Tuyển Nhân Sự Tổng Hợp thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Bình Dương

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Bến Cát

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

Công tác quản lý cán bộ và quan hệ lao động

- Hoàn thiện các giấy tờ về tuyển dụng, thử việc, hợp đồng cho người lao động

- Tổ chức công tác đánh giá năng lực thực hiện công việc CBNV

- Theo dõi công tác khen thưởng, kỷ luật, soạn thảo các giấy tờ cần thiết

- Quản lý và theo dõi việc tuân thủ nội quy, quy chế của CBNV trong Công ty, đề xuất biện pháp xử lý kỷ luật khi có vi phạm

- Theo dõi việc nghỉ phép của nhân viên theo đúng quy định

- Nắm bắt thông tin về tâm tư, nguyện vọng của người lao động xử lý kịp thời hoặc kiến nghị cho Trưởng phòng HCNS các biện pháp xử lý kịp thời, xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp.

2. Công tác lương – phúc lợi

- Quản lý và kiểm soát chấm công,lương, BHXH cho CBNV

- Giữ vai trò chủ đạo trong việc thực hiện công tác Phúc lợi: thăm hỏi ốm đau, hiếu hỉ, sinh nhật....., các hoạt động chăm lo đời sống CBNV

3. Hỗ trợ công tác tuyển dụng, đào tạo, hành chính

- Tham gia công tác tuyển dụng

- Tham gia công tác đào tạo

- Tham gia công tác hành chính

4. Thực hiện thêm các công việc khác được GĐHCNS giao.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành quản trị nhân lực, ...

- Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương

- Kỹ năng soạn thảo văn bản, lưu trữ tốt

- Thích ứng nhanh, xử lý - giải quyết vấn đề nhạy bén dứt khoát.

- Nhanh nhẹn, hoạt bát, hoà đồng.

- Am hiểu về Luật Lao động

- Kỹ năng giao tiếp tốt, làm việc nhóm hiệu quả

- Cẩn thận, tỷ mỉ, chu đáo, sức khỏe tốt

- Thành thạo vi tính văn phòng: Word, Excel, Power Point, Web, phần mềm nhân sự....

Tại Công ty TNHH SANAKY VIỆT NAM Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Đóng bảo hiểm và các chế độ theo luật đầy đủ

Thưởng năm, các dịp Lễ Tết và các chế độ phúc lợi khác hàng năm

Môi trường làm việc năng động, thân thiện, trẻ trung. Cơ hội thăng tiến và phát triển bản thân.

Đóng Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội đầy đủ theo quy định của nhà nước.

Lương tháng 13. Xem xét tăng lương 1 lần/năm.

Các khoản trợ cấp khác: sinh nhật, ốm đau, cưới hỏi, lễ tết ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH SANAKY VIỆT NAM Pro Company

