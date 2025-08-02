Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN VFLINVEST làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 7 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VFLINVEST
- Hà Nội: Tòa nhà 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 5 - 7 Triệu
Gọi điện tìm kiếm khách hàng từ những nguồn data khách hàng sẵn từ Trưởng phòng
Cung cấp, tư vấn đầy đủ và chính xác thông tin sản phẩm
Giải quyết thắc mắc của khách hàng, phối hợp bộ phận Hành chính Kinh doanh xử lý khiếu nại
Chăm sóc khách hàng theo chương trình chung của công ty
Thực hiện các báo cáo hàng tuần
Những công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp
Lưu ý: Telesale không phải chốt sale mà chỉ gọi điện lấy thông tin, địa chỉ của khách hàng để chuyển cho nhân viên kinh doanh đi gặp khách hàng tư vấn trực tiếp
Với Mức Lương 5 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kỹ năng tìm kiếm khách hàng mới, chăm sóc khách hàng cũ
Kỹ năng giao tiếp tốt
Kỹ năng xử lý tình huống
Kỹ năng phân tích
Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm
Thân thiện, ham học hỏi, kiên trì là 1 lợi thế.
Năng động, sáng tạo, nhiệt tình, nghiêm túc và có trách nhiệm với công việc.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VFLINVEST Thì Được Hưởng Những Gì
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, trẻ trung năng động và có cơ hội thăng tiên trong công việc
Được tham dự các chương trình team building, party, du lịch, đãi ngộ theo chế độ lễ Tết và các ngày lễ hấp dẫn
+ Làm trên 20 buổi /tháng được thưởng 200k.
+ 4 ngày liên tiếp trong 1 tuần gọi ra 5 khách quan tâm thưởng 100-200k
+ Mời được 1 khách xem dự án thưởng nóng 200k
+ Bán được 1 dự án được thưởng nóng liền tay 5tr (có sự hỗ trợ của nhân viên kinh doanh)
Tổng thu nhập 5 – 10 triệu/ tháng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VFLINVEST
