Tuyển Chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & TMDV TRANG ANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lý Sơn, Long Biên, Hà Nội, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Tiếp nhận cuộc gọi, trả lời yêu cầu của khách hàng.

- Trực bình luận, tin nhắn điều hướng đúng thông tin khách hàng cần

- Hỗ trợ về sản phẩm bảo hành, đổi trả sản phẩm cho khách

- Giải quyết các khiếu nại của khách hàng liên quan đến dịch vụ, thái độ của nhân viên

- Thống kê; tổng hợp; phân tích; báo cáo tình hình khiếu nại của khách hàng và kết quả giải quyết khiếu nại của khách hàng của Công ty.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/Nữ từ 20 - 35 tuổi. Trình độ: Trung cấp trở lên

- Ưu tiên: Có kinh nghiệm 6 tháng trở lên ở vị trí chăm sóc khách hàng, tư vấn bán hàng, telesales... trong lĩnh vực bán lẻ, F&B, FMCG.....

- Chủ động trong mọi tình huống để giải quyết thắc mắc, khiếu nại của KH. Tự nhân diện, triển khai công việc mà không cần nhắc nhở, hướng dẫn.

- Khả năng đàm phán đạt được mục tiêu mong muốn và thỏa mãn hài lòng khách hàng.- Kiến thức về chính

sách bán hàng của Công ty, chính sách đổi hàng, chính sách bảo hành sản phẩm...

- Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục và giải quyết vấn đề tốt

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & TMDV TRANG ANH Thì Được Hưởng Những Gì

-Thu nhập: 8 - 9tr/tháng. Ăn trưa: miễn phí tại VP Cty.

-Tham gia du lịch, teambuiding cùng cùng ty

-Cung cấp đầy đủ công cụ dụng cụ làm việc.

-Khi Kí HĐLĐ được cộng dồn 2 ngày nghỉ phép trong 2 tháng thử việc.

-Nhận các khoản thưởng vào ngày lễ tết, lương tháng 13.

-Tham gia các khóa đào tạo để nâng cao kỹ năng quản lý, có lộ trình rõ ràng để tiến lên vị trí cao hơn.

-Chế độ phúc lợi, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế theo đúng quy định của Nhà nước.

-Chế độ đãi ngộ theo quy định của Công ty

-Môi trường trẻ, tôn trọng công bằng – minh bạch – chân thành, tinh thần hợp tác cùng có lợi, tôn trọng sự khác biệt.

-Tham gia các hoạt động nội bộ hàng tháng, hàng năm của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & TMDV TRANG ANH

