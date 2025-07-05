Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản A&Z làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 1A24, ngõ 385 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Tư vấn, giới thiệu khách hàng có nhu cầu thuê văn phòng theo data có sẵn từ công ty

Hướng dẫn khách đi xem mặt bằng và hỗ trợ đàm phán, chốt giao dịch

Cập nhật thông tin mặt bằng cho thuê và nhu cầu thị trường

Phối hợp với các bộ phận liên quan để chăm sóc khách hàng, chốt giao dịch.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, độ tuổi 22 – 30, không yêu cầu kinh nghiệm (sẽ được đào tạo)

Giao tiếp tốt, có tinh thần học hỏi, kiên trì, chủ động trong công việc

Ưu tiên ứng viên đã từng làm BĐS, sales, tư vấn tài chính, telesales, CSKH...

Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản A&Z Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 5 – 7 triệu/tháng + % hoa hồng hấp dẫn (thu nhập trung bình từ 10 – 20 triệu)

Được cung cấp data khách hàng sẵn có.

Đào tạo bài bản về thị trường, kỹ năng chốt deal, quy trình làm việc

Cơ hội phát triển lên các vị trí team leader, quản lý nhóm kinh doanh

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, đồng nghiệp hỗ trợ nhiệt tình

Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản A&Z

