Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH MODOBOM QUỐC TẾ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 7 Triệu

Mức lương 5 - 7 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Saigon Airport Plaza, 1 Bạch Đằng, P. Tân Sơn Hòa, Tân Bình, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 5 - 7 Triệu

• Lên kế hoạch, triển khai và tối ưu các chiến dịch quảng cáo trên nền tảng TikTok Ads.

• Phân tích insight khách hàng, lựa chọn đối tượng mục tiêu phù hợp cho từng chiến dịch.

• Viết nội dung quảng cáo và phối hợp với team Content/Design để sản xuất video, hình ảnh phù hợp.

• Theo dõi, đo lường và báo cáo hiệu quả quảng cáo theo ngày/tuần/tháng (CPC, CPM, CTR, CR,...).

• Đề xuất phương án tối ưu ngân sách, tăng tỷ lệ chuyển đổi và giảm chi phí quảng cáo.

• Nắm bắt nhanh các trend TikTok, hashtag thịnh hành và cập nhật chính sách TikTok Ads.

Với Mức Lương 5 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Ứng viên mới ra trường chưa có kinh nghiệm . Ưu tiên sinh năm 2002, 2003

• Có tinh thần học hỏi, chủ động cập nhật xu hướng và công nghệ mới.

• Biết sử dụng các công cụ thiết kế cơ bản là lợi thế (Canva, CapCut, Premiere,...).

• Cần có 3 đức tính : Chăm chỉ, trung thực, hòa đồng

Tại CÔNG TY TNHH MODOBOM QUỐC TẾ Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập từ 5.000.000đ - 7.000.000đ

• Có cơ hội được training do những người có kinh nghiệm trong ngành hướng dẫn.

• Làm việc trong môi trường trẻ trung, sáng tạo và bắt trend nhanh.

• Cơ hội phát triển kỹ năng chạy Ads đa nền tảng (FB, Google).

• Review tăng lương định kỳ.

• Tham gia BHXH đầy đủ, nghỉ lễ/tết theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MODOBOM QUỐC TẾ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.