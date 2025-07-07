Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI Á MỸ làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI Á MỸ làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI Á MỸ
Ngày đăng tuyển: 07/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/07/2025
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI Á MỸ

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI Á MỸ

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 18 ngõ 124 Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

• Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng của công ty
• Chăm sóc nhóm khách hàng của công ty, phát triển thêm các kênh sản phẩm công ty đang phân phối
• Tìm kiếm khách hàng mới, mở rộng thị trường tại Hà Nội và các tỉnh phụ trách
• Tư vấn và chốt đơn hàng các sản phẩm: máy in, máy chiếu, mực in, thiết bị văn phòng...
• Lập kế hoạch chăm sóc và phát triển khách hàng theo tháng/quý
• Đảm bảo doanh số được giao, báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ
• Phát triển khách hàng qua Zalo, Facebook và các nền tảng online

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Nam/Nữ, tuổi từ 20 đến 40
• Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục khách hàng
• Nhiệt tình, có trách nhiệm, có khả năng làm việc độc lập hoặc nhóm
• Ưu tiên ứng viên yêu kinh doanh, có kinh nghiệm bán hàng , chăm sóc khách hàng, phát triển thị trường
• Biết sử dụng tin học văn phòng cơ bản, mạng xã hội là lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI Á MỸ Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập trên 10 triệu
• Hoa hồng + thưởng doanh số không giới hạn theo năng lực
• Có sẵn data khách hàng
• Được đào tạo sản phẩm và kỹ năng bán hàng
• Đóng BHXH, BHYT đầy đủ theo quy định
• Thưởng lễ, Tết , du lịch hàng năm
THỜI GIAN LÀM VIỆC:
• Làm việc từ Thứ 2 đến Thứ 7, nghỉ Chủ nhật
• Giờ hành chính: 8h00 – 17h30

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI Á MỸ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI Á MỸ

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI Á MỸ

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 18/124 Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội

