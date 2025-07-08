Tuyển Kỹ sư hiện trường Công Ty Cổ phần Tư Vấn Xây Dựng Thương Mại Tín Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Tuyển Kỹ sư hiện trường Công Ty Cổ phần Tư Vấn Xây Dựng Thương Mại Tín Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Công Ty Cổ phần Tư Vấn Xây Dựng Thương Mại Tín Việt
Ngày đăng tuyển: 08/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/07/2025
Công Ty Cổ phần Tư Vấn Xây Dựng Thương Mại Tín Việt

Kỹ sư hiện trường

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư hiện trường Tại Công Ty Cổ phần Tư Vấn Xây Dựng Thương Mại Tín Việt

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

- Tây Ninh, Thành phố Tây Ninh

Mô Tả Công Việc Kỹ sư hiện trường Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Quản lý toàn bộ hoạt động thi công trên công trường, đảm bảo chất lượng, tiến độ và an toàn lao động.
Điều phối các bộ phận thi công, giám sát các công việc xây dựng, lắp đặt, hoàn thiện theo đúng thiết kế và yêu cầu kỹ thuật.
Xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công, đảm bảo sự vận hành trơn tru của công trình.
Báo cáo tiến độ công việc và chất lượng công trình cho Ban Giám đốc và các bên liên quan.
Hỗ trợ giám sát trưởng trong việc điều phối, giám sát các hạng mục thi công công trình.
Đảm bảo chất lượng và tiến độ thi công, kiểm tra công tác an toàn lao động tại công trường.
Hỗ trợ kiểm tra và nghiệm thu các công việc xây dựng.
Làm việc trực tiếp với đội thi công, nhà thầu phụ.
Báo cáo tình hình công việc, tiến độ và chất lượng cho giám sát trưởng và các bộ phận liên quan.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam. Tuổi dưới 40. Kinh nghiệm từ 1 năm
- Tốt nghiệp Trung Cấp trở lên các trường chuyên ngành có liên quan: xây dựng, kiến trúc,
- Ưu tiên có kinh nghiệm giám sát hiện trường.
- Thông thạo Auto Cad, Microsoft Office, Outlook , word, excel,
- Làm việc tại văn phòng HCM và đi công tác tỉnh
- Có kỹ năng làm việc nhóm, giải quyết vấn đề, ra quyết định, khả năng gắn bó nghề nghiệp cao

Tại Công Ty Cổ phần Tư Vấn Xây Dựng Thương Mại Tín Việt Thì Được Hưởng Những Gì

- Chế độ đảm bảo ăn/ở tại các Dự án
- Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT theo quy định của luật hiện hành.
- Môi trường làm việc hài hòa, thân thiện, năng động cơ hội thăng tiến nghề nghiệp nhanh - - - Thưởng các ngày lễ tết theo quy định công ty. - Chế độ đãi ngộ xứng đáng với năng lực và hiệu quả công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ phần Tư Vấn Xây Dựng Thương Mại Tín Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ phần Tư Vấn Xây Dựng Thương Mại Tín Việt

Công Ty Cổ phần Tư Vấn Xây Dựng Thương Mại Tín Việt

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 58/31 Tân Cảng, Phường 25 , Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ky-su-hien-truong-thu-nhap-10-20-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job362524
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Tập đoàn Everland Pro Company
Tuyển Kỹ sư hiện trường Công ty cổ phần Tập đoàn Everland Pro Company làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần Tập đoàn Everland Pro Company
Hạn nộp: 21/09/2025
Quảng Ninh Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Phát triển Đô thị Eudora
Tuyển Kỹ sư hiện trường Công ty TNHH Phát triển Đô thị Eudora làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Phát triển Đô thị Eudora
Hạn nộp: 19/08/2025
Hà Nội Bắc Giang Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI XUÂN THÀNH
Tuyển Kỹ sư hiện trường CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI XUÂN THÀNH làm việc tại Hà Nam thu nhập 17 - 22 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI XUÂN THÀNH
Hạn nộp: 15/09/2025
Hà Nam Hải Phòng Vĩnh Phúc Bắc Ninh Đã hết hạn 17 - 22 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN NHÔM KÍNH COF
Tuyển Kỹ sư hiện trường CÔNG TY CỔ PHẦN NHÔM KÍNH COF làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN NHÔM KÍNH COF
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Hưng Yên Hải Phòng Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Mặt Dựng Cag
Tuyển Kỹ sư hiện trường Công Ty Cổ Phần Mặt Dựng Cag làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Mặt Dựng Cag
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Hải Phòng Quảng Ninh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI XUÂN THÀNH
Tuyển Kỹ sư hiện trường CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI XUÂN THÀNH làm việc tại Hà Nam thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI XUÂN THÀNH
Hạn nộp: 15/09/2025
Hà Nam Hải Phòng Vĩnh Phúc Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đá tự nhiên Tân Hoàng Minh
Tuyển Kỹ sư hiện trường Công ty Cổ phần Đá tự nhiên Tân Hoàng Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Đá tự nhiên Tân Hoàng Minh
Hạn nộp: 06/09/2025
Hà Nội Vĩnh Phúc Hà Nam Phú Thọ Thái Nguyên Hòa Bình Bắc Ninh Bắc Giang Đã hết hạn 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG DATA
Tuyển Kỹ sư hiện trường CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG DATA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG DATA
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại K&L VIỆT NAM
Tuyển Kỹ sư hiện trường Công Ty TNHH Thương Mại K&L VIỆT NAM làm việc tại Hưng Yên thu nhập 11 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại K&L VIỆT NAM
Hạn nộp: 07/09/2025
Hưng Yên Đã hết hạn 11 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư thương mại và phát triển xây dựng Toàn Phát
Tuyển Kỹ sư hiện trường Công ty cổ phần đầu tư thương mại và phát triển xây dựng Toàn Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 18 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư thương mại và phát triển xây dựng Toàn Phát
Hạn nộp: 04/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 14 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Tuyển Backend Developer Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 60 - 80 Triệu
Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 60 - 80 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Pizza 4P's
Tuyển Product Marketing Pizza 4P's làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
Pizza 4P's
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 80 - 100 Triệu
Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 80 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Kinderworld International Group
Tuyển Cloud Engineer Kinderworld International Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 450 USD
Kinderworld International Group
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Trên 450 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Tuyển Customer Success Công Ty TNHH Zerust Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 450 - 600 USD
Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 450 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Bình Dương Còn 26 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH FISA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 24 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 24 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NHA KHOA ATHENA
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NHA KHOA ATHENA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NHA KHOA ATHENA
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Hải Dương Còn 2 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Trang thiết bị y tế AMB
Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Trang thiết bị y tế AMB làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Trang thiết bị y tế AMB
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM THƯƠNG MẠI ĐẠI PHÁT
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM THƯƠNG MẠI ĐẠI PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM THƯƠNG MẠI ĐẠI PHÁT
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 44 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần kỹ thuật và thương mại Vượng Phát
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần kỹ thuật và thương mại Vượng Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty cổ phần kỹ thuật và thương mại Vượng Phát
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL ĐÀ NẴNG - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL
Tuyển Giám đốc kinh doanh CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL ĐÀ NẴNG - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL làm việc tại Quảng Nam thu nhập 10 - 20 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL ĐÀ NẴNG - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL
Hạn nộp: 30/09/2025
Quảng Nam Còn 13 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Tập đoàn Everland Pro Company
Tuyển Kỹ sư hiện trường Công ty cổ phần Tập đoàn Everland Pro Company làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần Tập đoàn Everland Pro Company
Hạn nộp: 21/09/2025
Quảng Ninh Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Phát triển Đô thị Eudora
Tuyển Kỹ sư hiện trường Công ty TNHH Phát triển Đô thị Eudora làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Phát triển Đô thị Eudora
Hạn nộp: 19/08/2025
Hà Nội Bắc Giang Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI XUÂN THÀNH
Tuyển Kỹ sư hiện trường CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI XUÂN THÀNH làm việc tại Hà Nam thu nhập 17 - 22 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI XUÂN THÀNH
Hạn nộp: 15/09/2025
Hà Nam Hải Phòng Vĩnh Phúc Bắc Ninh Đã hết hạn 17 - 22 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN NHÔM KÍNH COF
Tuyển Kỹ sư hiện trường CÔNG TY CỔ PHẦN NHÔM KÍNH COF làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN NHÔM KÍNH COF
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Hưng Yên Hải Phòng Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Mặt Dựng Cag
Tuyển Kỹ sư hiện trường Công Ty Cổ Phần Mặt Dựng Cag làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Mặt Dựng Cag
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Hải Phòng Quảng Ninh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI XUÂN THÀNH
Tuyển Kỹ sư hiện trường CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI XUÂN THÀNH làm việc tại Hà Nam thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI XUÂN THÀNH
Hạn nộp: 15/09/2025
Hà Nam Hải Phòng Vĩnh Phúc Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đá tự nhiên Tân Hoàng Minh
Tuyển Kỹ sư hiện trường Công ty Cổ phần Đá tự nhiên Tân Hoàng Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Đá tự nhiên Tân Hoàng Minh
Hạn nộp: 06/09/2025
Hà Nội Vĩnh Phúc Hà Nam Phú Thọ Thái Nguyên Hòa Bình Bắc Ninh Bắc Giang Đã hết hạn 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG DATA
Tuyển Kỹ sư hiện trường CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG DATA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG DATA
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại K&L VIỆT NAM
Tuyển Kỹ sư hiện trường Công Ty TNHH Thương Mại K&L VIỆT NAM làm việc tại Hưng Yên thu nhập 11 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại K&L VIỆT NAM
Hạn nộp: 07/09/2025
Hưng Yên Đã hết hạn 11 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư thương mại và phát triển xây dựng Toàn Phát
Tuyển Kỹ sư hiện trường Công ty cổ phần đầu tư thương mại và phát triển xây dựng Toàn Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 18 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư thương mại và phát triển xây dựng Toàn Phát
Hạn nộp: 04/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 14 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kỹ sư hiện trường Công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhựa gỗ châu âu làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhựa gỗ châu âu
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư hiện trường CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ KIẾN TRÚC XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ KIẾN TRÚC XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư hiện trường CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHÍ HÀO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHÍ HÀO
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư hiện trường CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9 - VC9 Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 22 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9 - VC9 Pro Company
15 - 22 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kỹ sư hiện trường Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hợp Lực làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 18 Triệu Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hợp Lực
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư hiện trường Công ty CP Kiến trúc xây dựng Hoàn Mỹ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 18 Triệu Công ty CP Kiến trúc xây dựng Hoàn Mỹ
10 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư hiện trường CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG TRÍ NỘI THẤT P.I.P làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG TRÍ NỘI THẤT P.I.P
12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Kỹ sư hiện trường Công ty TNHH Công nghệ cao CB Quốc Tế làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu Công ty TNHH Công nghệ cao CB Quốc Tế
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư hiện trường Công ty Cổ phần Xây dựng Tư vấn và Đầu tư Năm Tám Chín làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty Cổ phần Xây dựng Tư vấn và Đầu tư Năm Tám Chín
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư hiện trường Công Ty Cổ phần Tư Vấn Xây Dựng Thương Mại Tín Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu Công Ty Cổ phần Tư Vấn Xây Dựng Thương Mại Tín Việt
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư hiện trường CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG DATA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG DATA
10 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm