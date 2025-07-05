Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG HOPSON làm việc tại Bình Dương thu nhập 25 - 40 Triệu

Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG HOPSON làm việc tại Bình Dương thu nhập 25 - 40 Triệu

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG HOPSON
Ngày đăng tuyển: 05/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/08/2025
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG HOPSON

Kế toán trưởng

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG HOPSON

Mức lương
25 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: An Lập, Dầu Tiếng, Huyện Dầu Tiếng

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 25 - 40 Triệu

Thực hiện các quy định của pháp luật về kế toán, tài chính trong đơn vị kế toán.
Lập báo cáo tài chính, báo cáo quản trị và các báo cáo phân tích khác theo yêu cầu của BGĐ
Lập và gửi các báo cáo thuế, quyết toán, phát hành hoá đơn, nộp thuế theo đúng quy định và đúng hạn,…
Ghi chép, hạch toán nghiệp vụ kế toán kịp thời, đầy đủ. Kiểm tra tính xác thực của số liệu trên sổ sách kế toán về tiền, tồn kho, tải sản, phải thu, phải trả, thuế và các khoản chi phí liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh
Kiểm soát hợp đồng mua bán, giá bán đầu ra các mặt hàng, dịch vụ của Công ty. Đôn đốc, nhắc nhở hoặc yêu cầu bộ phận Kinh doanh thu hồi công nợ đúng hạn
Lập kế hoạch và kiểm tra kế hoạch chi tiêu đảm bảo đúng các quy định về định mức chi tiêu của Nhà nước và của Công ty để hoạt động kinh doanh được hiệu quả
Nghiên cứu và đề xuất với Lãnh đạo đơn vị các biện pháp quản lý hoạt động kinh doanh đảm bảo chấp hành tốt đúng chế độ hiện hành và phù hợp với đặc điểm, tình hình kinh doanh của đơn vị đề đạt được hiệu quả cáo nhất
Bảo quản, lưu trữ, quản lý hồ sơ tài liệu liên quan đến tài chinh kế toán của Công ty

Với Mức Lương 25 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành kế toán, tài chính, hoặc các chuyên ngành có liên quan
Có kinh nghiệm từ 2 năm ở vị trí tương đương
Hiểu biết và áp dụng thành thạo về Luật kế toán, chuẩn mực kế toán, luật thuế GTGT,TNDN,TNCN và các thông tư, nghị định về chế độ kế toán hiện hành
Ưu tiên ứng viên mạnh Excel, có kinh nghiệm nhà máy sản xuất.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG HOPSON Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập theo năng lực. Review lương hàng năm.
Tham gia BHXH/BHYT/BHTN theo quy định luật lao động.
12 ngày nghỉ phép/năm
Thưởng tháng 13,Thưởng vào các dịp lễ, tết, 1/6, trung thu, quốc tế thiếu nhi, tết cổ truyền, 8/3, 20/10, quà tặng vào ngày sinh nhật, ....
Các chế độ hiếu, hỷ, ốm đau, thai sản, ...
Môi trường làm việc trẻ, năng động và nhiều cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG HOPSON

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG HOPSON

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG HOPSON

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Thửa đất số 315, tờ bản đồ số 43, ấp Kiến An, tỉnh lộ 748, Xã An Lập, Huyện Dầu Tiếng, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ke-toan-truong-thu-nhap-25-40-trieu-toan-thoi-gian-tai-binh-duong-job362309
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 33 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT làm việc tại Bình Dương thu nhập 18 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển 18 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ALI LOGISTICS VIỆT NAM
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH ALI LOGISTICS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 26 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH ALI LOGISTICS VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 26 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JW Marriott Hanoi
Tuyển Kế toán trưởng JW Marriott Hanoi làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
JW Marriott Hanoi
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Lexus Thăng Long
Tuyển Kế toán trưởng Công ty CP Lexus Thăng Long làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Lexus Thăng Long
Hạn nộp: 05/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Rivera
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Rivera làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Rivera
Hạn nộp: 06/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 19 ngày để ứng tuyển 25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Tập Đoàn Mắt Kính AR
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty CP Tập Đoàn Mắt Kính AR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu
Công Ty CP Tập Đoàn Mắt Kính AR
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 16 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Nội Thất Mạnh Trường
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Nội Thất Mạnh Trường làm việc tại Nam Định thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Nội Thất Mạnh Trường
Hạn nộp: 29/09/2025
Nam Định Còn 12 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT làm việc tại Bình Dương thu nhập 18 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển 18 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Bình Dương Còn 26 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ làm việc tại Bình Dương thu nhập 6 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ
Hạn nộp: 31/10/2025
Bình Dương Còn 44 ngày để ứng tuyển 6 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm công ty cổ phần ci holding
Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học công ty cổ phần ci holding làm việc tại Bình Dương thu nhập Từ 8 Triệu
công ty cổ phần ci holding
Hạn nộp: 30/09/2025
Bình Dương Còn 13 ngày để ứng tuyển Trên 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC
Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Đồng Nai Bình Dương Còn 16 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TM DV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN AN PHÚC
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH TM DV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN AN PHÚC làm việc tại Bình Dương thu nhập 7 - 8 Triệu
Công ty TNHH TM DV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN AN PHÚC
Hạn nộp: 31/10/2025
Bình Dương Còn 44 ngày để ứng tuyển 7 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
Tuyển Kế toán dự án Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả làm việc tại Bình Dương thu nhập 14 - 16 Triệu
Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
Hạn nộp: 03/10/2025
Bình Dương Đồng Nai Còn 16 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH FTB GROUP
Tuyển Giám đốc kinh doanh Công ty TNHH FTB GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu
Công ty TNHH FTB GROUP
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 23 ngày để ứng tuyển 25 - 40 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SX BAO BÌ NAM VIỆT
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH SX BAO BÌ NAM VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 40 Triệu
CÔNG TY TNHH SX BAO BÌ NAM VIỆT
Hạn nộp: 01/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 14 ngày để ứng tuyển 25 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 33 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT làm việc tại Bình Dương thu nhập 18 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển 18 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ALI LOGISTICS VIỆT NAM
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH ALI LOGISTICS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 26 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH ALI LOGISTICS VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 26 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JW Marriott Hanoi
Tuyển Kế toán trưởng JW Marriott Hanoi làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
JW Marriott Hanoi
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Lexus Thăng Long
Tuyển Kế toán trưởng Công ty CP Lexus Thăng Long làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Lexus Thăng Long
Hạn nộp: 05/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Rivera
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Rivera làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Rivera
Hạn nộp: 06/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 19 ngày để ứng tuyển 25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Tập Đoàn Mắt Kính AR
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty CP Tập Đoàn Mắt Kính AR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu
Công Ty CP Tập Đoàn Mắt Kính AR
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 16 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Nội Thất Mạnh Trường
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Nội Thất Mạnh Trường làm việc tại Nam Định thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Nội Thất Mạnh Trường
Hạn nộp: 29/09/2025
Nam Định Còn 12 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH PORA làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH PORA
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM KẾT TÌNH làm việc tại Bình Dương thu nhập 18 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM KẾT TÌNH
18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH NISON TECHNOLOGY (VIETNAM) làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH NISON TECHNOLOGY (VIETNAM)
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán trưởng Công ty Cổ Phần Công Nghệ Việt Á làm việc tại Bình Dương thu nhập 25 - 35 Triệu Công ty Cổ Phần Công Nghệ Việt Á
25 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán trưởng Công ty TNHH Thiết Bị Kiểm Soát Dòng Chảy Kingdom Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập 23 - 25 Triệu Công ty TNHH Thiết Bị Kiểm Soát Dòng Chảy Kingdom Việt Nam
23 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán trưởng Cty TNHH Sun&L Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập 25 - 35 Triệu Cty TNHH Sun&L Việt Nam
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty TNHH Xây Dựng Ivy làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Xây Dựng Ivy
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp U&I làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp U&I
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HỒ GIA PHÁT làm việc tại Bình Dương thu nhập 17 - 22 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HỒ GIA PHÁT
17 - 22 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty TNHH MTV ADL Paperpackaging làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH MTV ADL Paperpackaging
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán trưởng Ngân Hàng TNHH MTV Woori Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập 700 - 1,200 USD Ngân Hàng TNHH MTV Woori Việt Nam
700 - 1,200 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán trưởng Công ty Cổ Phần Gia Vị Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ Phần Gia Vị Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre làm việc tại Bình Dương thu nhập 24 - 25 Triệu Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre
24 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO làm việc tại Lai Châu thu nhập 23 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO
23 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN KẾT QUỐC TẾ INKINDY làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN KẾT QUỐC TẾ INKINDY
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI MỐP XỐP CÁCH NHIỆT MINH PHÁT làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI MỐP XỐP CÁCH NHIỆT MINH PHÁT
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre làm việc tại Bình Dương thu nhập 25 - 25 Triệu Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre
25 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre làm việc tại Bình Dương thu nhập 20 - 25 Triệu Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre
20 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre làm việc tại Bình Dương thu nhập 22 - 25 Triệu Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre
22 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH HARMOOR VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 25 - 40 Triệu CÔNG TY TNHH HARMOOR VIỆT NAM
25 - 40 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kế toán trưởng Công ty TNHH Đầu Tư Minh Nhi làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Đầu Tư Minh Nhi
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH HÀNG HẢI THÀNH PHÁT làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH HÀNG HẢI THÀNH PHÁT
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH STK làm việc tại Bình Dương thu nhập 20 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH STK
20 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH HOÀNG TRÚC MY làm việc tại Bình Dương thu nhập 30 - 35 Triệu CÔNG TY TNHH HOÀNG TRÚC MY
30 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre làm việc tại Bình Dương thu nhập Đến 20 Triệu Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre
Tới 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ phần Thương Mại Dịch Vụ & Sản Xuất Lâm Hiệp Hưng làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ phần Thương Mại Dịch Vụ & Sản Xuất Lâm Hiệp Hưng
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH MTV LÂM MEDIA làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH MTV LÂM MEDIA
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán trưởng Saigon Beer - Alcohol - Beverage Corporation (Sabeco) làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận Saigon Beer - Alcohol - Beverage Corporation (Sabeco)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán trưởng Công ty TNHH TANS (Việt Nam) làm việc tại Bình Dương thu nhập 25 - 35 Triệu Công ty TNHH TANS (Việt Nam)
25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH LUCKY VINA làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH LUCKY VINA
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm