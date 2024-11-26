Tuyển Chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & TMDV TRANG ANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & TMDV TRANG ANH
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Lý Sơn, Long Biên, Hà Nội, Long Biên, Quận Long Biên
Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
- Tiếp nhận cuộc gọi, trả lời yêu cầu của khách hàng.
- Trực bình luận, tin nhắn điều hướng đúng thông tin khách hàng cần
- Hỗ trợ về sản phẩm bảo hành, đổi trả sản phẩm cho khách
- Giải quyết các khiếu nại của khách hàng liên quan đến dịch vụ, thái độ của nhân viên
- Thống kê; tổng hợp; phân tích; báo cáo tình hình khiếu nại của khách hàng và kết quả giải quyết khiếu nại của khách hàng của Công ty.
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nam/Nữ từ 20 - 35 tuổi. Trình độ: Trung cấp trở lên
- Ưu tiên: Có kinh nghiệm 6 tháng trở lên ở vị trí chăm sóc khách hàng, tư vấn bán hàng, telesales... trong lĩnh vực bán lẻ, F&B, FMCG.....
- Chủ động trong mọi tình huống để giải quyết thắc mắc, khiếu nại của KH. Tự nhân diện, triển khai công việc mà không cần nhắc nhở, hướng dẫn.
- Khả năng đàm phán đạt được mục tiêu mong muốn và thỏa mãn hài lòng khách hàng.- Kiến thức về chính
sách bán hàng của Công ty, chính sách đổi hàng, chính sách bảo hành sản phẩm...
- Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục và giải quyết vấn đề tốt
Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & TMDV TRANG ANH Thì Được Hưởng Những Gì
-Thu nhập: 8 - 9tr/tháng. Ăn trưa: miễn phí tại VP Cty.
-Tham gia du lịch, teambuiding cùng cùng ty
-Cung cấp đầy đủ công cụ dụng cụ làm việc.
-Khi Kí HĐLĐ được cộng dồn 2 ngày nghỉ phép trong 2 tháng thử việc.
-Nhận các khoản thưởng vào ngày lễ tết, lương tháng 13.
-Tham gia các khóa đào tạo để nâng cao kỹ năng quản lý, có lộ trình rõ ràng để tiến lên vị trí cao hơn.
-Chế độ phúc lợi, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế theo đúng quy định của Nhà nước.
-Chế độ đãi ngộ theo quy định của Công ty
-Môi trường trẻ, tôn trọng công bằng – minh bạch – chân thành, tinh thần hợp tác cùng có lợi, tôn trọng sự khác biệt.
-Tham gia các hoạt động nội bộ hàng tháng, hàng năm của Công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & TMDV TRANG ANH
