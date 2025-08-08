Tuyển Nhân viên siêu thị Công ty TNHH AEON Việt Nam làm việc tại Hưng Yên thu nhập 6 - 7 Triệu

Công ty TNHH AEON Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 08/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/09/2025
Công ty TNHH AEON Việt Nam

Nhân viên siêu thị

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên siêu thị Tại Công ty TNHH AEON Việt Nam

Mức lương
6 - 7 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: KĐT Vinhomes Ocean Park 2, Nghĩa Trụ, Văn Giang, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Nhân viên siêu thị Với Mức Lương 6 - 7 Triệu

1. Khu vực bán hàng
Đảm bảo rằng hàng hóa, nhãn giá được bổ sung đầy đủ, chất lượng và tuân theo kế hoạch sơ đồ hoặc kế hoạch giám sát
Đặt bảng thông tin, bảng giá cho tất cả các sản phẩm tại khu vực bán hàng
Vệ sinh khu vực bán hàng: kệ, sàn & đảm bảo sàn bán hàng theo tiêu chuẩn cửa hàng
Bảng giá được trưng bày đúng cách
Quy trình phòng cháy chữa cháy được thực hiện đúng
Duy trì an toàn thực phẩm theo quy định của công ty
Đảm bảo đầy đủ hàng trưng bày tại khu bán hàng
Kiểm tra hạn sử dụng tất cả hàng hóa tại khu vực bán hàng
Trưng bày sản phẩm theo quy định
Thực hiện thủ tục quản lý hàng hóa như: nhận hàng, hủy hàng, lấy hàng....
2. Dịch vụ khách hàng
Phục vụ khách hàng theo quy định của công ty
Hỗ trợ quầy thu ngân
Giải quyết các khiếu nại của khách hàng liên quan đến chất lượng sản phẩm
3. Các nhiệm vụ khác
Các nhiệm vụ hoặc trách nhiệm khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 6 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm
Chịu áp lực cao
Khả năng sử dụng Máy tính, chương trình Office và Cơ sở dữ liệu
Có thể xử lý nhiều tác vụ, chi tiết
Kỹ năng bán hàng tốt
Kỹ năng giao tiếp tốt
Làm việc theo nhóm
Có thể làm theo ca

Tại Công ty TNHH AEON Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp bữa ăn
Phụ cấp di chuyển
Thưởng lương tháng 13 và 14: Nhân viên thời vụ đã ký hợp đồng lao động có thời hạn xác định từ 12 tháng trở lên với AEON Việt Nam
Các chế độ phúc lợi khác: Tham gia đầy đủ Bảo hiểm bắt buộc theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH AEON Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH AEON Việt Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 30 Bờ Bao Tân Thắng, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, Tp. HCM

