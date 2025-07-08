Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CỬA SACOM làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CỬA SACOM làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CỬA SACOM
Ngày đăng tuyển: 08/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/07/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CỬA SACOM

Kỹ sư thiết kế

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CỬA SACOM

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: 38/10 Đường Lồ Ồ, P Bình An, Dĩ An, Thị xã Dĩ An

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Triển khai bản vẽ thiết kế các hạng mục thi công Nhôm Kính và mặt dựng.
Bóc tách khối lượng vật tư, tính giá thành sản phẩm.
Bóc khối lượng dự thầu và lên báo giá dự thầu.
Các công việc khác theo sự phân công từ cấp trên

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm trên 2 năm trong ngành Nhôm Kính
Khả năng giao tiếp tốt
Thành thạo Autocad 2D
Thành thạo Ms Office (Word, Excel)
Khả năng sử dụng tiếng Anh tốt là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CỬA SACOM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương : 10 - 15 triệu (Tùy theo năng lực và kinh nghiệm)
Làm việc giờ hành chính, 8 tiếng/ngày.
Làm ngoài giờ được tính tăng ca.
Chế độ tăng lương 1 năm 2 lần vào Tháng 7 và tháng 12
Chế độ du lịch nghỉ dưỡng 1 năm 1 lần
Chế độ nghỉ lễ tết theo quy định của nhà nước
Thưởng tết âm lịch theo tình hình kinh doanh hàng năm.
Tham gia bảo hiểm xã hội theo quy định.
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và nhiều cơ hội thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CỬA SACOM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CỬA SACOM

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CỬA SACOM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 01 đường 12, KDC Khang Điền, Khu phố 6, Phường Phước Long B, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ky-su-thiet-ke-thu-nhap-10-15-trieu-toan-thoi-gian-tai-binh-duong-job362538
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN A Z B Pro Company
Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY CỔ PHẦN A Z B Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN A Z B Pro Company
Hạn nộp: 07/10/2025
Hồ Chí Minh Tây Ninh Còn 21 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Khang Minh
Tuyển Kỹ sư thiết kế Công ty TNHH Khang Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
Công ty TNHH Khang Minh
Hạn nộp: 07/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MAEDA KOSEN VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI
Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY TNHH MAEDA KOSEN VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 16 Triệu
CÔNG TY TNHH MAEDA KOSEN VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 10 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Building Information Modeling
Tuyển Kỹ sư thiết kế Công Ty TNHH Building Information Modeling làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Building Information Modeling
Hạn nộp: 07/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cbc - Civil & Building Construction
Tuyển Kỹ sư thiết kế Cbc - Civil & Building Construction làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 700 - 1 USD
Cbc - Civil & Building Construction
Hạn nộp: 15/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 700 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KAIKO
Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY CỔ PHẦN KAIKO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KAIKO
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN XÂY LẮP AN KHÁNH
Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN XÂY LẮP AN KHÁNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN XÂY LẮP AN KHÁNH
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH VIPEV
Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH VIPEV làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH VIPEV
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Phòng Còn 14 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NEY & PARTNERS VIỆT NAM
Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY TNHH NEY & PARTNERS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH NEY & PARTNERS VIỆT NAM
Hạn nộp: 06/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư Intech
Tuyển Kỹ sư thiết kế Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư Intech làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu
Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư Intech
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT làm việc tại Bình Dương thu nhập 18 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 29 ngày để ứng tuyển 18 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Bình Dương Còn 27 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ làm việc tại Bình Dương thu nhập 6 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ
Hạn nộp: 31/10/2025
Bình Dương Còn 45 ngày để ứng tuyển 6 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm công ty cổ phần ci holding
Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học công ty cổ phần ci holding làm việc tại Bình Dương thu nhập Từ 8 Triệu
công ty cổ phần ci holding
Hạn nộp: 30/09/2025
Bình Dương Còn 14 ngày để ứng tuyển Trên 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC
Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Đồng Nai Bình Dương Còn 17 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TM DV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN AN PHÚC
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH TM DV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN AN PHÚC làm việc tại Bình Dương thu nhập 7 - 8 Triệu
Công ty TNHH TM DV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN AN PHÚC
Hạn nộp: 31/10/2025
Bình Dương Còn 45 ngày để ứng tuyển 7 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
Tuyển Kế toán dự án Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả làm việc tại Bình Dương thu nhập 14 - 16 Triệu
Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
Hạn nộp: 03/10/2025
Bình Dương Đồng Nai Còn 17 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER
Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 45 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KIN KIN LOGISTICS
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH KIN KIN LOGISTICS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH KIN KIN LOGISTICS
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 23 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI
Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Phòng Còn 14 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương mại và XNK Đại Lâm Mộc
Tuyển Pha chế Công ty TNHH Thương mại và XNK Đại Lâm Mộc làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Thương mại và XNK Đại Lâm Mộc
Hạn nộp: 26/09/2025
Hà Nội Còn 10 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SA LY GROUP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SA LY GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SA LY GROUP
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 14 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN MOON MINH ANH GROUP
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN MOON MINH ANH GROUP làm việc tại Nghệ An thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN MOON MINH ANH GROUP
Hạn nộp: 20/09/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 4 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC CASALINK VIỆT NAM
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC CASALINK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC CASALINK VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP PAL ACADEMY
Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP PAL ACADEMY làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP PAL ACADEMY
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phẩn MaxGroup
Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty Cổ phẩn MaxGroup làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty Cổ phẩn MaxGroup
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN A Z B Pro Company
Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY CỔ PHẦN A Z B Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN A Z B Pro Company
Hạn nộp: 07/10/2025
Hồ Chí Minh Tây Ninh Còn 21 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Khang Minh
Tuyển Kỹ sư thiết kế Công ty TNHH Khang Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
Công ty TNHH Khang Minh
Hạn nộp: 07/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MAEDA KOSEN VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI
Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY TNHH MAEDA KOSEN VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 16 Triệu
CÔNG TY TNHH MAEDA KOSEN VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 10 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Building Information Modeling
Tuyển Kỹ sư thiết kế Công Ty TNHH Building Information Modeling làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Building Information Modeling
Hạn nộp: 07/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cbc - Civil & Building Construction
Tuyển Kỹ sư thiết kế Cbc - Civil & Building Construction làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 700 - 1 USD
Cbc - Civil & Building Construction
Hạn nộp: 15/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 700 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KAIKO
Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY CỔ PHẦN KAIKO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KAIKO
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN XÂY LẮP AN KHÁNH
Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN XÂY LẮP AN KHÁNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN XÂY LẮP AN KHÁNH
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH VIPEV
Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH VIPEV làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH VIPEV
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Phòng Còn 14 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NEY & PARTNERS VIỆT NAM
Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY TNHH NEY & PARTNERS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH NEY & PARTNERS VIỆT NAM
Hạn nộp: 06/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư Intech
Tuyển Kỹ sư thiết kế Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư Intech làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu
Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư Intech
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY TNHH HC PACKAGING VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập Từ 15 Triệu CÔNG TY TNHH HC PACKAGING VIỆT NAM
Trên 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kỹ sư thiết kế Công ty TNHH BOK Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu Công ty TNHH BOK Việt Nam
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư thiết kế Công Ty TNHH Yi Fan Quốc Tế làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Yi Fan Quốc Tế
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư thiết kế Công ty TNHH Ánh sáng Tiến Dư làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 15 Triệu Công ty TNHH Ánh sáng Tiến Dư
1.3 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư thiết kế Asiafoods Corporation làm việc tại Bình Dương thu nhập 800 - 15 USD Asiafoods Corporation
800 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư thiết kế Tổng Công ty Cổ Phần Công trình Viettel làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 16 - 23 Triệu Tổng Công ty Cổ Phần Công trình Viettel
16 - 23 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG NHÂN TÀI VIỆT làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG NHÂN TÀI VIỆT
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kỹ sư thiết kế Taikisha Vietnam Engineering làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận Taikisha Vietnam Engineering
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CỬA SACOM làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CỬA SACOM
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm