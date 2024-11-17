Tuyển Nhân viên hồ sơ xây dựng Công ty TNHH tư vấn đầu tư và xây dựng Thanh Sơn làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên hồ sơ xây dựng Tại Công ty TNHH tư vấn đầu tư và xây dựng Thanh Sơn
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Bt 3.4 khu chức năng đô thị chức năng Tây mỗ, Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Nhân viên hồ sơ xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận
Lên báo giá từ khối lượng kỹ thuật đã bóc sẵn
Phối hợp vào phòng thu mua để cập nhật và theo dõi giá đầu vào
Các công việc khác theo sự phân công
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành xây dựng hoặc các ngành liên quan.
Có kinh nghiệm từ 0-1 năm trong lĩnh vực xây dựng (ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại công ty xây dựng).
Nắm vững các kiến thức cơ bản về xây dựng dân dụng và công nghiệp.
Có khả năng đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật.
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint).
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Cẩn thận, tỉ mỉ, chịu khó, ham học hỏi.
Khả năng giao tiếp tốt, xử lý tình huống tốt.
Có kinh nghiệm từ 0-1 năm trong lĩnh vực xây dựng (ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại công ty xây dựng).
Nắm vững các kiến thức cơ bản về xây dựng dân dụng và công nghiệp.
Có khả năng đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật.
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint).
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Cẩn thận, tỉ mỉ, chịu khó, ham học hỏi.
Khả năng giao tiếp tốt, xử lý tình huống tốt.
Tại Công ty TNHH tư vấn đầu tư và xây dựng Thanh Sơn Thì Được Hưởng Những Gì
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động.
Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.
Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ.
Thu nhập cạnh tranh, xứng đáng với năng lực.
Thưởng các ngày lễ, tết theo quy định của công ty.
Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.
Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ.
Thu nhập cạnh tranh, xứng đáng với năng lực.
Thưởng các ngày lễ, tết theo quy định của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH tư vấn đầu tư và xây dựng Thanh Sơn
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI