Tuyển Content Marketing CÔNG TY TNHH XNK VÀ THƯƠNG MẠI LAN DECOR làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Marketing Tại CÔNG TY TNHH XNK VÀ THƯƠNG MẠI LAN DECOR
- Hà Nội: Số 52, đường 23, khu đô thị thành phố Giao lưu, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Content Marketing Với Mức Lương 9 - 13 Triệu
Công ty TNHH XNK & TM Lan Decor – Thương hiệu số 1 tại Việt Nam về Cây giả và vải trang trí với 02 cơ sở tại: Hà Nội, Tp. HCM cần tuyển với nội dung công việc:
- Quản trị nội dung website và kênh TMDT
- Tham gia xây dựng nội dung và quay video sản phẩm cho kênh video
- Review content của CTV và tối ưu seo cho nội dung trên website
- Phối hợp cùng team tổ chức sự kiện hỗ trợ hoạt động chụp ảnh (nếu cần)
- Cập nhật và nắm bắt nhanh các xu hướng Social Media Marketing.
Với Mức Lương 9 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Trình độ cao đẳng trở lên, ưu tiên tốt nghiệp chuyên ngành: báo chí, truyền hình, mỹ thuật, kiến trúc,...
- Có khả năng viết tốt và đa dạng về ngôn từ
- Sử dụng thành thạo Premiere và Photoshop (ở mức độ cơ bản, không cần kỹ năng cao siêu)
- Có tư duy thẩm mỹ, khả năng sáng tạo và cập nhật xu hướng mới.
- Yêu thích chụp hình, quay dựng video, clip
- Là người lãng mạn có tâm hồn bay bổng, yêu thích cái đẹp.
Tại CÔNG TY TNHH XNK VÀ THƯƠNG MẠI LAN DECOR Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XNK VÀ THƯƠNG MẠI LAN DECOR
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
