Tuyển Content Marketing CÔNG TY TNHH XNK VÀ THƯƠNG MẠI LAN DECOR làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu

Mức lương 9 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 52, đường 23, khu đô thị thành phố Giao lưu, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Content Marketing Với Mức Lương 9 - 13 Triệu

Công ty TNHH XNK & TM Lan Decor – Thương hiệu số 1 tại Việt Nam về Cây giả và vải trang trí với 02 cơ sở tại: Hà Nội, Tp. HCM cần tuyển với nội dung công việc:

- Quản trị nội dung website và kênh TMDT

- Tham gia xây dựng nội dung và quay video sản phẩm cho kênh video

- Review content của CTV và tối ưu seo cho nội dung trên website

- Phối hợp cùng team tổ chức sự kiện hỗ trợ hoạt động chụp ảnh (nếu cần)

- Cập nhật và nắm bắt nhanh các xu hướng Social Media Marketing.

Với Mức Lương 9 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- (Nữ) Có kinh nghiệm cơ bản về xây dựng nội dung web tối ưu seo

- Trình độ cao đẳng trở lên, ưu tiên tốt nghiệp chuyên ngành: báo chí, truyền hình, mỹ thuật, kiến trúc,...

- Có khả năng viết tốt và đa dạng về ngôn từ

- Sử dụng thành thạo Premiere và Photoshop (ở mức độ cơ bản, không cần kỹ năng cao siêu)

- Có tư duy thẩm mỹ, khả năng sáng tạo và cập nhật xu hướng mới.

- Yêu thích chụp hình, quay dựng video, clip

- Là người lãng mạn có tâm hồn bay bổng, yêu thích cái đẹp.

Tại CÔNG TY TNHH XNK VÀ THƯƠNG MẠI LAN DECOR Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 9-13tr

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XNK VÀ THƯƠNG MẠI LAN DECOR

