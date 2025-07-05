Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NGŨ KIM HUANG DING làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 30 Triệu

Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NGŨ KIM HUANG DING làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 30 Triệu

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NGŨ KIM HUANG DING
Ngày đăng tuyển: 05/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/07/2025
Tiếng Trung

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Trung Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NGŨ KIM HUANG DING

Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: Lô 1E4, 1E5 đường CN8 & CN10, khu công nghiệp Tân Bình, Thị trấn Tân Bình, Bắc Tân Uyên, Huyện Bắc Tân Uyên

Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Kiểm tra phát sinh hàng ngày, xử lý số liệu, theo dõi và tổng hợp hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên phần mềm kế toán chính xác kịp thời.
Thực hiện và quản lý hoạt động kế toán công ty phù hợp với yêu cầu của công ty. Đảm bảo các số liệu kế toán phản ánh trung thực, chính xác và kịp thời.
Lập báo cáo tài chính và báo cáo nội bộ hàng tháng/quý/năm
Thực hiện kiểm tra và kê khai thuế theo định kỳ kê khai: Quý/năm
Làm việc với các cơ quan chức năng: Thuế, ngân hàng, bảo hiểm, thống kê...
Kiểm tra kiểm soát tính chính xác, hợp lý hợp lệ của các chứng từ kế toán.
Các công việc khác theo yêu cầu của Giám đốc tài chính.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm từ 02 năm làm kế toán tổng hợp.
Giao tiếp Tiếng Trung
Có kinh nghiệm làm kế toán phần mềm, thành thạo phần mềm kế toán là một lợi thế.
Nắm vững chế độ kế toán, am hiểu Luật thuế GTGT, TNDN, TNCN.
Có khả năng phân tích, tổng hợp số liệu báo cáo.
Có kỹ năng làm việc độc lập, trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm, chấp hành nguyên tắc bảo mật thông tin.

Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NGŨ KIM HUANG DING Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc năng động, sáng tạo, tôn trọng ý kiến cá nhân
Trang thiết bị đầy đủ khi làm việc
Nghỉ phéo năm
Tham gia hoạt động teambuidling, du lịch, ...
Các chế độ nghỉ phép, ốm, hiếu hỉ đầy đủ và ưu việt hơn so với quy định chung.
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NGŨ KIM HUANG DING

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NGŨ KIM HUANG DING

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: LÔ 1E4,1E5 ĐƯỜNG CN8 & CN10, KHU CÔNG NGHIỆP TÂN BÌNH, THỊ TRẤN TÂN BÌNH, HUYỆN BẮC TÂN UYÊN, TỈNH BÌNH DƯƠNG, VIỆT NAM

