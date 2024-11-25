Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Công ty cổ phần Khoáng sản Thạch Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu

Mức lương 6 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 09 Nguyễn Hoàng, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

- Trưng bày và bảo quản hàng hóa, sản phẩm tại cửa hàng

- Giới thiệu, tư vấn sản phẩm cho khách hàng khách hàng tại cửa hàng và các fanpage, zalo về các sản phẩm của công ty.

- Quản lý hàng hóa, công cụ, dụng cụ, ... nhập – xuất tồn mỗi ngày và trong tháng

- Làm việc theo sự phân công của quản lý

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/Nữ, giọng nói dễ nghe, không nói ngọng nói lắp, ngoại hình khá, ưu tiên có chiều cao.

- Nhanh nhẹn, khả năng giao tiếp tốt

- Tốt nghiệp trung cấp trở lên.

- Có kinh nghiệm bán hàng, tư vấn là một lợi thế. Không có kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn sẽ được đào tạo.

Tại Công ty cổ phần Khoáng sản Thạch Phát Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập 6 - 8 triệu (lương cứng và thưởng doanh thu)+ phụ cấp tiền cơm 30k/ngày + thưởng lễ Tết.

- Môi trường làm việc trẻ, năng động, chuyên nghiệp

- Được đào tạo, huấn luyện thêm chuyên môn, phát triển sâu kỹ năng, các kiến thức về bán hàng, phong thủy, ...

- Có cơ hội khẳng định năng lực bản thân, cơ hội thăng tiến và mức thu nhập hấp dẫn.

- Tham gia BHXH theo quy định nhà nước.

Thời gian làm việc xoay ca 7h/ngày:

Ca 1: Từ 8h00-15h00

Ca 2: 14h00-21h00;

Được nghỉ 3 ngày/tháng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Khoáng sản Thạch Phát

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin