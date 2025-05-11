Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN EDUCI GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN EDUCI GROUP
Ngày đăng tuyển: 11/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/07/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EDUCI GROUP

Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 4, B1 Roman Plaza đường Tố Hữu, Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Kalodata là nhà cung cấp dịch vụ tăng trưởng thông minh hàng đầu trong ngành TMĐT nội dung, sử dụng công nghệ giúp khách hàng tăng trưởng liên tục, trở thành nền tảng dịch vụ SaaS phân tích dữ liệu với số lượng người dùng lớn nhất và thị phần cao nhất trong hệ sinh thái TikTok. Đội ngũ sáng lập đến từ các công ty TMĐT hàng đầu như ByteDance, TikTok, Alibaba Taobao, và Lazada, với kinh nghiệm trong phân tích dữ liệu lớn nhằm đưa ra giải pháp và xây dựng chiến lược cho người bán trong việc sáng tạo nội dung, hợp tác KOC, phân tích sản phẩm cạnh tranh và lập kế hoạch bán hàng cho sản phẩm.
• Gọi điện thoại cho các khách hàng tiềm năng có sẵn và khách hàng hiện có để tư vấn, giới thiệu dịch vụ của Công ty.
• Giải đáp các thắc mắc của khách hàng liên quan đến dịch vụ xây dựng, vận hành gian hàng.
• Tìm hiểu thông tin và nhu cầu của khách hàng để đưa ra phương án tư vấn phù hợp.
• Quản lý thông tin khách hàng và cập nhật trên hệ thống CRM.
• Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng nhằm tối ưu tỷ lệ chốt đơn.
• Xử lý khiếu nại của khách hàng kịp thời để bảo vệ danh tiếng công ty.
• Lưu trữ lịch sử cuộc gọi, tổng hợp và phân tích dữ liệu khách hàng để phục vụ cho chiến lược kinh doanh.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học hoặc Cao đẳng (ưu tiên các ngành liên quan đến Kinh doanh, Marketing, Thương mại điện tử, Quản trị kinh doanh...).
• Có kinh nghiệm làm việc tại vị trí Telesales/Sales/Chăm sóc khách hàng hoặc các vị trí tương đương.
• Quen thuộc với các phần mềm quản trị khách hàng (CRM) và hệ thống điện thoại.
• Thành thạo kỹ năng bán hàng, đàm phán và giao tiếp qua điện thoại.
• Có khả năng phân tích tâm lý khách hàng, xử lý tình huống linh hoạt.
• Có tinh thần trách nhiệm và chủ động trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EDUCI GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

LCB: 7.000.000đ + hoa hồng theo doanh số bán hàng (Thu nhập từ 11.000.000đ tới 25.000.000đ)
Phụ cấp ăn trưa 35k/bữa
Chuyên cần 200.000đ
Được đào tạo về sản phẩm, kỹ năng bán hàng và kiến thức chuyên môn
Được tham gia các khóa học nâng cao kỹ năng marketing và bán hàng
Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định của nhà nước
Thưởng các ngày lễ tết, thưởng cuối năm
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm
● Địa điểm: Hà Nội: Tầng 4, B1 Romnam Plaza đường Tố Hữu, Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội
● Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 7 (từ 08:30 đến 18:00)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EDUCI GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: CT2 The Pride - Tố Hữu - Hà Đông - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

