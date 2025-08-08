Tuyển Nhân viên siêu thị Công ty TNHH AEON Việt Nam làm việc tại Hưng Yên thu nhập 6 - 7 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên siêu thị Tại Công ty TNHH AEON Việt Nam
- Hưng Yên: KĐT Vinhomes Ocean Park 2, Nghĩa Trụ, Văn Giang, Thành phố Hưng Yên
Mô Tả Công Việc Nhân viên siêu thị Với Mức Lương 6 - 7 Triệu
1. Khu vực bán hàng
Đảm bảo rằng hàng hóa, nhãn giá được bổ sung đầy đủ, chất lượng và tuân theo kế hoạch sơ đồ hoặc kế hoạch giám sát
Đặt bảng thông tin, bảng giá cho tất cả các sản phẩm tại khu vực bán hàng
Vệ sinh khu vực bán hàng: kệ, sàn & đảm bảo sàn bán hàng theo tiêu chuẩn cửa hàng
Bảng giá được trưng bày đúng cách
Quy trình phòng cháy chữa cháy được thực hiện đúng
Duy trì an toàn thực phẩm theo quy định của công ty
Đảm bảo đầy đủ hàng trưng bày tại khu bán hàng
Kiểm tra hạn sử dụng tất cả hàng hóa tại khu vực bán hàng
Trưng bày sản phẩm theo quy định
Thực hiện thủ tục quản lý hàng hóa như: nhận hàng, hủy hàng, lấy hàng....
2. Dịch vụ khách hàng
Phục vụ khách hàng theo quy định của công ty
Hỗ trợ quầy thu ngân
Giải quyết các khiếu nại của khách hàng liên quan đến chất lượng sản phẩm
3. Các nhiệm vụ khác
Các nhiệm vụ hoặc trách nhiệm khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp
Với Mức Lương 6 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Chịu áp lực cao
Khả năng sử dụng Máy tính, chương trình Office và Cơ sở dữ liệu
Có thể xử lý nhiều tác vụ, chi tiết
Kỹ năng bán hàng tốt
Kỹ năng giao tiếp tốt
Làm việc theo nhóm
Có thể làm theo ca
Tại Công ty TNHH AEON Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Phụ cấp di chuyển
Thưởng lương tháng 13 và 14: Nhân viên thời vụ đã ký hợp đồng lao động có thời hạn xác định từ 12 tháng trở lên với AEON Việt Nam
Các chế độ phúc lợi khác: Tham gia đầy đủ Bảo hiểm bắt buộc theo quy định
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH AEON Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI