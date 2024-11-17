Tuyển Nhân viên hồ sơ xây dựng Công ty TNHH tư vấn đầu tư và xây dựng Thanh Sơn làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Bt 3.4 khu chức năng đô thị chức năng Tây mỗ, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên hồ sơ xây dựng

Lên báo giá từ khối lượng kỹ thuật đã bóc sẵn

Phối hợp vào phòng thu mua để cập nhật và theo dõi giá đầu vào

Các công việc khác theo sự phân công

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành xây dựng hoặc các ngành liên quan.

Có kinh nghiệm từ 0-1 năm trong lĩnh vực xây dựng (ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại công ty xây dựng).

Nắm vững các kiến thức cơ bản về xây dựng dân dụng và công nghiệp.

Có khả năng đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint).

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Cẩn thận, tỉ mỉ, chịu khó, ham học hỏi.

Khả năng giao tiếp tốt, xử lý tình huống tốt.

Tại Công ty TNHH tư vấn đầu tư và xây dựng Thanh Sơn Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động.

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ.

Thu nhập cạnh tranh, xứng đáng với năng lực.

Thưởng các ngày lễ, tết theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH tư vấn đầu tư và xây dựng Thanh Sơn

