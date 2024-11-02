Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần dược liệu Việt Nam Pro Company làm việc tại Phú Thọ thu nhập 6 - 8 Triệu

Mức lương 6 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Phú Thọ: Khu 8, Phù Ninh, Phù Ninh

Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

Kiểm soát chất lượng nguyên liệu đầu vào, bán thành phẩm, thành phẩm. Kiểm soát việc thực hiện đúng quy trình sản xuất, ghi chép hồ sơ lô sản xuất. Soạn thảo các quy trình thao tác chuẩn tại phòng Đảm bảo chất lượng - Kiểm tra chất lượng. Lên kế hoạch quản lý, đánh giá, báo cáo về chất lượng cho các sản phẩm, các quy trình sản xuất nhằm đảm bảo chất lượng. Triển khai GMP, ISO trong sản xuất. Thực hiện các công việc khác theo chức năng nhiệm vụ của phòng và cấp trên.

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng chuyên ngành Dược, ưu tiên có bằng đại học chuyên ngành Dược, Hóa dược ĐH Dược, ĐH Khoa học tự Nhiên, ĐH Bách Khoa,.. Kinh nghiệm 1 năm vị trí tương đương tại các nhà máy sản xuất dược. Nắm vững quy trình quản lý trong HACCP, ISO 22000, ISO 9001. Đam mê nghiên cứu, giỏi chuyên môn. Trung thực, nhiệt tình, nhanh nhẹn, giao tiếp tốt.

Tại Công ty cổ phần dược liệu Việt Nam Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 6-8tr/tháng Các chế độ phúc lợi đầy đủ theo chính sách của công ty Phụ cấp, thưởng lễ tết theo quy định Thời gian làm việc giờ hành chính thứ 2 đến thứ 6 Địa chỉ: khu 8, Phù Ninh, Phú Thọ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần dược liệu Việt Nam Pro Company

