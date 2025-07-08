Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CỬA SACOM làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: 38/10 Đường Lồ Ồ, P Bình An, Dĩ An, Thị xã Dĩ An

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Triển khai bản vẽ thiết kế các hạng mục thi công Nhôm Kính và mặt dựng.

Bóc tách khối lượng vật tư, tính giá thành sản phẩm.

Bóc khối lượng dự thầu và lên báo giá dự thầu.

Các công việc khác theo sự phân công từ cấp trên

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm trên 2 năm trong ngành Nhôm Kính

Khả năng giao tiếp tốt

Thành thạo Autocad 2D

Thành thạo Ms Office (Word, Excel)

Khả năng sử dụng tiếng Anh tốt là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CỬA SACOM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương : 10 - 15 triệu (Tùy theo năng lực và kinh nghiệm)

Làm việc giờ hành chính, 8 tiếng/ngày.

Làm ngoài giờ được tính tăng ca.

Chế độ tăng lương 1 năm 2 lần vào Tháng 7 và tháng 12

Chế độ du lịch nghỉ dưỡng 1 năm 1 lần

Chế độ nghỉ lễ tết theo quy định của nhà nước

Thưởng tết âm lịch theo tình hình kinh doanh hàng năm.

Tham gia bảo hiểm xã hội theo quy định.

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và nhiều cơ hội thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CỬA SACOM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin