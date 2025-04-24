Tuyển Trợ lý Ninja Van làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 7 - 12 Triệu

Mức lương 7 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Quảng Ninh: Phường Vân Cơ, TP Việt Trì ...và 2 địa điểm khác, Huyện Quảng Ninh

Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

Quản lý sắp xếp hàng hóa trong kho hợp lý với khu vực phụ trách

Xử lý đơn hàng do nhân viên lấy hàng mang về trạm, xử lý và chuyển tới kho đích theo xe tải

Kiểm soát số lượng hàng hóa nhận và bàn giao tại trạm trong ngày

Kiểm soát chất lượng giao hàng của nhân viên trong trạm, đo lường hiệu quả và đưa ra phương án phù hợp để khắc phục

Xử lý những vấn đề liên quan tới hàng hóa, khiếu nại của shop hoặc ship trong phạm vi phụ trách

Cùng với Quản lý Tỉnh/Quản lý trạm giám sát giao hàng : đảm bảo rider hoàn thành lộ trình và thao tác app đầy đủ chính xác, hoàn thành lộ trình giao và bàn giao đủ tiền thu hộ về kho

Kiểm soát chi phí sử dụng và phát sinh trong trạm theo tháng,quý

Hỗ trợ các công việc có liên quan dưới sự phân công của Quản lý

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ Độ tuổi từ 20 - 40 tuổi

Tốt nghiệp Trung cấp Trở lên

Chăm chỉ, chịu khó, trung thực, chịu được áp lực và có thể tăng ca theo yêu cầu của công việc

Có kinh nghiệm làm trong kho bãi, kho lưu trữ, vận chuyển hoặc kho bốc xếp phân loại, bưu cục, logistics là một lợi thế

Kỹ năng xây dựng và đào tạo phát triển đội nhóm

Đánh giá nhân viên và kiểm soát công việc

Độc lập, xử lý vấn đề và các công việc phát sinh

Tại Ninja Van Thì Được Hưởng Những Gì

Lương và phúc lợi:

Đào tạo và phát triển:

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ninja Van

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin