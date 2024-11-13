Tuyển Nhân viên siêu thị Công ty TNHH Dịch vụ EB (Khối Bán lẻ Thực Phẩm (GO!/Big C, Tops Market, go!) Pro Company làm việc tại Trà Vinh thu nhập 5 - 7 Triệu

Mức lương 5 - 7 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Trà Vinh: Siêu thị Go! Trà Vinh, 414 Võ Nguyên Giáp, P7 Trà Vinh, TP Trà Vinh

Mô Tả Công Việc Nhân viên siêu thị Với Mức Lương 5 - 7 Triệu

Làm việc tại khu vực quầy (bánh mỳ/ thực phẩm chế biến/ GO! Yummy)

Sắp xếp và bổ sung hàng hóa trên quầy kệ

Sơ chế hàng hóa của quầy (quầy thực phẩm chế biến)

Kiểm soát thời hạn tiêu thụ, thời hạn sử dụng của hàng hóa trên quầy

Bảo vệ hàng hóa, hạn chế hàng hủy, hàng bể vỡ và chống thất thoát hàng hóa của quầy

Đảm bảo thông thoáng lối đi của khách hàng tại quầy

Kiểm soát và cập nhật thông tin giá, khuyến mãi còn hiệu lực

Đảm bảo vệ sinh hàng hóa, quầy kệ

Đón tiếp, tư vấn và phục vụ khách hàng

Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu công việc và theo phân công của quản lý

Với Mức Lương 5 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/ nữ từ 18 đến 45 tuổi

- Tốt nghiệp Từ trung cấp trở lên

- Không yêu cầu kinh nghiệm

- Thái độ: trung thực, sẵn sàng phục vụ khách hàng

- Sức khỏe tốt, siêng năng, nhanh nhẹn, có trách nhiệm trong công việc

- Ưu tiên sinh viên có nhu cầu làm thêm trong dịp Tết

- Đáp ứng thời gian làm thời vụ đến 28 Tết Âm lịch

Tại Công ty TNHH Dịch vụ EB (Khối Bán lẻ Thực Phẩm (GO!/Big C, Tops Market, go!) Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập lên tới 6-7 triệu/tháng + thưởng gắn bó Tết

- Ca làm việc 8 tiếng/ngày, xoay ca linh hoạt (tùy theo vị trí, khu vực)

- Được hướng dẫn và đào tạo nghề siêu thị

- Cơ hội trở thành nhân viên chính thức của siêu thị

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dịch vụ EB (Khối Bán lẻ Thực Phẩm (GO!/Big C, Tops Market, go!) Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin