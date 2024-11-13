Tuyển Nhân viên siêu thị Công ty TNHH Dịch vụ EB (Khối Bán lẻ Thực Phẩm (GO!/Big C, Tops Market, go!) Pro Company làm việc tại Trà Vinh thu nhập 5 - 7 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên siêu thị Tại Công ty TNHH Dịch vụ EB (Khối Bán lẻ Thực Phẩm (GO!/Big C, Tops Market, go!) Pro Company
- Trà Vinh: Siêu thị Go! Trà Vinh, 414 Võ Nguyên Giáp, P7 Trà Vinh, TP Trà Vinh
Mô Tả Công Việc Nhân viên siêu thị Với Mức Lương 5 - 7 Triệu
Làm việc tại khu vực quầy (bánh mỳ/ thực phẩm chế biến/ GO! Yummy)
Sắp xếp và bổ sung hàng hóa trên quầy kệ
Sơ chế hàng hóa của quầy (quầy thực phẩm chế biến)
Kiểm soát thời hạn tiêu thụ, thời hạn sử dụng của hàng hóa trên quầy
Bảo vệ hàng hóa, hạn chế hàng hủy, hàng bể vỡ và chống thất thoát hàng hóa của quầy
Đảm bảo thông thoáng lối đi của khách hàng tại quầy
Kiểm soát và cập nhật thông tin giá, khuyến mãi còn hiệu lực
Đảm bảo vệ sinh hàng hóa, quầy kệ
Đón tiếp, tư vấn và phục vụ khách hàng
Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu công việc và theo phân công của quản lý
Với Mức Lương 5 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Từ trung cấp trở lên
- Không yêu cầu kinh nghiệm
- Thái độ: trung thực, sẵn sàng phục vụ khách hàng
- Sức khỏe tốt, siêng năng, nhanh nhẹn, có trách nhiệm trong công việc
- Ưu tiên sinh viên có nhu cầu làm thêm trong dịp Tết
- Đáp ứng thời gian làm thời vụ đến 28 Tết Âm lịch
Tại Công ty TNHH Dịch vụ EB (Khối Bán lẻ Thực Phẩm (GO!/Big C, Tops Market, go!) Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
- Ca làm việc 8 tiếng/ngày, xoay ca linh hoạt (tùy theo vị trí, khu vực)
- Được hướng dẫn và đào tạo nghề siêu thị
- Cơ hội trở thành nhân viên chính thức của siêu thị
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dịch vụ EB (Khối Bán lẻ Thực Phẩm (GO!/Big C, Tops Market, go!) Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI