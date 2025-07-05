Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG HOPSON làm việc tại Bình Dương thu nhập 25 - 40 Triệu

Mức lương 25 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: An Lập, Dầu Tiếng, Huyện Dầu Tiếng

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 25 - 40 Triệu

Thực hiện các quy định của pháp luật về kế toán, tài chính trong đơn vị kế toán.

Lập báo cáo tài chính, báo cáo quản trị và các báo cáo phân tích khác theo yêu cầu của BGĐ

Lập và gửi các báo cáo thuế, quyết toán, phát hành hoá đơn, nộp thuế theo đúng quy định và đúng hạn,…

Ghi chép, hạch toán nghiệp vụ kế toán kịp thời, đầy đủ. Kiểm tra tính xác thực của số liệu trên sổ sách kế toán về tiền, tồn kho, tải sản, phải thu, phải trả, thuế và các khoản chi phí liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh

Kiểm soát hợp đồng mua bán, giá bán đầu ra các mặt hàng, dịch vụ của Công ty. Đôn đốc, nhắc nhở hoặc yêu cầu bộ phận Kinh doanh thu hồi công nợ đúng hạn

Lập kế hoạch và kiểm tra kế hoạch chi tiêu đảm bảo đúng các quy định về định mức chi tiêu của Nhà nước và của Công ty để hoạt động kinh doanh được hiệu quả

Nghiên cứu và đề xuất với Lãnh đạo đơn vị các biện pháp quản lý hoạt động kinh doanh đảm bảo chấp hành tốt đúng chế độ hiện hành và phù hợp với đặc điểm, tình hình kinh doanh của đơn vị đề đạt được hiệu quả cáo nhất

Bảo quản, lưu trữ, quản lý hồ sơ tài liệu liên quan đến tài chinh kế toán của Công ty

Với Mức Lương 25 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành kế toán, tài chính, hoặc các chuyên ngành có liên quan

Có kinh nghiệm từ 2 năm ở vị trí tương đương

Hiểu biết và áp dụng thành thạo về Luật kế toán, chuẩn mực kế toán, luật thuế GTGT,TNDN,TNCN và các thông tư, nghị định về chế độ kế toán hiện hành

Ưu tiên ứng viên mạnh Excel, có kinh nghiệm nhà máy sản xuất.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG HOPSON Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập theo năng lực. Review lương hàng năm.

Tham gia BHXH/BHYT/BHTN theo quy định luật lao động.

12 ngày nghỉ phép/năm

Thưởng tháng 13,Thưởng vào các dịp lễ, tết, 1/6, trung thu, quốc tế thiếu nhi, tết cổ truyền, 8/3, 20/10, quà tặng vào ngày sinh nhật, ....

Các chế độ hiếu, hỷ, ốm đau, thai sản, ...

Môi trường làm việc trẻ, năng động và nhiều cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG HOPSON

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin