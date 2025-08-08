Tuyển Nhân viên siêu thị Công ty TNHH AEON Việt Nam làm việc tại Hưng Yên thu nhập 6 - 7 Triệu

Mức lương 6 - 7 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: KĐT Vinhomes Ocean Park 2, Nghĩa Trụ, Văn Giang, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Nhân viên siêu thị Với Mức Lương 6 - 7 Triệu

1. Khu vực bán hàng

Đảm bảo rằng hàng hóa, nhãn giá được bổ sung đầy đủ, chất lượng và tuân theo kế hoạch sơ đồ hoặc kế hoạch giám sát

Đặt bảng thông tin, bảng giá cho tất cả các sản phẩm tại khu vực bán hàng

Vệ sinh khu vực bán hàng: kệ, sàn & đảm bảo sàn bán hàng theo tiêu chuẩn cửa hàng

Bảng giá được trưng bày đúng cách

Quy trình phòng cháy chữa cháy được thực hiện đúng

Duy trì an toàn thực phẩm theo quy định của công ty

Đảm bảo đầy đủ hàng trưng bày tại khu bán hàng

Kiểm tra hạn sử dụng tất cả hàng hóa tại khu vực bán hàng

Trưng bày sản phẩm theo quy định

Thực hiện thủ tục quản lý hàng hóa như: nhận hàng, hủy hàng, lấy hàng....

2. Dịch vụ khách hàng

Phục vụ khách hàng theo quy định của công ty

Hỗ trợ quầy thu ngân

Giải quyết các khiếu nại của khách hàng liên quan đến chất lượng sản phẩm

3. Các nhiệm vụ khác

Các nhiệm vụ hoặc trách nhiệm khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 6 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm

Chịu áp lực cao

Khả năng sử dụng Máy tính, chương trình Office và Cơ sở dữ liệu

Có thể xử lý nhiều tác vụ, chi tiết

Kỹ năng bán hàng tốt

Kỹ năng giao tiếp tốt

Làm việc theo nhóm

Có thể làm theo ca

Tại Công ty TNHH AEON Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp bữa ăn

Phụ cấp di chuyển

Thưởng lương tháng 13 và 14: Nhân viên thời vụ đã ký hợp đồng lao động có thời hạn xác định từ 12 tháng trở lên với AEON Việt Nam

Các chế độ phúc lợi khác: Tham gia đầy đủ Bảo hiểm bắt buộc theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH AEON Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin