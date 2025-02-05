Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Cuộc sống Cân bằng (Life Banlance) làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty Cổ phần Cuộc sống Cân bằng (Life Banlance)
- Hà Nội: Tầng KT, tháp B, Tòa Sky City, số 88 Láng Hạ, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 13 Triệu
Tìm kiếm và tiếp nhận các thông tin về khách hàng, nhu cầu khách hàng, khảo sát thị trường, đối thủ cạnh tranh.
Tham gia lên dự thảo hợp đồng, thực hiện/ đốc thúc việc thực hiện hợp đồng,
Đàm phán, thương thảo hợp đồng.
Chỉ đạo xử lý các khiếu nại của khách hàng về chất lượng dịch vụ, thời gian, các phát sinh tại dự án.
Theo dõi quá trình thanh lý hợp đồng, hỗ trợ phòng kế toán đốc thúc công nợ.
Báo cáo kết quả làm việc với khách hàng, kết quả làm việc tại dự án với Ban Giám đốc.
Với Mức Lương 9 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi từ : 25 – 35 tuổi
Trình độ học vấn: Tốt nghiệp từ Cao đẳng chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Marketting,...
Kinh nghiệm: Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực làm sạch, vận hành tòa nhà hoặc trong lĩnh vực bảo hiểm, bất động sản.
Kỹ năng: Giao tiếp tốt, có kỹ năng tuyết phục, đàm phán, tinh thần cầu tiến, tiếp thu kiến thức mới, Thành thạo vi tính văn phòng, các ứng dụng Internet.
Địa điểm làm việc: Sky City, 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
Tại Công ty Cổ phần Cuộc sống Cân bằng (Life Banlance) Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp
Được tham gia các khóa đào tạo,... để cải thiện nâng cao các kỹ năng chuyên môn trong công việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Cuộc sống Cân bằng (Life Banlance)
