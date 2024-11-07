Tuyển Nhân Viên Bán Hàng thu nhập 10 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ KIM THANH
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/11/2024
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ KIM THANH

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: số 6 đường 3 tháng 2, Phường 15, Quận 11

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Thực hiện chỉ tiêu bán hàng được giao theo dòng xe Honda.
- Khai thác, tìm kiếm, chăm sóc và phát triển mối quan hệ khách hàng.
- Thực hiện các hoạt động marketing bán hàng tại thị trường phụ trách.
- Tuân thủ các chính sách, quy định về bán hàng và chăm sóc khách hàng. Thực hiện các thủ tục bán hàng liên quan.
- Thường xuyên cập nhật, nâng cao kiến thức sản phẩm, kỹ năng bán hàng, marketing và chăm sóc khách hàng
- Giới thiệu, tư vấn về sản phẩm, giá cả, dịch vụ, các chương trình khuyến mãi, hỗ trợ tài chính, phương thức thanh toán để đáp ứng nhu cầu của Khách hàng.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên. Dưới 35 tuổi
- Có ít nhất một (01) năm kinh nghiệm bán hàng ở lĩnh vực ô tô
- Có hiểu biết về lĩnh vực bảo hiểm, ngân hàng,...
- Có khả năng làm việc độc lập và nhóm.
- Thái độ làm việc tích cực và tinh thần trách nhiệm.
- Ứng xử chuẩn mực, tác phong chuyên nghiệp với tinh thần tận tâm phục vụ tốt nhất cho khách hàng.
- Kỹ năng giao tiếp tốt, chăm sóc khách hàng và xử lý tình huống tốt.
- Thông thạo các công cụ quảng cáo về Facebook ads, Google ads, tiktok là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ KIM THANH Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản + Thưởng + Hoa hồng và các chế độ phúc lợi đãi ngộ hấp dẫn
- Môi trường làm việc năng động, thân thiện
- Được đào tạo kiến thức chuyên ngành, marketing, tư vấn bán hàng,...
- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN... theo quy định nhà nước.
- Cơ hội thăng tiến cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ KIM THANH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 6 Đường 3/2, Phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

