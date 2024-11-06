Tuyển Hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN EDUCI GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 6 Triệu

Mức lương 3 - 6 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: CT2 The Pride, Tố Hữu, Hà Đông

Hành chính

Tìm kiếm, phân tích, chăm sóc và xây dựng mối quan hệ với KOL/KOCs.

Hiểu về mô hình hợp tác với KOL/KOCs, hiểu về năng lực KOL/KOCs, lựa chọn KOL/KOCs phù hợp với công ty.

Có khả năng lên ý tưởng và hỗ trợ kịch bản (nếu cần) cho KOL/KOCs, lập kế hoạch cho việc hợp tác quảng cáo, kết hợp KOL tạo ra những video/ livestream chất lượng, chuyển đổi tốt.

Nghiên cứu, phân tích và cập nhật xu hướng thị trường

Đàm phán, thương lượng chi phí và ký kết hợp đồng với các đối tượng trên

Theo dõi, giám sát, đảm bảo tiến độ công việc nhằm đạt mục tiêu kinh doanh & quảng bá sản phẩm đang chạy với các KOL, KOC,..

Đánh giá và báo cáo công việc hàng tuần/tháng cho trưởng phòng, teamwork hiệu quả.

Làm thêm các công việc khác khi Leader yêu cầu

Yêu Cầu Công Việc

• Có kinh nghiệm về BOOKING KOL/KOCs

• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm booking Kol/Koc về mỹ phẩm, làm đẹp, thời trang, spa,..

• Có khả năng đàm phán thương lượng hợp đồng với KOL/KOC

• Giao tiếp tốt, biết thương lượng & xử lý tình huống linh hoạt

• Chủ động tìm kiếm, phân tích, lựa chọn KOC phù hợp với tệp khách hàng & mục tiêu kinh doanh của công ty

• Có kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian

• Có kinh nghiệm & mối quan hệ tốt KOL, KOC là một lợi thế

• Kỹ năng văn phòng cơ bản phục vụ công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EDUCI GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 3tr/Tháng/26 ca + Hoa hồng doanh thu

Môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp, cởi mở và sáng tạo.

Được đào tạo, tham gia các khóa học nâng cao kỹ năng chuyên môn.

Văn hóa học tập mạnh mẽ để thúc đẩy sự phát triển cá nhân, có sự ghi nhận. Được xem xét ký hợp đồng chính thức với công ty ngay khi còn chưa ra tốt nghiệp.

Ca làm việc: Ca sáng 8h - 12h - Ca chiều: 13h30-17h30.

Địa chỉ làm việc: CT2, The Pride, La Khê, Hà Đông, Hà Nội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EDUCI GROUP

