Tuyển Nhân viên siêu thị Công ty TNHH Dịch vụ EB (Khối Bán lẻ Thực Phẩm (GO!/Big C, Tops Market, go!) Pro Company làm việc tại Trà Vinh thu nhập 5 - 7 Triệu

Công ty TNHH Dịch vụ EB (Khối Bán lẻ Thực Phẩm (GO!/Big C, Tops Market, go!) Pro Company
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/12/2024
Công ty TNHH Dịch vụ EB (Khối Bán lẻ Thực Phẩm (GO!/Big C, Tops Market, go!) Pro Company

Nhân viên siêu thị

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên siêu thị Tại Công ty TNHH Dịch vụ EB (Khối Bán lẻ Thực Phẩm (GO!/Big C, Tops Market, go!) Pro Company

Mức lương
5 - 7 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Trà Vinh: Siêu thị Go! Trà Vinh, 414 Võ Nguyên Giáp, P7 Trà Vinh, TP Trà Vinh

Mô Tả Công Việc Nhân viên siêu thị Với Mức Lương 5 - 7 Triệu

Làm việc tại khu vực quầy (bánh mỳ/ thực phẩm chế biến/ GO! Yummy)
Sắp xếp và bổ sung hàng hóa trên quầy kệ
Sơ chế hàng hóa của quầy (quầy thực phẩm chế biến)
Kiểm soát thời hạn tiêu thụ, thời hạn sử dụng của hàng hóa trên quầy
Bảo vệ hàng hóa, hạn chế hàng hủy, hàng bể vỡ và chống thất thoát hàng hóa của quầy
Đảm bảo thông thoáng lối đi của khách hàng tại quầy
Kiểm soát và cập nhật thông tin giá, khuyến mãi còn hiệu lực
Đảm bảo vệ sinh hàng hóa, quầy kệ
Đón tiếp, tư vấn và phục vụ khách hàng
Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu công việc và theo phân công của quản lý

Với Mức Lương 5 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/ nữ từ 18 đến 45 tuổi
- Tốt nghiệp Từ trung cấp trở lên
- Không yêu cầu kinh nghiệm
- Thái độ: trung thực, sẵn sàng phục vụ khách hàng
- Sức khỏe tốt, siêng năng, nhanh nhẹn, có trách nhiệm trong công việc
- Ưu tiên sinh viên có nhu cầu làm thêm trong dịp Tết
- Đáp ứng thời gian làm thời vụ đến 28 Tết Âm lịch

Tại Công ty TNHH Dịch vụ EB (Khối Bán lẻ Thực Phẩm (GO!/Big C, Tops Market, go!) Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập lên tới 6-7 triệu/tháng + thưởng gắn bó Tết
- Ca làm việc 8 tiếng/ngày, xoay ca linh hoạt (tùy theo vị trí, khu vực)
- Được hướng dẫn và đào tạo nghề siêu thị
- Cơ hội trở thành nhân viên chính thức của siêu thị

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dịch vụ EB (Khối Bán lẻ Thực Phẩm (GO!/Big C, Tops Market, go!) Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Dịch vụ EB (Khối Bán lẻ Thực Phẩm (GO!/Big C, Tops Market, go!) Pro Company

Công ty TNHH Dịch vụ EB (Khối Bán lẻ Thực Phẩm (GO!/Big C, Tops Market, go!) Pro Company

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, 163 Phan Đăng Lưu, P1, Phú Nhuận, Tp HCM

