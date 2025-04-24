Tuyển Trợ lý Ninja Van làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 7 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý Tại Ninja Van
- Quảng Ninh: Phường Vân Cơ, TP Việt Trì ...và 2 địa điểm khác, Huyện Quảng Ninh
Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương 7 - 12 Triệu
Quản lý sắp xếp hàng hóa trong kho hợp lý với khu vực phụ trách
Xử lý đơn hàng do nhân viên lấy hàng mang về trạm, xử lý và chuyển tới kho đích theo xe tải
Kiểm soát số lượng hàng hóa nhận và bàn giao tại trạm trong ngày
Kiểm soát chất lượng giao hàng của nhân viên trong trạm, đo lường hiệu quả và đưa ra phương án phù hợp để khắc phục
Xử lý những vấn đề liên quan tới hàng hóa, khiếu nại của shop hoặc ship trong phạm vi phụ trách
Cùng với Quản lý Tỉnh/Quản lý trạm giám sát giao hàng : đảm bảo rider hoàn thành lộ trình và thao tác app đầy đủ chính xác, hoàn thành lộ trình giao và bàn giao đủ tiền thu hộ về kho
Kiểm soát chi phí sử dụng và phát sinh trong trạm theo tháng,quý
Hỗ trợ các công việc có liên quan dưới sự phân công của Quản lý
Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Trung cấp Trở lên
Chăm chỉ, chịu khó, trung thực, chịu được áp lực và có thể tăng ca theo yêu cầu của công việc
Có kinh nghiệm làm trong kho bãi, kho lưu trữ, vận chuyển hoặc kho bốc xếp phân loại, bưu cục, logistics là một lợi thế
Kỹ năng xây dựng và đào tạo phát triển đội nhóm
Đánh giá nhân viên và kiểm soát công việc
Độc lập, xử lý vấn đề và các công việc phát sinh
Tại Ninja Van Thì Được Hưởng Những Gì
Đào tạo và phát triển:
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ninja Van
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
