Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH MODOBOM QUỐC TẾ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 7 Triệu

CÔNG TY TNHH MODOBOM QUỐC TẾ
Ngày đăng tuyển: 06/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/09/2025
CÔNG TY TNHH MODOBOM QUỐC TẾ

Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY TNHH MODOBOM QUỐC TẾ

Mức lương
5 - 7 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Saigon Airport Plaza, 1 Bạch Đằng, P. Tân Sơn Hòa, Tân Bình, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 5 - 7 Triệu

• Lên kế hoạch, triển khai và tối ưu các chiến dịch quảng cáo trên nền tảng TikTok Ads.
• Phân tích insight khách hàng, lựa chọn đối tượng mục tiêu phù hợp cho từng chiến dịch.
• Viết nội dung quảng cáo và phối hợp với team Content/Design để sản xuất video, hình ảnh phù hợp.
• Theo dõi, đo lường và báo cáo hiệu quả quảng cáo theo ngày/tuần/tháng (CPC, CPM, CTR, CR,...).
• Đề xuất phương án tối ưu ngân sách, tăng tỷ lệ chuyển đổi và giảm chi phí quảng cáo.
• Nắm bắt nhanh các trend TikTok, hashtag thịnh hành và cập nhật chính sách TikTok Ads.

Với Mức Lương 5 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Ứng viên mới ra trường chưa có kinh nghiệm . Ưu tiên sinh năm 2002, 2003
• Có tinh thần học hỏi, chủ động cập nhật xu hướng và công nghệ mới.
• Biết sử dụng các công cụ thiết kế cơ bản là lợi thế (Canva, CapCut, Premiere,...).
• Cần có 3 đức tính : Chăm chỉ, trung thực, hòa đồng

Tại CÔNG TY TNHH MODOBOM QUỐC TẾ Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập từ 5.000.000đ - 7.000.000đ
• Có cơ hội được training do những người có kinh nghiệm trong ngành hướng dẫn.
• Làm việc trong môi trường trẻ trung, sáng tạo và bắt trend nhanh.
• Cơ hội phát triển kỹ năng chạy Ads đa nền tảng (FB, Google).
• Review tăng lương định kỳ.
• Tham gia BHXH đầy đủ, nghỉ lễ/tết theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MODOBOM QUỐC TẾ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MODOBOM QUỐC TẾ

CÔNG TY TNHH MODOBOM QUỐC TẾ

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tòa C3, Chung cư D'capitale 119 Trần Duy Hưng, P. Trung Hoà, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

