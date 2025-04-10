Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Tnhh Zoomlion Việt Nam làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập 15 - 50 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Tnhh Zoomlion Việt Nam làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập 15 - 50 Triệu

Công Ty Tnhh Zoomlion Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 10/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/05/2025
Công Ty Tnhh Zoomlion Việt Nam

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Tnhh Zoomlion Việt Nam

Mức lương
15 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Vĩnh Phúc:

- Tp. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

- Thành phố Thái Nguyên Thái Nguyên, Việt Nam

- Thành phố Việt Trì Phú Thọ, Việt Nam

- Nghệ An

- Trà Vinh, Thành phố Vĩnh Yên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 50 Triệu

- Tìm kiếm và tiếp cận nguồn khách hàng có nhu cầu mua các sản phẩm máy móc thiết bị (cẩu tháp vận thăng, máy bơm trộn bê tông, thiết bị cẩu nâng hạ, khoan đào xúc lu, xe nâng, thiết bị nông nghiệp,…)
- Tìm ki
ế
m và ti
p c

n ngu

n khách hàng có nhu c

u mua các s

n ph

m máy móc thi
t b

(c
u tháp v
n th
ă
ng, máy b
ơ
m tr

n bê tông, thi
c
u nâng h

, khoan
đ
ào xúc lu, xe nâng, thi
nông nghi

p,…)
- Phối hợp với các bộ phận khác để triển khai và xử lý đơn hàng theo đúng các yêu cầu của khách hàng;
- Ph

i h

p v

i các b
ph
n khác
để
tri

n khai và x


đơ
n hàng theo
úng các yêu c
u c

a khách hàng;
- Theo dõi lịch trình hàng và đồng thời xử lý các phát sinh theo đúng yêu cầu của khách hàng nhằm đảm bảo tiến độ đơn hàng;
- Theo dõi l
ch trình hàng và
đồ
ng th

i x
lý các phát sinh theo
úng yêu c
a khách hàng nh

m
đả
m b
o ti
n
độ
n hàng;
- Phối hợp với đội ngũ kỹ thuật đảm bảo chế độ chăm sóc khách hàng trước và sau bán hàng;
i
i ng
ũ
k

thu
t
o ch
ch
m sóc khách hàng tr
ướ
c và sau bán hàng;
- Phân tích thị trường, xây dựng và phát triển các chiến lược tiếp thị nhằm nâng cao thương hiệu của công ty;
- Phân tích th
tr
ườ
ng, xây d

ng và phát tri
n các chi
n l
ượ
c ti
p th
nh
m nâng cao th
ươ
ng hi
a công ty;

Với Mức Lương 15 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam yêu thích công việc kinh doanh; ưu tiên có kinh nghiệm làm sale 3 năm trở lên, ưu tiên các ứng viên có kiến thức về thị trường máy xây dựng, ô tô, máy chuyên dụng, ngành vật liệu xây dựng
-
Nam yêu thích công việc kinh doanh; ưu tiên có kinh nghiệm làm sale 3 năm trở lên,
ư
u tiên các ứng viên có kiến thức về thị trường máy xây dựng, ô tô, máy chuyên dụng, ngành vật liệu xây dựng
- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên
Tốt nghiệp cao đẳng trở lên
- Ưu tiên biết lái xe, có bằng lái và có xe riêng
Ưu ti
ê
n b
iết lái xe, có bằng lái v
à
c
ó
xe ri
ng
- Kỹ năng giao tiếp thuyết phục tốt;
Kỹ năng giao tiếp thuyết phục tốt;
- Ưu tiên ứng viên có thể đi công tác (ngắn ngày);
Ưu tiên ứng viên có thể đi công tác (ngắn ngày);

Tại Công Ty Tnhh Zoomlion Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: lương cứng 10-15 triệu + KPI + hoa hồng (thu nhập 15-100M)
-
Mức lương: l
ương cứng 10-15 tri

u + KPI + hoa h

ng (thu nh

p 15-100M)
- Thưởng: Thưởng KPIs, Thưởng hiệu suất làm việc, Thưởng kết quả kinh doanh theo quý, năm (Nhiều tháng lương)
Thưởng: Thưởng KPIs, Thưởng hiệu suất làm việc, Thưởng kết quả kinh doanh theo quý, năm (Nhiều tháng lương)
- Được tham gia BHXH đầy đủ theo luật lao động (công ty đóng bảo hiểm full lương cơ bản), công đoàn, thăm hỏi khi cưới xin, sinh con, hiếu hỉ;
Được tham gia BHXH đầy đủ theo luật lao động (công ty đóng bảo hiểm full lương cơ bản), công đoàn, thăm hỏi khi cưới xin, sinh con, hiếu hỉ;
- Được kiểm tra sức khỏe định kỳ hàng năm.
Được kiểm tra sức khỏe định kỳ hàng năm.
- Được tham gia các khoá đào tạo nâng cao kiến thức về sản phẩm, kỹ năng bán hàng.
Được tham gia các khoá đào tạo nâng cao kiến thức về sản phẩm, kỹ năng bán hàng.
- Có cơ hội tham gia các khoá đào tạo chuyên sâu tại Trung Quốc và các nước khác trên thế giới
Có cơ hội tham gia các khoá đào tạo chuyên sâu tại Trung Quốc và các nước khác trên thế giới
- Được trang bị đầy đủ văn phòng phẩm và các công cụ phục vụ cho công việc;
Được trang bị đầy đủ văn phòng phẩm và các công cụ phục vụ cho công việc;
- Thời gian và phương thức làm việc linh động.
Thời gian và phương thức làm việc linh động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Tnhh Zoomlion Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Tnhh Zoomlion Việt Nam

Công Ty Tnhh Zoomlion Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

