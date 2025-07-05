Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CHẾ TẠO MÁY STV làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 18 Triệu

Mức lương 14 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Hóc Môn ...và 1 địa điểm khác, Huyện Củ Chi

Hạch toán kế toán, theo dõi công nợ, kiểm tra chứng từ đầu vào – đầu ra.

Tính giá thành sản phẩm theo từng lệnh sản xuất hoặc phân xưởng.

Lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế định kỳ.

Theo dõi và đối chiếu các khoản tạm ứng, thu chi nội bộ.

Thực hiện các công việc liên quan đến bảo hiểm, tính lương.

Phối hợp kiểm kê định kỳ tài sản, kho.

Sử dụng phần mềm MISA để hạch toán và tổng hợp số liệu.

Làm việc với cơ quan thuế khi cần thiết.

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán – Tài chính.

Có kinh nghiệm tối thiểu 03 năm làm kế toán tổng hợp, ưu tiên ứng viên đã làm tại công ty sản xuất.

Sử dụng thành thạo Word, Excel, đặc biệt là các hàm kế toán và bảng tổng hợp.

Thành thạo phần mềm kế toán MISA.

Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm với công việc.

Có khả năng làm việc độc lập và phối hợp nhóm tốt.

Tại CÔNG TY TNHH CHẾ TẠO MÁY STV Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 14 - 18 triệu/tháng (thỏa thuận theo năng lực)

Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

Thưởng tháng 13, Lễ Tết, hiệu quả công việc.

Môi trường làm việc thân thiện, ổn định, có cơ hội phát triển nghề nghiệp.

Địa điểm làm việc: Củ Chi - HCM

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CHẾ TẠO MÁY STV

