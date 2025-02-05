Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Cuộc sống Cân bằng (Life Banlance) làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu

Mức lương 9 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng KT, tháp B, Tòa Sky City, số 88 Láng Hạ, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc

Tìm kiếm và tiếp nhận các thông tin về khách hàng, nhu cầu khách hàng, khảo sát thị trường, đối thủ cạnh tranh.

Tham gia lên dự thảo hợp đồng, thực hiện/ đốc thúc việc thực hiện hợp đồng,

Đàm phán, thương thảo hợp đồng.

Chỉ đạo xử lý các khiếu nại của khách hàng về chất lượng dịch vụ, thời gian, các phát sinh tại dự án.

Theo dõi quá trình thanh lý hợp đồng, hỗ trợ phòng kế toán đốc thúc công nợ.

Báo cáo kết quả làm việc với khách hàng, kết quả làm việc tại dự án với Ban Giám đốc.

Yêu Cầu Công Việc

Giới tính: Không yêu cầu

Độ tuổi từ : 25 – 35 tuổi

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp từ Cao đẳng chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Marketting,...

Kinh nghiệm: Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực làm sạch, vận hành tòa nhà hoặc trong lĩnh vực bảo hiểm, bất động sản.

Kỹ năng: Giao tiếp tốt, có kỹ năng tuyết phục, đàm phán, tinh thần cầu tiến, tiếp thu kiến thức mới, Thành thạo vi tính văn phòng, các ứng dụng Internet.

Địa điểm làm việc: Sky City, 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Tại Công ty Cổ phần Cuộc sống Cân bằng (Life Banlance) Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn, đảm bảo đầy đủ các chế độ đãi ngộ theo quy định của Pháp luật và Công ty (Sinh nhật, Lễ Tết, Du lịch hàng năm,...)

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp

Được tham gia các khóa đào tạo,... để cải thiện nâng cao các kỹ năng chuyên môn trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Cuộc sống Cân bằng (Life Banlance)

