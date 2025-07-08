Tuyển Kỹ sư hiện trường Công Ty Cổ phần Tư Vấn Xây Dựng Thương Mại Tín Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh - Tây Ninh, Thành phố Tây Ninh

Mô Tả Công Việc Kỹ sư hiện trường

Quản lý toàn bộ hoạt động thi công trên công trường, đảm bảo chất lượng, tiến độ và an toàn lao động.

Điều phối các bộ phận thi công, giám sát các công việc xây dựng, lắp đặt, hoàn thiện theo đúng thiết kế và yêu cầu kỹ thuật.

Xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công, đảm bảo sự vận hành trơn tru của công trình.

Báo cáo tiến độ công việc và chất lượng công trình cho Ban Giám đốc và các bên liên quan.

Hỗ trợ giám sát trưởng trong việc điều phối, giám sát các hạng mục thi công công trình.

Đảm bảo chất lượng và tiến độ thi công, kiểm tra công tác an toàn lao động tại công trường.

Hỗ trợ kiểm tra và nghiệm thu các công việc xây dựng.

Làm việc trực tiếp với đội thi công, nhà thầu phụ.

Báo cáo tình hình công việc, tiến độ và chất lượng cho giám sát trưởng và các bộ phận liên quan.

Yêu Cầu Công Việc

- Nam. Tuổi dưới 40. Kinh nghiệm từ 1 năm

- Tốt nghiệp Trung Cấp trở lên các trường chuyên ngành có liên quan: xây dựng, kiến trúc,

- Ưu tiên có kinh nghiệm giám sát hiện trường.

- Thông thạo Auto Cad, Microsoft Office, Outlook , word, excel,

- Làm việc tại văn phòng HCM và đi công tác tỉnh

- Có kỹ năng làm việc nhóm, giải quyết vấn đề, ra quyết định, khả năng gắn bó nghề nghiệp cao

Tại Công Ty Cổ phần Tư Vấn Xây Dựng Thương Mại Tín Việt Thì Được Hưởng Những Gì

- Chế độ đảm bảo ăn/ở tại các Dự án

- Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT theo quy định của luật hiện hành.

- Môi trường làm việc hài hòa, thân thiện, năng động cơ hội thăng tiến nghề nghiệp nhanh - - - Thưởng các ngày lễ tết theo quy định công ty. - Chế độ đãi ngộ xứng đáng với năng lực và hiệu quả công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ phần Tư Vấn Xây Dựng Thương Mại Tín Việt

