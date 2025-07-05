Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM - CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG Pro Company làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 25 Triệu

Mức lương 10 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Thuận An, Thị xã Thuận An

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 25 Triệu

- Giới thiệu về sản phẩm và tư vấn thông tin cho Khách Hàng

- Hỗ trợ KH hoàn thành hồ sơ vay vốn/ mở thẻ tín dụng

- Xử lý hồ sơ vay, theo dõi hồ sơ KH

- CSKH hiện tại theo kế hoạch

Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp THPT/ Trung cấp/ Trung cấp nghề/Cao đẳng/Đại học

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực tài chính

- Nhiệt huyết, nhạy bén, hòa đồng.

Tại CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM - CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập bao gồm: Lương cơ bản + Thưởng doanh số + thưởng theo hồ sơ + các bonus khác theo tháng, theo quý (tổng thu nhập 10.000.000 đ - 25.000.000 đ/ tháng)

- Được ký hợp đồng lao động chính thức (có bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội,...)

- Đi du lịch hằng năm

- Môi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp, năng động.

- Được đào tạo các kỹ năng bán hàng và nghiệp vụ ngân hàng.

- Cơ hội thăng tiến cao và hưởng các chế độ đãi ngộ cao nhất trong công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM - CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin