tại Hòa Bình
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN APEC GROUP
Hạn nộp: 31/12/2024
Hòa Bình Đã hết hạn 8 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Quốc tế Tân Trường
Tuyển Chuyên Viên Hành Chính Nhân Sự Tổng Hợp thu nhập 10 - 13 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty TNHH Quốc tế Tân Trường
Hạn nộp: 26/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG VÀ QUẢNG CÁO MYB
Tuyển Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG VÀ QUẢNG CÁO MYB
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG NỘI - NGOẠI THẤT CUNGDECOR
Tuyển Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự thu nhập 12 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG NỘI - NGOẠI THẤT CUNGDECOR
Hạn nộp: 27/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thời trang VMG
Tuyển Chuyên Viên Tuyển Dụng thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty TNHH Thời trang VMG
Hạn nộp: 28/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL HẢI PHÒNG - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL Pro Company
Tuyển Hành Chính thu nhập 15 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hải Phòng
CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL HẢI PHÒNG - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL Pro Company
Hạn nộp: 28/12/2024
Hải Phòng Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất