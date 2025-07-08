Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CỬA SACOM làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CỬA SACOM
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bình Dương: 38/10 Đường Lồ Ồ, P Bình An, Dĩ An, Thị xã Dĩ An
Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Triển khai bản vẽ thiết kế các hạng mục thi công Nhôm Kính và mặt dựng.
Bóc tách khối lượng vật tư, tính giá thành sản phẩm.
Bóc khối lượng dự thầu và lên báo giá dự thầu.
Các công việc khác theo sự phân công từ cấp trên
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm trên 2 năm trong ngành Nhôm Kính
Khả năng giao tiếp tốt
Thành thạo Autocad 2D
Thành thạo Ms Office (Word, Excel)
Khả năng sử dụng tiếng Anh tốt là một lợi thế.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CỬA SACOM Thì Được Hưởng Những Gì
Lương : 10 - 15 triệu (Tùy theo năng lực và kinh nghiệm)
Làm việc giờ hành chính, 8 tiếng/ngày.
Làm ngoài giờ được tính tăng ca.
Chế độ tăng lương 1 năm 2 lần vào Tháng 7 và tháng 12
Chế độ du lịch nghỉ dưỡng 1 năm 1 lần
Chế độ nghỉ lễ tết theo quy định của nhà nước
Thưởng tết âm lịch theo tình hình kinh doanh hàng năm.
Tham gia bảo hiểm xã hội theo quy định.
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và nhiều cơ hội thăng tiến
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CỬA SACOM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
