Tuyển Content Marketing CÔNG TY TNHH XNK VÀ THƯƠNG MẠI LAN DECOR làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu

CÔNG TY TNHH XNK VÀ THƯƠNG MẠI LAN DECOR
Ngày đăng tuyển: 23/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/12/2024
CÔNG TY TNHH XNK VÀ THƯƠNG MẠI LAN DECOR

Content Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Marketing Tại CÔNG TY TNHH XNK VÀ THƯƠNG MẠI LAN DECOR

Mức lương
9 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 52, đường 23, khu đô thị thành phố Giao lưu, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Content Marketing Với Mức Lương 9 - 13 Triệu

Công ty TNHH XNK & TM Lan Decor – Thương hiệu số 1 tại Việt Nam về Cây giả và vải trang trí với 02 cơ sở tại: Hà Nội, Tp. HCM cần tuyển với nội dung công việc:
- Quản trị nội dung website và kênh TMDT
- Tham gia xây dựng nội dung và quay video sản phẩm cho kênh video
- Review content của CTV và tối ưu seo cho nội dung trên website
- Phối hợp cùng team tổ chức sự kiện hỗ trợ hoạt động chụp ảnh (nếu cần)
- Cập nhật và nắm bắt nhanh các xu hướng Social Media Marketing.

Với Mức Lương 9 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- (Nữ) Có kinh nghiệm cơ bản về xây dựng nội dung web tối ưu seo
- Trình độ cao đẳng trở lên, ưu tiên tốt nghiệp chuyên ngành: báo chí, truyền hình, mỹ thuật, kiến trúc,...
- Có khả năng viết tốt và đa dạng về ngôn từ
- Sử dụng thành thạo Premiere và Photoshop (ở mức độ cơ bản, không cần kỹ năng cao siêu)
- Có tư duy thẩm mỹ, khả năng sáng tạo và cập nhật xu hướng mới.
- Yêu thích chụp hình, quay dựng video, clip
- Là người lãng mạn có tâm hồn bay bổng, yêu thích cái đẹp.

Tại CÔNG TY TNHH XNK VÀ THƯƠNG MẠI LAN DECOR Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 9-13tr

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XNK VÀ THƯƠNG MẠI LAN DECOR

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH XNK VÀ THƯƠNG MẠI LAN DECOR

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 27, ngõ 61, Phạm Tuấn Tài (ngõ 445, Hoàng Quốc Việt), Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

