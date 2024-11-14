Tuyển Bán hàng thời trang Công ty TNHH MR.SIMPLE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 0 Triệu

Mức lương Từ 0 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Nam Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 740/11 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10 ...và 2 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Bán hàng thời trang Với Mức Lương Từ 0 Triệu

Giới thiệu - Tư vấn và hỗ trợ khách hàng trong việc lựa chọn trang phục và sản phẩm phù hợp.

Giữ gìn vệ sinh, ngăn nắp cho cửa hàng.

Thời gian linh động, được đăng kí vào mỗi tuần. Làm việc 6 tiếng/ngày cho Part Time: Ca sáng: 9h00 đến 15h30 - Ca tối: 15h30 đến 22h

Với Mức Lương Từ 0 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tuổi 18 - 23

Ngoại hình dễ nhìn - Yêu ngành dịch vụ

Năng động, vui vẻ, giao tiếp tốt

Có trách nhiệm với công việc, tác phong gọn gàng, nghiêm túc.

Ưu tiên: Đã từng có kinh nghiệm sale là 1 điểm cộng

Tại Công ty TNHH MR.SIMPLE Thì Được Hưởng Những Gì

22.000 - 26.000/ giờ

Mức lương sẽ được cân nhắc lên cao hơn khi làm việc hiệu quả

Nhân lương các ngày Lễ

Có cơ hội thăng tiến trong công việc nếu muốn tìm 1 công việc ổn định lâu dài.

Được thưởng doanh thu mỗi tháng và lương tháng 13 nếu làm việc trên 1 năm.

Được đào tạo và có thêm kinh nghiệm trong việc chăm sóc khách hàng, lĩnh vực thời trang.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MR.SIMPLE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.